什么是脑脓肿？
脓肿是一个脓袋。脑脓肿是脑中的一个脓包。
当感染从身体的其他地方传播时，会形成一个或多个脑脓肿
脓肿会给脑部带来压力
脑脓肿非常危险，可能致命
症状包括头痛、嗜睡、胃部不适，有时身体一侧虚弱或癫痫发作
医生对您的头部进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描），以发现脓肿
治疗包括抗生素，有时还包括引流脓肿的手术
什么导致脑脓肿？
脓肿由细菌、真菌或寄生虫感染引起。感染通常从其他地方开始，并进入脑部。
感染可以从头部的其他地方传播，例如牙齿、鼻窦或耳朵
感染可以从身体的其他部位通过血液传播
有时当头部受伤或脑部手术时，感染会进入脑部。
免疫系统有问题的人，例如有终末期人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染，患弓形虫病或真菌引起脑脓肿的风险会增加。
脑脓肿的症状是什么？
脑脓肿会引起不同的症状，这取决于它的位置以及膨胀的程度。症状可包括：
发热和发冷，可能会在早期开始，然后消失
头痛
感觉胃部不适或呕吐
感觉很困
在身体的一侧感到虚弱
难以思考
癫痫发作或昏迷
医生如何判断是否患有脑脓肿？
医生如何治疗脑脓肿？
医生用以下方法治疗脑脓肿：
抗生素治疗4-6周以消除感染
皮质类固醇可以降低脑肿胀
预防癫痫发作的药物
有时用针引流脓肿
有时做手术切除整个脓肿
如果出现导致免疫系统变弱的情况，可能需要使用抗生素度过余生。