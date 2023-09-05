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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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脊髓压迫

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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脊髓是从大脑延伸到脊柱内部的一束厚厚的神经。脊髓就像一条电缆，它在脑部和身体之间来回传递信号。

  • 脑部发出的信号告诉身体该做什么，例如移动胳膊或腿

  • 传输大脑的信号携带着来自身体的信息，比如触摸了什么或者哪里受伤

脊髓非常脆弱。它位于脊椎骨（椎骨）的隧道里，因此受到保护。这条隧道叫做椎管。

脊神经是中等大小的神经，它将脊髓连接到较小的神经，这些神经到达身体的不同部位。

脊柱结构

脊柱由椎骨构成。椎骨保护脊髓，脊髓是一个长而脆弱的结构，包含在贯穿椎体中心的脊髓管中。椎骨之间为椎间盘，椎间盘由软骨组成，主要起缓冲作用，同时也使脊柱有一定灵活性。

脊神经： 从脊髓中发出31对脊神经。每根脊神经由2个短分支（神经根）构成。

运动根将来自脑和脊髓的指令传递到身体的其他部位，尤其是骨骼肌。

感觉根将身体其他部位的感觉信息传递至大脑。

马尾： 脊髓末端终止于脊柱下3/4处，但有一束神经往下延伸。该束神经类似于马的尾巴，故称为马尾。马尾传递往返下肢的神经冲动。

什么是脊髓压迫？

脊髓压迫是指脊髓受到某种压迫物的挤压：

  • 被压迫的部位不能正常工作

  • 如果压迫持续足够长的时间，它会永久损伤脊髓

  • 只有受压迫区域下方的神经信号受到影响

  • 症状可能包括背痛、麻木、肌肉无力或难以控制排尿或排便

  • 有时，症状只影响身体的一侧

  • 医生会进行 MRI（磁共振成像）或其他影像学检查

  • 皮质类固醇药物有时会减轻压迫引起的肿胀

  • 可能还需要手术或放射疗法来减轻压力

什么会导致脊髓压迫？

脊髓压迫的最常见原因包括：

脊椎中的椎间盘是柔软物质形成的圆形平垫。它们在每根脊柱骨之间起到减震器的作用。有时椎间盘裂开，里面的柔软物质凸出(突出)。该物质可以压迫脊髓或一根脊神经。

不常见原因包括：

  • 血肿(受伤或疾病导致血液聚集）

  • 脓肿(感染产生的脓包)

脊髓压迫的症状是什么？

主要症状包括：

  • 脊椎疼痛

  • 肌肉无力或瘫痪

  • 失去感觉（感觉不到疼痛或有人触摸您）

  • 难以控制尿液和肠道运动

受影响的身体部位取决于脊髓的哪一部分被压迫。例如：

  • 颈部脊髓受压迫会影响胳膊和腿

  • 颈部受压过高可能会影响呼吸能力

  • 进一步向下压迫可能只会影响腿和手臂

任何程度的压迫都会阻止控制尿液和肠道运动。

如果骨髓只在一侧受压，那么身体的一侧就会受到影响。

症状的严重程度取决于压迫的严重程度。

轻度脊髓压迫可能只会导致：

  • 轻微肌无力

  • 刺痛

严重压迫可以导致：

  • 严重肌肉无力或完全瘫痪

  • 感觉完全丧失（感觉不到疼痛或有人触摸您）

  • 无法控制尿液和肠道运动

如果患上癌症，并且有新的背痛或神经症状，这属于医疗紧急情况。医生需要确保脊髓没有被癌症压迫。

医生如何判断是否患有脊髓压迫？

如果仅在身体某一点以下出现无力或失去知觉，医生会怀疑脊髓压迫。

然后医生会做测试，例如：

医生如何治疗脊髓压迫？

脊髓压迫是一种医疗紧急情况，需要立即治疗以避免永久性损伤。

治疗取决于病因，包括：

  • 手术

  • 皮质类固醇药物

  • 放疗

  • 抗生素

  • 血肿或脓肿的引流

但是即使早期治疗也不能保证所有的症状都会消失。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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