结肠就是大肠。直肠是结肠末端的一个囊袋，粪便排出前在此储存。
大肠定位
什么是结肠癌？
是什么原因导致了结肠癌？
结肠癌的症状有哪些？
结肠癌生长缓慢，在很长一段时间无症状。症状可能包括：
感觉虚弱和疲倦——在有些人中，这是唯一的症状
腹痛
便秘（排便困难）
大便带血
感觉直肠在排便后不完全排空
有时癌症会阻塞结肠，出现肠梗阻的症状，如呕吐、腹部绞痛或腹胀。
医生如何判断我是否患有结肠癌？
如果您有医生认为可能来自结肠癌的症状，他们通常会做：
结肠镜检查，也称为下消化道内镜检查
如果结肠镜检查显示癌症，医生通常会做：
医生如何筛查结肠癌？
结肠癌很常见，因此医生建议在症状出现之前进行癌症筛查。结肠癌筛查通常从 45 岁开始，但若有某些高风险因素，需提早筛查。请向医生咨询您应何时开始接受筛查。
筛查检查包括：
检测大便中有无您无法看到的血液
乙状结肠镜检查（医生经肛门插入一根柔性观察导管来查看大肠下段）
结肠镜检查（与乙状结肠镜检查相比，可以更为全面地观察肠道；医生通过肛门插入一根有光源并安装有小摄像头的细管，以此查看整条结肠）
CT 结肠造影（通过 CT 扫描 [计算机断层扫描]观察结肠，在检查开始前，医生会让你喝下一种特殊液体并对结肠充气，这有助于获得清晰图像）
医生如何治疗结肠癌？
医生用以下方法治疗结肠癌：
手术切除结肠的癌变肠段，并将两个断端连接在一起
有时，手术后需化疗
了解结肠造口术
在结肠造口术中，大肠（结肠）被切断。通过腹壁上的手术开口，将肠梗阻部分前的大肠健康末端带到皮肤表面。然后将其缝于开口的皮肤。粪便则通过开口进入装粪便的口袋。结肠造口术可使大肠的其余部分得以休息，同时让患者恢复。患者从手术中恢复且结肠愈合后，可重新连接结肠两端，以便大便正常排出。
对于直肠癌，医生会做：
如果医生必须切除直肠，通常需进行结肠造口术。实施结肠造口术时，医生将结肠末端连接到腹壁内的开口处。粪便将从这个开口排出到一只塑料结肠造口袋中。用粘合剂将袋子粘在肚子上，袋子装满时进行更换。
治疗后，医生将继续对您监护，并通过定期做以下检查来了解您的健康状况：
结肠镜检查
血液检查
肝脏检查
CT（计算机断层）扫描或 MRI（磁共振成像）