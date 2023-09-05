脊髓是从大脑延伸到脊柱内部的一束厚厚的神经。脊髓就像一条电缆，它在脑部和身体之间来回传递信号。

脑部 发出 的信号告诉身体该做什么，例如移动胳膊或腿

传输到大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤

脊髓非常脆弱。它位于脊椎骨（椎骨）的隧道里，因此受到保护。这条隧道叫做椎管。

脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。

脊柱结构

什么是脊髓压迫？ 脊髓压迫是指脊髓受到某种压迫物的挤压： 被压迫的部位不能正常工作

如果压迫持续足够长的时间，它会永久损伤脊髓

只有受压迫区域下方的神经信号受到影响

症状可能包括背痛、麻木、肌肉无力或难以控制排尿或排便

有时，症状只影响身体的一侧

医生会进行 MRI（磁共振成像）或其他影像学检查

皮质类固醇药物有时会减轻压迫引起的肿胀

可能还需要手术或放射疗法来减轻压力 脊柱压缩性骨折 图片

什么会导致脊髓压迫？ 脊髓压迫的最常见原因包括： 脊柱损伤，例如车祸或跌倒

椎间盘突出

已经扩散到脊椎的癌症

骨骼过度生长导致椎管变窄（椎管狭窄） 脊椎中的椎间盘是柔软物质形成的圆形平垫。它们在每根脊柱骨之间起到减震器的作用。有时椎间盘裂开，里面的柔软物质凸出(突出)。该物质可以压迫脊髓或一根脊神经。 不常见原因包括： 血肿(受伤或疾病导致血液聚集）

脓肿(感染产生的脓包)

脊髓压迫的症状是什么？ 主要症状包括： 脊椎疼痛

肌肉无力或瘫痪

失去感觉（感觉不到疼痛或有人触摸您）

难以控制尿液和肠道运动 受影响的身体部位取决于脊髓的哪一部分被压迫。例如： 颈部脊髓受压迫会影响胳膊和腿

颈部受压过高可能会影响呼吸能力

进一步向下压迫可能只会影响腿和手臂 任何程度的压迫都会阻止控制尿液和肠道运动。 如果骨髓只在一侧受压，那么身体的一侧就会受到影响。 症状的严重程度取决于压迫的严重程度。 轻度脊髓压迫可能只会导致： 轻微肌无力

刺痛 严重压迫可以导致： 严重肌肉无力或完全瘫痪

感觉完全丧失（感觉不到疼痛或有人触摸您）

无法控制尿液和肠道运动 如果患上癌症，并且有新的背痛或神经症状，这属于医疗紧急情况。医生需要确保脊髓没有被癌症压迫。