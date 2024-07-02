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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脑脓肿

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2024
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什么是脑脓肿？

脓肿是一个脓袋。脑脓肿是脑中的一个脓包。

  • 当感染从身体的其他地方传播时，会形成一个或多个脑脓肿

  • 脓肿会给脑部带来压力

  • 脑脓肿非常危险，可能致命

  • 症状包括头痛、嗜睡、胃部不适，有时身体一侧虚弱或癫痫发作

  • 医生对您的头部进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描），以发现脓肿

  • 治疗包括抗生素，有时还包括引流脓肿的手术

什么导致脑脓肿？

脓肿由细菌、真菌或寄生虫感染引起。感染通常从其他地方开始，并进入脑部。

  • 感染可以从头部的其他地方传播，例如牙齿、鼻窦或耳朵

  • 感染可以从身体的其他部位通过血液传播

有时当头部受伤或脑部手术时，感染会进入脑部。

免疫系统有问题的人，例如有终末期人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染，患弓形虫病或真菌引起脑脓肿的风险会增加。

脑脓肿的症状是什么？

脑脓肿会引起不同的症状，这取决于它的位置以及膨胀的程度。症状可包括：

  • 发热和发冷，可能会在早期开始，然后消失

  • 头痛

  • 感觉胃部不适或呕吐

  • 感觉很困

  • 在身体的一侧感到虚弱

  • 难以思考

  • 癫痫发作或昏迷

医生如何判断是否患有脑脓肿？

医生通过成像测试查找脓肿，例如MRICT扫描。他们通过采集脓液样本并在实验室培养细菌，找出是哪种感染导致了脓肿。

医生如何治疗脑脓肿？

医生用以下方法治疗脑脓肿：

  • 抗生素治疗4-6周以消除感染

  • 皮质类固醇可以降低脑肿胀

  • 预防癫痫发作的药物

  • 有时用针引流脓肿

  • 有时做手术切除整个脓肿

如果出现导致免疫系统变弱的情况，可能需要使用抗生素度过余生。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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