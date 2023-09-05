脊髓是从大脑延伸到脊柱内部的一束厚厚的神经。脊髓就像一条电缆，它在脑部和身体之间来回传递信号。
脑部发出的信号告诉身体该做什么，例如移动胳膊或腿
传输到大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤
脊髓非常脆弱。它位于脊椎骨（椎骨）的隧道里，因此受到保护。这条隧道叫做椎管。
脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。
脊柱结构
脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。
脊神经： 从脊髓中发出31对脊神经。每根脊神经由2个短分支（神经根）构成。
运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。
感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至大脑。
马尾： 脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢的神经冲动。
什么是脊髓压迫？
脊髓压迫是指脊髓受到某种压迫物的挤压：
被压迫的部位不能正常工作
如果压迫持续足够长的时间，它会永久损伤脊髓
只有受压迫区域下方的神经信号受到影响
症状可能包括背痛、麻木、肌肉无力或难以控制排尿或排便
有时，症状只影响身体的一侧
医生会进行 MRI（磁共振成像）或其他影像学检查
皮质类固醇药物有时会减轻压迫引起的肿胀
可能还需要手术或放射疗法来减轻压力
什么会导致脊髓压迫？
脊髓压迫的症状是什么？
主要症状包括：
脊椎疼痛
肌肉无力或瘫痪
失去感觉（感觉不到疼痛或有人触摸您）
难以控制尿液和肠道运动
受影响的身体部位取决于脊髓的哪一部分被压迫。例如：
颈部脊髓受压迫会影响胳膊和腿
颈部受压过高可能会影响呼吸能力
进一步向下压迫可能只会影响腿和手臂
任何程度的压迫都会阻止控制尿液和肠道运动。
如果骨髓只在一侧受压，那么身体的一侧就会受到影响。
症状的严重程度取决于压迫的严重程度。
轻度脊髓压迫可能只会导致：
轻微肌无力
刺痛
严重压迫可以导致：
严重肌肉无力或完全瘫痪
感觉完全丧失（感觉不到疼痛或有人触摸您）
无法控制尿液和肠道运动
如果患上癌症，并且有新的背痛或神经症状，这属于医疗紧急情况。医生需要确保脊髓没有被癌症压迫。
医生如何判断是否患有脊髓压迫？
如果仅在身体某一点以下出现无力或失去知觉，医生会怀疑脊髓压迫。
然后医生会做测试，例如：
MRI（磁共振成像）
医生如何治疗脊髓压迫？
脊髓压迫是一种医疗紧急情况，需要立即治疗以避免永久性损伤。
治疗取决于病因，包括：
手术
皮质类固醇药物
放疗
抗生素
血肿或脓肿的引流
但是即使早期治疗也不能保证所有的症状都会消失。