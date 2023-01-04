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小知识
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结肠癌

（结直肠癌）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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结肠就是大肠。直肠是结肠末端的一个囊袋，粪便排出前在此储存。 

大肠定位

什么是结肠癌？

癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。

结肠癌是原发于结肠黏膜的癌症。直肠癌与此非常相似。这两种癌症有时并称为结直肠癌。

  • 最常见的症状是排便时出血、感觉疲倦和虚弱

  • 所有 45 岁以上人群都应接受结直肠癌筛查

  • 如果提早发现，结直肠癌治愈的可能性更高

  • 医生通常会做手术切除恶性肿瘤

是什么原因导致了结肠癌？

结肠直肠癌由于结肠或直肠黏膜内的细胞生长失控所致。如果存在以下情况，您发生结直肠癌的可能性较高：

  • 结肠内有息肉（异常赘生物）

  • 有结肠疾病，例如溃疡性结肠炎克罗恩病

  • 大量食用脂肪、肉类和加工食品，并且纤维摄入量不多

  • 有家族成员曾经患有结直肠癌或结肠息肉

结肠癌的症状有哪些？

结肠癌生长缓慢，在很长一段时间无症状。症状可能包括：

  • 感觉虚弱和疲倦——在有些人中，这是唯一的症状

  • 腹痛

  • 便秘（排便困难）

  • 大便带血

  • 感觉直肠在排便后不完全排空

有时癌症会阻塞结肠，出现肠梗阻的症状，如呕吐、腹部绞痛或腹胀。

医生如何判断我是否患有结肠癌？

如果您有医生认为可能来自结肠癌的症状，他们通常会做： 

如果结肠镜检查显示癌症，医生通常会做：

医生如何筛查结肠癌？

结肠癌很常见，因此医生建议在症状出现之前进行癌症筛查。结肠癌筛查通常从 45 岁开始，但若有某些高风险因素，需提早筛查。请向医生咨询您应何时开始接受筛查。

筛查检查包括：

  • 检测大便中有无您无法看到的血液

  • 乙状结肠镜检查（医生经肛门插入一根柔性观察导管来查看大肠下段）

  • 结肠镜检查（与乙状结肠镜检查相比，可以更为全面地观察肠道；医生通过肛门插入一根有光源并安装有小摄像头的细管，以此查看整条结肠）

  • CT 结肠造影（通过 CT 扫描 [计算机断层扫描]观察结肠，在检查开始前，医生会让你喝下一种特殊液体并对结肠充气，这有助于获得清晰图像）

医生如何治疗结肠癌？

医生用以下方法治疗结肠癌：

  • 手术切除结肠的癌变肠段，并将两个断端连接在一起

  • 有时，手术后需化疗

了解结肠造口术

在结肠造口术中，大肠（结肠）被切断。通过腹壁上的手术开口，将肠梗阻部分前的大肠健康末端带到皮肤表面。然后将其缝于开口的皮肤。粪便则通过开口进入装粪便的口袋。结肠造口术可使大肠的其余部分得以休息，同时让患者恢复。患者从手术中恢复且结肠愈合后，可重新连接结肠两端，以便大便正常排出。

对于直肠癌，医生会做：

如果医生必须切除直肠，通常需进行结肠造口术。实施结肠造口术时，医生将结肠末端连接到腹壁内的开口处。粪便将从这个开口排出到一只塑料结肠造口袋中。用粘合剂将袋子粘在肚子上，袋子装满时进行更换。

治疗后，医生将继续对您监护，并通过定期做以下检查来了解您的健康状况：

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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