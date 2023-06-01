损伤，如割伤、烧伤、骨折、扭伤和瘀伤，可激活损伤周围的疼痛受体。

疼痛受体位于长神经纤维末端

神经纤维将疼痛信号传递到脊髓

脊髓的其他神经随后会将疼痛信号传递给脑部

只有当脑部处理疼痛信号时，才会感觉到疼痛

有时候，即使没有受伤或受损，神经也会发送疼痛信号。当神经受到疾病例如糖尿病（称为糖尿病神经病变）损伤时，或者当神经被损伤压碎或切割时，也可能会发送疼痛信号。神经损伤引起的疼痛被称作神经性疼痛。

牵涉痛是指身体一个部位的疼痛感觉在不同的部位。例如，心脏病发作的疼痛通常感觉在胸部，因为这是心脏的位置。但有时心脏病发作会导致颈部、下颌或左臂疼痛，因为这些部位的疼痛信号沿着心脏神经附近的神经传导。

焦虑、抑郁或睡眠问题可使疼痛比通常更令人不舒服。