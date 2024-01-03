慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 是一类白细胞癌，可影响淋巴细胞，而淋巴细胞在正常情况下可帮助身体抵抗感染。在 CLL 中，淋巴细胞转变为癌细胞。这些癌细胞占据了血液、骨髓和淋巴结（遍布全身的豌豆大小的器官，有助于抵抗感染）中健康淋巴细胞的位置。

CLL 通常发生在 60 岁以上成年人中，男性的发病率高于女性

CLL 在儿童中极为罕见

患者可能无症状，或出现疲倦、无食欲、体重减轻、淋巴结肿大等一般症状

为了判断患者是否患有 CLL，医生会进行血液和骨髓检查

慢性淋巴细胞白血病进展缓慢，可能多年不需治疗

CLL 患者通常可在医生诊断后生存 10 到 20 年或更长时间

CLL 的类型包括：