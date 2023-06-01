疼痛是对可能产生的损伤的不愉快的感觉。
什么会导致疼痛？
损伤，如割伤、烧伤、骨折、扭伤和瘀伤，可激活损伤周围的疼痛受体。
疼痛受体位于长神经纤维末端
神经纤维将疼痛信号传递到脊髓
脊髓的其他神经随后会将疼痛信号传递给脑部
只有当脑部处理疼痛信号时，才会感觉到疼痛
有时候，即使没有受伤或受损，神经也会发送疼痛信号。当神经受到疾病例如糖尿病（称为糖尿病神经病变）损伤时，或者当神经被损伤压碎或切割时，也可能会发送疼痛信号。神经损伤引起的疼痛被称作神经性疼痛。
牵涉痛是指身体一个部位的疼痛感觉在不同的部位。例如，心脏病发作的疼痛通常感觉在胸部，因为这是心脏的位置。但有时心脏病发作会导致颈部、下颌或左臂疼痛，因为这些部位的疼痛信号沿着心脏神经附近的神经传导。
焦虑、抑郁或睡眠问题可使疼痛比通常更令人不舒服。
医生如何治疗疼痛？
医生首先会治疗引起疼痛的问题。例如，如果出现骨折，他们会进行复位并打上石膏。
他们也可能会使用药物止痛。不同类型的药物作用于疼痛通路的不同部分：
麻醉（麻醉剂）药膏和凝胶在皮肤上使用会阻断疼痛受体
在皮肤内或沿主要神经注射麻醉剂会阻断这些神经中的疼痛信号
在脊髓周围（如生孩子时在硬膜外）注射麻醉剂会阻断脊髓中的疼痛信号
口服或注射止痛药（镇痛药）会影响全身的疼痛信号
对于神经性疼痛，医生有时会使用抗抑郁药或抗癫痫药物。这些药物会影响神经信号，以缓解疼痛，即使没有抑郁或没有癫痫发作。
哪些疼痛治疗不涉及药物？
某些疼痛治疗不涉及药物。
经皮电刺激神经疗法 (TENS) 通过一个小型粘性垫将温和电流施加到皮肤上。电流会产生刺痛，但感觉不像休克。它不会消除疼痛，但可以帮助一些人。
医生也可以对脊髓施加电刺激。他们在脊髓周围植入一个小电极丝，发送干扰疼痛信号的信号。
在针灸中，医生将小针头放在身体某些部位，并在几分钟后取下。他们可能会向针上施加一个小电流。尽管医生不确定原因，但这些针似乎有助于缓解疼痛。
生物反馈、放松训练、呼吸技巧和催眠等特殊的思维技巧可帮助应对疼痛。
什么是阿片类药物？
阿片类药物是最强效的止痛药。它们被称为阿片类药物，因为它们最初来自罂粟。某些阿片类药物仍然来自植物，但许多是在实验室中制造的。有许多不同的阿片类药物，包括吗啡、羟考酮、芬太尼和可待因。
阿片类药物可以缓解真正严重的疼痛，如烧伤、骨折或癌症。但阿片类药物可能会出现严重的副作用，因此医生尽量不要用它们来治疗不太严重的问题。
阿片类药物有哪些副作用？
阿片类药物会使患者昏昏欲睡并放松。如果过量服用，患者可能：
变得非常神智错乱
昏厥
停止呼吸并死亡
许多人每年死于意外阿片类药物过量。
阿片类药物的其他常见副作用包括：
恶心（想要呕吐）
便秘（无法排便）
瘙痒
我会对阿片类药物成瘾吗？
阿片类药物会让患者感觉良好。一旦开始服用阿片类药物，就很难停止。这可能会导致物质使用障碍。难以停药的一个原因是会出现药物戒断症状。
即使服用阿片类药物不到一周，也可能会出现阿片类药物戒断。服药时间越长，戒断症状越严重。阿片类药物戒断症状包括：
感觉焦虑和紧张
流鼻涕和流眼泪
打哈欠和出汗
胃绞痛、恶心和呕吐
幸运的是，阿片类药物戒断不会致命。
为了最大限度地减少出现成瘾的机会，医生会：
仅使用阿片类药物治疗无法通过其他治疗控制的疼痛
阿片类药物处方的时间尽可能地短
什么是 NSAID（非甾体类抗炎药）？
非甾体类抗炎药是指阿司匹林和布洛芬等止痛药。它们不是阿片类药物。它们可缓解疼痛并阻断炎症，例如关节因关节炎而发炎时。虽然它们并不像阿片类药物那样有很强的疗效，但是它们非常有效。
非甾体类抗炎药有哪些副作用？
与阿片类药物不同，非甾体类抗炎药不会让患者昏昏欲睡或停止呼吸。但是，非甾体类抗炎药可能：
刺激胃部并引起疼痛
增加出血风险，例如胃或脑部
引起体液潴留和肾脏问题
一些非甾体类抗炎药可能增加心脏病发作和卒中的风险
什么是其他止痛药？
对乙酰氨基酚（泰诺）是非常常见的止痛药。它不是阿片类药物，且与非甾体类抗炎药差不多一样有效，但不会刺激胃部或增加出血风险。但是，过量的对乙酰氨基酚会损害肝脏。