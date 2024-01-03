医生不是总能分辨出导致腰痛的原因。腰痛的最常见原因是：

肌肉拉伤或韧带扭伤（韧带是短而坚韧的组织带，可将骨头连在一起成为关节）

这可能发生在你的背部的一侧或两侧。运动会使疼痛变得更糟，休息会使疼痛缓解。

其他常见病因包括：

神经压迫（当某些东西挤压神经时），这可能发生在骨关节炎或椎间盘突出症患者中

腰椎管狭窄 - 椎管，即脊髓穿过脊柱的通道变得狭窄

腰椎滑脱，一节脊柱骨（椎体）相对于下位椎体向前滑移

全身的疼痛（如发生纤维肌痛）也可能出现腰背疼痛

椎间盘是脊柱骨（椎骨）之间的海绵组织，可让你的脊柱弯曲。当椎间盘被撕裂或挤压时，可能有果冻状物质凸出（疝），并对神经施加压力。咳嗽或打喷嚏时可能会使神经压迫疼痛加重。

腰椎管狭窄是老年人腰痛的常见原因。

如果你有以下情形，疼痛会加重：