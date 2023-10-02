脑膜炎的症状是什么？

脑膜炎的症状是什么？

脑膜炎的症状因年龄而异。在所有年龄段，细菌性脑膜炎的症状都会迅速恶化。“警示信号”指一个生病孩子变得异常困倦或开始意识错乱。未能保持完全警觉或行为不正常的患儿必须立即被送往医院。

在 12 个月龄以下的婴儿中，早期症状包括：

挑剔或发脾气，即使被抱起也是如此

拒绝进食或进食不佳

高体温或低体温

呕吐

皮疹

出现癫痫发作

3 个月以下婴儿的头部柔软点（囟门）肿胀

在较大的儿童和青少年中，脑膜炎通常始于感冒。然后，他们出现以下症状：

发热

头痛

颈部僵硬

癫痫发作

密切注意有这些症状的孩子，因为他们可能会很快出现困倦或意识错乱，需要紧急护理。