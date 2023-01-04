什么是结肠癌？

什么是结肠癌？

癌症是指体内细胞的生长失控。细胞是构成人体的微小积木。细胞各司其职。不同器官由不同类型的细胞组成。几乎任何类型的细胞都可能癌变。

结肠癌是原发于结肠黏膜的癌症。直肠癌与此非常相似。这两种癌症有时并称为结直肠癌。