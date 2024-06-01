什么是肌张力障碍？
肌张力障碍是一种会导致肌肉不自主收紧的疾病。
肌张力障碍的异常肌张力通常会导致肌肉痉挛。痉挛是一种突然疼痛的肌肉收缩(抽搐)，无法控制。随着时间的推移，肌肉痉挛可能会越来越多，迫使身体处于奇怪或扭曲的位置。
起初，肌肉痉挛会时有时无，所以患者可能眨眼、磨牙、移动手臂或做其他动作
后来，受影响的肌肉可能会痉挛，所以身体的某一部位会始终处于一种姿势
当脑中控制肌肉的部分活动过度时，就会发生肌张力障碍
肌张力障碍可以遗传，也可以由脑部疾病或某些药物引起
医生会治疗肌张力障碍的原因，并可能开出药丸或注射剂来帮助放松肌肉
什么会导致肌张力障碍？
肌张力障碍的症状是什么？
主要症状包括：
持久的肌肉痉挛
起初，肌肉痉挛只是偶尔或在压力下才会发生。随着时间的推移，肌肉痉挛会更频繁，持续时间也更长。痉挛的身体部位可能会停留在一个特定的，有时是痛苦的位置。这会导致残疾。
肌张力障碍可能发生在：
眼睑，通常以额外眨眼、眼睛不适或对强光极度敏感开始
颈部肌肉，造成颈部扭曲、疼痛(“歪脖子”)
声带，导致说话能力或声音质量发生变化
面部肌肉，可能包括不受控制的眨眼、磨牙和奇怪的面部表情
任何过度使用的肌肉，例如，专业钢琴家的手指
医生如何判断是否有肌张力障碍？
医师通常根据症状和体格检查的结果诊断肌张力障碍。没有适用于肌张力障碍的测试，但是医生可能会通过以下方法检查是否有脑部疾病：
医生如何治疗肌张力障碍？
若病因明确，可以对肌张力障碍的病因进行治疗。其它治疗包括：
药物，包括神经阻滞药和温和镇静剂(放松身体和帮助睡眠的药物)
将肉毒杆菌毒素（Botox®）注射到僵硬的肌肉中，可以放松肌肉
有时脑深部刺激(放置在脑中的小电极可以缓解反复的肌肉痉挛)