病毒性脑膜炎的症状是什么？

病毒性脑膜炎的症状是什么？

症状可能类似细菌性脑膜炎，但通常较轻，进展较慢。起初，患者可能没有症状，或出现类似感冒或胃部病毒的症状，例如：

发热

咳嗽

肌肉疼痛

呕吐

无饥饿感

稍后，将出现：

发热

头痛

由于颈部僵硬，下巴无法接触到胸部，或者在尝试将头向其他方向移动时引起疼痛，这可能并不会造成太大的伤害

大多数患有疱疹性脑膜炎的人，但不是每个人，生殖器上也会有疱疹。