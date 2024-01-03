腰部脊柱（腰椎）可让你的身体转动、扭转和屈曲。它还提供站立、行走和举重的力量。腰部会参与到几乎所有的日常活动中。腰部疼痛较为常见。
腰痛通常是由于举重、锻炼、跌倒或车祸造成
腰痛的最常见原因是肌肉损伤
增强腹部、髋部以及背部肌肉的力量有助于预防腰痛
对于多数腰痛的治疗，应避免增加背部负担、服用止痛药以及使用冰敷或热敷，但通常腰痛可自愈
在老年人中，如果出现没有明显原因的腰痛或存在下面的“警示症状”的腰痛，那就需要就医
应何时就医？
如果你有腰痛和任何这些警示症状，请立即就医：
麻木
单腿或双腿无力
大小便出现问题
发热
头晕或昏厥
腹部任何地方都有严重的疼痛
如果你有腰痛和任何这些警示症状，请在一天内就医：
癌症史
体重减轻
夜间重度疼痛
你的年龄在 55 岁或以上，并没有明显的原因（例如创伤）导致腰痛
由于服用药物、近期手术或受伤、吸毒或因你有 HIV 或艾滋病，你感染的风险会增加
如果疼痛不严重且不存在警示症状，你可等待几天再就医。
什么原因导致腰痛？
医生不是总能分辨出导致腰痛的原因。腰痛的最常见原因是：
肌肉拉伤或韧带扭伤（韧带是短而坚韧的组织带，可将骨头连在一起成为关节）
这可能发生在你的背部的一侧或两侧。运动会使疼痛变得更糟，休息会使疼痛缓解。
其他常见病因包括：
腰椎管狭窄 - 椎管，即脊髓穿过脊柱的通道变得狭窄
腰椎滑脱，一节脊柱骨（椎体）相对于下位椎体向前滑移
全身的疼痛（如发生纤维肌痛）也可能出现腰背疼痛
椎间盘是脊柱骨（椎骨）之间的海绵组织，可让你的脊柱弯曲。当椎间盘被撕裂或挤压时，可能有果冻状物质凸出（疝），并对神经施加压力。咳嗽或打喷嚏时可能会使神经压迫疼痛加重。
腰椎管狭窄是老年人腰痛的常见原因。
如果你有以下情形，疼痛会加重：
错误方式举起重物
肥胖
过度疲劳
姿势不良（你不会站直）
背部、腹部和髋部肌肉（核心肌肉）没有良好的肌肉力量
什么是坐骨神经痛？
坐骨神经痛是坐骨神经受压引起的疼痛。坐骨神经是腰部最大的神经。疼痛由腰部放射到腿后部。任何引起腰痛的原因都可能导致坐骨神经痛。
坐骨神经痛通常仅发生于一侧。你可能会感到部分腿部有针刺或麻木感。你可能会感到从大腿后部到膝盖或到脚部的疼痛或刺痛。持续的神经压力很严重，可能会导致你的腿长期无力和麻木。
医师访视会发生什么？
医生询问患者的症状、病史并进行体格检查。
对于某些病例，医生需要进行一些检查，如 X 线、MRI（磁共振成像）、CT 扫描（计算机断层扫描）或肌电图和神经传导检查。
当你腰部疼痛时，你并不总是需要 X 光或 MRI 检查。
我的医生将如何治疗腰痛？
医生会根据你背部疼痛的原因以及持续时间来治疗。但总的来说，大多数腰痛都会因良好的家庭护理而消失。
如果你的疼痛很严重，你可能需要卧床休息一两天
太多的卧床休息是不好的，因为它会削弱你的背部肌肉，这会使你的疼痛加重
轻微的活动实际上有助于治疗 - 问你的医生你应该做什么，不应该做什么
对疼痛的部位进行热敷或冷敷，最好在受伤后的前两天内冷敷，然后再热敷
服用止痛药，如对乙酰氨基酚、布洛芬或萘普生
卧床时，膝盖弯曲时可能会更舒适
你的医生将让你尽快开始进行轻度运动以加强背部。强壮的肌肉使你的背部保持稳定，因此伤害较小。你可能会被送去接受物理治疗。治疗师可以教你背部锻炼，这样你就可以自己做。他们还可以教你如何正确举重物和移动，以便你安全地工作。
如果医生确定疼痛不是由于神经压迫或骨关节炎引起的，你可以尝试：
按摩
由脊椎治疗师治疗
对于长期疼痛，医生可能会建议：
体重减轻
经皮神经电刺激（TENS）是一种家庭电疗法，可让你感觉到轻微的刺痛感，并且每天可以使用多次，你的医生会将你送到物理治疗师处，帮助你学习如何使用此设备
局部封闭疗法：皮质类固醇药物（如地塞米松或甲基泼尼松龙）加上局麻药（如利多卡因），定期注射于硬膜外（介于脊髓和覆盖脊髓表面的硬膜的一个空间）
手术
背部手术有许多术式。通常情况下，医生只有在你出现有严重神经压迫的迹象时，或者如果你的疼痛非常严重并且没有得到其他治疗方法的帮助时，才会推荐手术。
如何预防腰痛？
做运动来伸展和增强你腹部、臀部和背部肌肉
站立和坐着时保持背部挺直（放松背部）
坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面
不要长时间站立或坐位
提起物品时，请用双腿力量提起，而不是背部
预防腰痛的锻炼
骨盆倾斜
仰卧位屈膝，足跟着地并承重。背部的一小部分区域靠着地板，收缩臀部（抬高它们大约离地面半英寸），并且收缩腹部肌肉。保持这个姿势数到 10，重复 20 次。
仰卧起坐
背朝下平躺，膝部弯曲，双脚着地。双手交叉置于胸前。收缩腹部肌肉，缓慢地将肩膀抬离地面 10 英寸，同时保持头部向后（下巴不应该接触胸部）。然后放松腹部肌肉，缓慢地放下肩膀。做 3 组，每组 10 个。
膝到胸的伸展
仰卧位平躺。将双手放于一侧膝关节后并将其拉向胸部。保持这个姿势计数 10 下。缓慢放下腿并用另一腿重复此动作。做这个动作 10 次。
坐位的腿伸展
坐于地面上将膝关节伸直并轻度屈曲（不是绷紧）并且双腿尽可能分开。将双手放于同一膝关节上。缓慢地将双手滑向踝关节。如果出现疼痛就停下来，不要超过可舒适地保持 10 秒钟的位置。缓慢恢复至坐位。用另一条腿重复此动作。每条腿做此训练 10 次。