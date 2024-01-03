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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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慢性淋巴细胞白血病 (CLL)

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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什么是白血病？

白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。

发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。

恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：

白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：

  • 淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞

  • 髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症

淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：

  • 急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡

  • 慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢

什么是慢性淋巴细胞白血病 (CLL)？

慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 是一类白细胞癌，可影响淋巴细胞，而淋巴细胞在正常情况下可帮助身体抵抗感染。在 CLL 中，淋巴细胞转变为癌细胞。这些癌细胞占据了血液、骨髓和淋巴结（遍布全身的豌豆大小的器官，有助于抵抗感染）中健康淋巴细胞的位置。

  • CLL 通常发生在 60 岁以上成年人中，男性的发病率高于女性

  • CLL 在儿童中极为罕见

  • 患者可能无症状，或出现疲倦、无食欲、体重减轻、淋巴结肿大等一般症状

  • 为了判断患者是否患有 CLL，医生会进行血液和骨髓检查

  • 慢性淋巴细胞白血病进展缓慢，可能多年不需治疗

  • CLL 患者通常可在医生诊断后生存 10 到 20 年或更长时间

CLL 的类型包括：

  • B 细胞白血病——这是最常见的

  • 毛细胞白血病

  • T 细胞白血病

CLL 有哪些症状？

大多数患者最初没有症状。

晚期症状可能包括：

  • 淋巴结肿大（淋巴结是遍布全身的豌豆大小的器官，有助于抵抗感染）

  • 感觉虚弱和疲劳

  • 无饥饿感、体重下降

  • 运动时气短

  • 腹部有饱胀感（由于肝脏和脾脏肿大引起）

  • 苍白

  • 容易淤青

患者可能更容易患上其他癌症，如皮肤癌或肺癌。

医生如何判断我是否患有 CLL？

为了判断你是否患有 CLL，医生将会：

  • 进行血液检查

  • 从骨髓采集样本检测（骨髓检查

有时，医生会在因为其他健康问题进行血液检查时发现 CLL。

医生如何治疗 CLL？

患者可能多年无需治疗。

需要治疗时，可能的治疗方法包括：

  • 皮质类固醇

  • 化疗

  • 单克隆抗体（帮助免疫系统抵抗癌症的药物）

医生也可能诊断症状实施治疗，其中包括：

  • 输血

  • 使用可帮助形成更多红细胞的药物

  • 如果血小板计数低（血小板是帮助凝血的血细胞），则输注血小板

  • 使用抗生素治疗感染

  • 实施放疗缓解因肝脏或脾脏肿大引起的不适

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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