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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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下背部痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2024
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腰部脊柱（腰椎）可让你的身体转动、扭转和屈曲。它还提供站立、行走和举重的力量。腰部会参与到几乎所有的日常活动中。腰部疼痛较为常见。

  • 腰痛通常是由于举重、锻炼、跌倒或车祸造成

  • 腰痛的最常见原因是肌肉损伤

  • 增强腹部、髋部以及背部肌肉的力量有助于预防腰痛

  • 对于多数腰痛的治疗，应避免增加背部负担、服用止痛药以及使用冰敷或热敷，但通常腰痛可自愈

  • 在老年人中，如果出现没有明显原因的腰痛或存在下面的“警示症状”的腰痛，那就需要就医

应何时就医？

如果你有腰痛和任何这些警示症状，请立即就医

  • 麻木

  • 单腿或双腿无力

  • 大小便出现问题

  • 发热

  • 头晕或昏厥

  • 腹部任何地方都有严重的疼痛

如果你有腰痛和任何这些警示症状，请在一天内就医

  • 癌症史

  • 体重减轻

  • 夜间重度疼痛

  • 你的年龄在 55 岁或以上，并没有明显的原因（例如创伤）导致腰痛

  • 由于服用药物、近期手术或受伤、吸毒或因你有 HIV 或艾滋病，你感染的风险会增加

如果疼痛不严重且不存在警示症状，你可等待几天再就医。

什么原因导致腰痛？

医生不是总能分辨出导致腰痛的原因。腰痛的最常见原因是：

  • 肌肉拉伤或韧带扭伤（韧带是短而坚韧的组织带，可将骨头连在一起成为关节）

这可能发生在你的背部的一侧或两侧。运动会使疼痛变得更糟，休息会使疼痛缓解。

其他常见病因包括：

椎间盘是脊柱骨（椎骨）之间的海绵组织，可让你的脊柱弯曲。当椎间盘被撕裂或挤压时，可能有果冻状物质凸出（疝），并对神经施加压力。咳嗽或打喷嚏时可能会使神经压迫疼痛加重。

腰椎管狭窄是老年人腰痛的常见原因。

如果你有以下情形，疼痛会加重：

  • 错误方式举起重物

  • 肥胖

  • 过度疲劳

  • 姿势不良（你不会站直）

  • 背部、腹部和髋部肌肉（核心肌肉）没有良好的肌肉力量

什么是坐骨神经痛？

坐骨神经痛是坐骨神经受压引起的疼痛。坐骨神经是腰部最大的神经。疼痛由腰部放射到腿后部。任何引起腰痛的原因都可能导致坐骨神经痛。

坐骨神经痛通常仅发生于一侧。你可能会感到部分腿部有针刺或麻木感。你可能会感到从大腿后部到膝盖或到脚部的疼痛或刺痛。持续的神经压力很严重，可能会导致你的腿长期无力和麻木。

医师访视会发生什么？

医生询问患者的症状、病史并进行体格检查。

对于某些病例，医生需要进行一些检查，如 X 线MRI（磁共振成像）、CT 扫描（计算机断层扫描）肌电图和神经传导检查

当你腰部疼痛时，你并不总是需要 X 光或 MRI 检查。

我的医生将如何治疗腰痛？

医生会根据你背部疼痛的原因以及持续时间来治疗。但总的来说，大多数腰痛都会因良好的家庭护理而消失。

  • 如果你的疼痛很严重，你可能需要卧床休息一两天

  • 太多的卧床休息是不好的，因为它会削弱你的背部肌肉，这会使你的疼痛加重

  • 轻微的活动实际上有助于治疗 - 问你的医生你应该做什么，不应该做什么

  • 对疼痛的部位进行热敷或冷敷，最好在受伤后的前两天内冷敷，然后再热敷

  • 服用止痛药，如对乙酰氨基酚、布洛芬或萘普生

  • 卧床时，膝盖弯曲时可能会更舒适

你的医生将让你尽快开始进行轻度运动以加强背部。强壮的肌肉使你的背部保持稳定，因此伤害较小。你可能会被送去接受物理治疗。治疗师可以教你背部锻炼，这样你就可以自己做。他们还可以教你如何正确举重物和移动，以便你安全地工作。

如果医生确定疼痛不是由于神经压迫或骨关节炎引起的，你可以尝试：

  • 按摩

  • 由脊椎治疗师治疗

对于长期疼痛，医生可能会建议：

  • 体重减轻

  • 经皮神经电刺激（TENS）是一种家庭电疗法，可让你感觉到轻微的刺痛感，并且每天可以使用多次，你的医生会将你送到物理治疗师处，帮助你学习如何使用此设备

  • 局部封闭疗法：皮质类固醇药物（如地塞米松或甲基泼尼松龙）加上局麻药（如利多卡因），定期注射于硬膜外（介于脊髓和覆盖脊髓表面的硬膜的一个空间）

  • 手术

背部手术有许多术式。通常情况下，医生只有在你出现有严重神经压迫的迹象时，或者如果你的疼痛非常严重并且没有得到其他治疗方法的帮助时，才会推荐手术。

如何预防腰痛？

  • 做运动来伸展和增强你腹部、臀部和背部肌肉

  • 站立和坐着时保持背部挺直（放松背部）

  • 坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面

  • 不要长时间站立或坐位

  • 提起物品时，请用双腿力量提起，而不是背部

预防腰痛的锻炼

骨盆倾斜

仰卧位屈膝，足跟着地并承重。背部的一小部分区域靠着地板，收缩臀部（抬高它们大约离地面半英寸），并且收缩腹部肌肉。保持这个姿势数到 10，重复 20 次。

仰卧起坐

背朝下平躺，膝部弯曲，双脚着地。双手交叉置于胸前。收缩腹部肌肉，缓慢地将肩膀抬离地面 10 英寸，同时保持头部向后（下巴不应该接触胸部）。然后放松腹部肌肉，缓慢地放下肩膀。做 3 组，每组 10 个。

膝到胸的伸展

仰卧位平躺。将双手放于一侧膝关节后并将其拉向胸部。保持这个姿势计数 10 下。缓慢放下腿并用另一腿重复此动作。做这个动作 10 次。

坐位的腿伸展

坐于地面上将膝关节伸直并轻度屈曲（不是绷紧）并且双腿尽可能分开。将双手放于同一膝关节上。缓慢地将双手滑向踝关节。如果出现疼痛就停下来，不要超过可舒适地保持 10 秒钟的位置。缓慢恢复至坐位。用另一条腿重复此动作。每条腿做此训练 10 次。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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