什么是病毒性脑膜炎？
什么会导致病毒性脑膜炎？
许多不同的病毒可以导致病毒性脑膜炎，包括：
胃病毒（肠道病毒）——这是最常见的原因
疱疹病毒,特别是生殖器疱疹
蚊子携带的病毒（虫媒病毒，如西尼罗病毒）
被感染的小鼠或宠物仓鼠携带的淋巴细胞性脉络丛脑膜炎病毒
根据导致病毒性脑膜炎的病毒，有几种方式可以接触到导致病毒性脑膜炎的病毒：
接触受污染的粪便，这种情况可能发生在受感染的人在公共游泳池游泳或使用完浴室后不洗手的时候
与感染者的性接触或其他生殖器接触
蚊虫叮咬，例如蚊子
呼吸空气中的病毒
接触受感染老鼠或宠物仓鼠的尿液或粪便污染的灰尘或食物
共用针头
病毒性脑膜炎的症状是什么？
症状可能类似细菌性脑膜炎，但通常较轻，进展较慢。起初，患者可能没有症状，或出现类似感冒或胃部病毒的症状，例如：
发热
咳嗽
肌肉疼痛
呕吐
无饥饿感
稍后，将出现：
发热
头痛
由于颈部僵硬，下巴无法接触到胸部，或者在尝试将头向其他方向移动时引起疼痛，这可能并不会造成太大的伤害
大多数患有疱疹性脑膜炎的人，但不是每个人，生殖器上也会有疱疹。
医生如何判断是否患有病毒性脑膜炎？
医生会进行测试，在脑部和脊髓(脊髓液)周围的液体中寻找病毒。为了获取脊髓液，医生会进行：
脊椎抽液（腰椎穿刺）
在脊椎抽液中，医生会在患者下背部插入一根又长又细的针。他们会取出一点脊髓液进行测试。在进行脊椎穿刺之前，医生有时会进行 MRI（磁共振成像）或 CT 扫描（计算机断层扫描）。
医生还将：
进行血液测试，检查是否有病毒感染迹象
如何进行脊椎穿刺
脊髓液流经覆盖大脑和脊髓的中层和内层组织(脑膜)之间的通道。为了取出这种液体的样本，医生在下脊柱的两块骨头(椎骨)之间插入一根小的空心针，位于脊髓末端以下。腰穿时，患者取侧卧位，屈曲双膝至胸。这个体位可充分增宽椎间隙，以避免穿刺针插入时碰及椎骨。
医生在试管中收集脊髓液，并将其送到实验室进行测试。
医生如何治疗病毒性脑膜炎？
如果脑膜炎的原因是艾滋病毒或疱疹，医生会使用抗病毒药物。他们还会让患者服用治疗症状的药物，例如用于治疗发热和头痛的对乙酰氨基酚。
大多数病毒性脑膜炎患者不需要抗病毒药物，因为无论治疗与否，他们都会在几周内好转。有时候，恢复缓慢，需要几个月才能感觉好转。