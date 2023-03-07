弓形虫病是由一种名叫刚地弓形虫的原虫引起的寄生虫感染。当人们在不知不觉中从猫粪中摄入弓形虫包囊或吃了被污染的肉类时，就会发生感染。通常，感染不会引起症状，但有些人会出现淋巴结肿大、发热、隐约不适，有时还出现咽喉痛、视物模糊和眼痛。在因艾滋病或其它疾病导致免疫系统受损的人中，弓形虫病可以重新激活，通常影响脑部。再激活感染可引起虚弱、神智错乱、癫痫发作或昏迷或扩散至全身。孕妇可将这种感染传播给胎儿（称为先天性感染），而受感染的婴儿可能会有出生缺陷、视力丧失、癫痫发作、智力障碍和其他异常。

（也请参见寄生虫感染概述。）

刚地弓形虫是一种原虫（感染性单细胞生物），存在于全世界有猫的地方。并感染人和大量的动物。在美国，有许多人感染弓形虫，但很少发生症状。重度感染一般仅发生在胎儿和患有免疫系统受损疾病的患者（如艾滋病或癌症）中，或使用抑制免疫系统药物（免疫抑制剂）的患者中，尤其是使用抑制器官移植排斥反应药物的患者（参见可能导致免疫缺陷病的疾病和可以导致免疫缺陷的一些药物）。

你知道吗……

虽然弓形虫可在很多动物的组织内生长，但它仅在猫的肠道粘膜细胞内产卵（卵囊）。卵随猫的大便排出，过1至5天后获得感染能力。土壤中的虫卵可以在数月内引起感染。野生鸟、啮齿类动物、鹿以及很多家畜（尤其是猪和羊）可通过被猫粪污染的食物或土壤摄入虫卵。这些虫卵释放出一种形态的寄生虫，称作速殖子。速殖子播散至动物的组织内，并最终形成包囊。

刚地弓形虫的生活周期

弓形虫病的传播 人们可以通过多种方式患上弓形虫病： 进食被带 弓形虫 虫卵的猫粪污染的食物、水或其它物品（如土壤）

进食含 弓形虫 包囊的肉类

由新近感染的母亲传播给胎儿

罕见情况下，输血或器官移植会感染该寄生虫 人在触摸带虫卵的猫砂、土壤或其它物品后如果再去触摸嘴，或如果不洗手就去拿食物和吃饭，即可吞入弓形虫虫卵。人在进食受感染动物的生肉或未彻底煮熟的肉（通常是猪肉或羊肉）时，可吞入包囊。 罕见地，可经血液或移植感染者器官而获得感染。

孕期的弓形虫病 在怀孕期感染刚地弓形虫的妇女可通过胎盘将弓形虫传播给胎儿。如果胎儿在妊娠早期被感染，则感染更为严重。结果可能是胎儿生长缓慢、早产、流产、死产或婴儿出生缺陷。先天性弓形虫病可能会导致生命后期的视力问题、癫痫发作和智力残疾。 在怀孕之前感染弓形虫的妇女不会将寄生虫传播给胎儿，除非她存在免疫系统受损（例如艾滋病病毒 [HIV] 感染）导致她的感染再次活化。

免疫系统受损者的弓形虫病 免疫系统受损者，主要是艾滋病或癌症患者或使用抑制器官移植排斥反应的药物的人患弓形虫病的风险特别高。如果他们过去曾发生感染，那么患上一种可损伤免疫系统的疾病或服用一种可抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）可导致感染再次活化。 重新激活的感染最有可能在脑部发生，但可能会影响眼睛或在全身播散（弥漫）。 在免疫系统受损的人中，弓形虫病会非常严重，如不治疗，可能会致命。

弓形虫病的症状 大多数具有健全免疫系统的人很少或没有弓形虫病症状，并且可以完全康复。大约 10%～20% 的患者有无痛肿大的淋巴结。其中一些人也有间歇性低热、模糊的不适感、肌肉酸痛，有时还有喉咙痛。这些症状通常是数周后自行消失。 先天性弓形虫病 先天性弓形虫病患儿可能在生前或生后不久病重并死亡，或者可能有先天性缺陷。有些可一直没有症状。其他人起初看起来很健康，但几个月甚至几年后就会出现症状（例如癫痫发作、智力障碍或视力问题）。 新生儿的典型症状可包括 眼球后部的内层和视网膜感染（脉络膜视网膜炎）

肝脏和脾脏肿大

黄疸

皮疹

容易瘀青

癫痫发作

由脑中液体积聚所致的大头（脑积水）

小头（小头畸形） 脉络膜视网膜炎会导致视物模糊、眼痛、对光敏感和失明。 免疫系统受损者的症状 在免疫系统受损的人中，弓形虫病的症状取决于感染部位，具体如下： 脑部的弓形虫病（脑炎）：症状包括一侧身体无力、言语障碍、视觉障碍、头痛、神智错乱、癫痫发作和昏迷

全身播散性弓形虫病（急性弥漫性弓形虫病）：皮疹、发热、寒战、呼吸困难和疲乏 在某些人（通常是免疫系统极弱的人）中，弓形虫病引起肺部（肺炎）、心脏（心肌炎），或不太常见的肝脏（肝炎）炎症。受累器官不能正常发挥功能（称作器官衰竭）。如果不治疗，这些类型的弓形虫病通常是致命的。

弓形虫病的诊断 血液化验检测寄生虫抗体

如果脑部可能受累，做计算机断层扫描或磁共振成像，接着再做脊椎穿刺（腰穿）

对来自脑或其它受影响器官的组织进行显微镜检查并检测寄生虫的DNA 弓形虫病的诊断通常基于血液化验查出该寄生虫抗体。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 血液测试可用于诊断新发感染。 对于存在免疫系统受损但没有弓形虫病症状的患者，医生可能也会做这些血液测试，其目的是查找既往感染的证据，因为这些感染在免疫系统进一步受损后会再次活化。不过，如果患者的免疫系统是因艾滋病而受损，那么即使有感染，血液化验也可能查不出感染（假阴性结果）。 有时还要从血液、活检组织或脊椎穿刺获得的脑脊液（围绕脑或脊髓的液体）的样本中检测寄生虫的遗传物质 (DNA)。 如果患者报告眼睛问题，医生可检查患者的眼睛是否出现弓形虫病引起的典型损害并进行血液化验检测是否有该寄生虫抗体。 若要确定胎儿是否被感染，医生可采集一份胎儿周围液体（羊水）的样本进行分析（这项操作称作羊水穿刺）。检测该液体是否存在寄生虫抗体和寄生虫遗传物质。因为诊断怀孕期间或胎儿或新生儿的弓形虫病有困难，医生常常咨询专家的意见。 如果怀疑脑部弓形虫病，则进行脑部计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)，通常随后做脊椎穿刺获得脑脊液样本进行检测。少见情况下，医生会取一块受感染的脑组织置于显微镜下进行检查以查找寄生虫和检测寄生虫的遗传物质 (DNA)。

弓形虫病的治疗 乙胺嘧啶和磺胺嘧啶、克林霉素或阿托伐醌加甲酰四氢叶酸；或者，复方新诺明

对于眼部感染，可使用有效的抗弓形虫病药物和皮质类固醇 大多数无症状且免疫系统健全的感染者无需治疗。 有弓形虫病症状的患者可采用乙胺嘧啶、磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸治疗。甲酰四氢叶酸可以帮助防止骨髓中的血细胞生成减少（乙胺嘧啶的副作用）。如果患者不能服用磺胺嘧啶，可改用克林霉素或阿托伐醌替代。当乙胺嘧啶不可用时，可使用复方新诺明。 如果患者有健康的免疫系统，通常需要治疗几周时间。 患有艾滋病或其他削弱免疫系统的疾病的患者可以使用相同的药物，但是治疗时间更长（通常至少 6 周），直到所有感染迹象消失为止。复发很常见，慢性维持疗法有多种选择，持续进行直到其免疫系统得到改善。 在艾滋病患者中，弓形虫病易复发，所以控制弓形虫病的药物应无限期持续使用，除非免疫系统改善（表现为 CD4 计数升高至可接受水平）。医生确保给患者使用最有效的抗逆转录病毒药物。 眼部感染的患者可使用乙胺嘧啶联合磺胺嘧啶（或克林霉素）联合甲酰四氢叶酸，复方新诺明是替代疗法。通常同时使用泼尼松或另一种皮质类固醇激素，以减轻眼内炎症。 怀孕期间染上弓形虫病的妇女应看专门擅长孕期弓形虫病诊治的专科医生。药物的选择很复杂，取决于孕妇何时感染（孕期哪个阶段）以及胎儿是否已经被感染。乙胺嘧啶可引起出生缺陷，在第一孕期不可使用。在第一孕期可使用螺旋霉素（抗生素）来帮助预防弓形虫病从女性传播给胎儿。螺旋霉素在美国尚未上市。 出生前感染弓形虫的新生儿通常在出生后服用1年的乙胺嘧啶、磺胺嘧啶和甲酰四氢叶酸。 你知道吗……

弓形虫病的预防 孕妇应避免接触猫。如无法避免接触，孕妇应避免清理猫的垃圾，或清理时戴好手套。园艺活动中也应戴手套，以避免接触土壤。 肉类应彻底煮熟，温度应达到 165-170° F（74-77° C 度），处理生肉、泥土、猫垃圾后应彻底洗手。 对于希望捐赠器官的人，应进行筛查，以防寄生虫通过移植的器官被传播。 某些艾滋病患者或因存在其它情况而使免疫系统受损的人可预防性使用复方新诺明（一种抗生素），以防弓形虫病再次活化。不能服用这种药物的人可换用乙胺嘧啶（抗原虫药物）联合磺胺嘧啶或克林霉素（抗生素）。其他选择包括阿托伐醌（抗原虫药物）联合或不联合乙胺嘧啶，或氨苯砜联合乙胺嘧啶。由于乙胺嘧啶可降低骨髓的造血功能，可联合使用甲酰四氢叶酸（又称亚叶酸）以防止这种副作用。 艾滋病患者也应使用抗逆转录病毒药物，以帮助增强免疫系统，从而降低弓形虫病的再活化风险。