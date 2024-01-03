什么是白血病？
白血病是白细胞的一种癌症。白细胞有很多功能，包括帮助身体免疫系统抵抗感染。白细胞在骨髓（骨内的海绵状组织）中形成。
发生白血病时，白细胞计数会非常高。但是，恶性白细胞不会像正常细胞那样工作，因此患者很可能会出现感染。这些感染可能会危及生命。
恶性白血细胞也会填满骨髓，使其无法生成以下正常血细胞：
白细胞有多种不同类型，但白血病只有两种主要类型：
淋巴细胞白血病：淋巴细胞癌，淋巴细胞是一类白细胞
髓系白血病：所有其他类型白细胞的癌症
淋巴细胞白血病和髓系白血病均可以是急性或慢性的：
急性：幼小细胞癌，扩散速度快，如果不治疗可在 3 至 6 个月内导致死亡
慢性：成熟细胞癌，扩散速度较慢
什么是慢性淋巴细胞白血病 (CLL)？
慢性淋巴细胞白血病 (CLL) 是一类白细胞癌，可影响淋巴细胞，而淋巴细胞在正常情况下可帮助身体抵抗感染。在 CLL 中，淋巴细胞转变为癌细胞。这些癌细胞占据了血液、骨髓和淋巴结（遍布全身的豌豆大小的器官，有助于抵抗感染）中健康淋巴细胞的位置。
CLL 通常发生在 60 岁以上成年人中，男性的发病率高于女性
CLL 在儿童中极为罕见
患者可能无症状，或出现疲倦、无食欲、体重减轻、淋巴结肿大等一般症状
为了判断患者是否患有 CLL，医生会进行血液和骨髓检查
慢性淋巴细胞白血病进展缓慢，可能多年不需治疗
CLL 患者通常可在医生诊断后生存 10 到 20 年或更长时间
CLL 的类型包括：
B 细胞白血病——这是最常见的
毛细胞白血病
T 细胞白血病
CLL 有哪些症状？
大多数患者最初没有症状。
晚期症状可能包括：
淋巴结肿大（淋巴结是遍布全身的豌豆大小的器官，有助于抵抗感染）
感觉虚弱和疲劳
无饥饿感、体重下降
运动时气短
腹部有饱胀感（由于肝脏和脾脏肿大引起）
苍白
容易淤青
患者可能更容易患上其他癌症，如皮肤癌或肺癌。
医生如何判断我是否患有 CLL？
为了判断你是否患有 CLL，医生将会：
进行血液检查
从骨髓采集样本检测（骨髓检查）
有时，医生会在因为其他健康问题进行血液检查时发现 CLL。