肌张力障碍的症状是什么？

肌张力障碍的症状是什么？

主要症状包括：

持久的肌肉痉挛

起初，肌肉痉挛只是偶尔或在压力下才会发生。随着时间的推移，肌肉痉挛会更频繁，持续时间也更长。痉挛的身体部位可能会停留在一个特定的，有时是痛苦的位置。这会导致残疾。

肌张力障碍可能发生在：