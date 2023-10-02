什么是脑膜炎？
脑膜炎是覆盖大脑和脊髓的组织层（称为脑膜）的感染。脑膜炎通常是由病毒引起，但最严重的脑膜炎类型是细菌引起的。病毒性和细菌性脑膜炎都可引起大脑问题。
患有脑膜炎的大龄儿童通常会出现颈部僵硬、发热和头痛
患脑膜炎的婴儿通常会发脾气（即使被抱起）、进食不佳或呕吐
医生可以通过脊椎穿刺和血液检查来判断您的孩子是否患有脑膜炎
疫苗（健康儿童需要注射以帮助保护他们免受某些感染的针剂）可以帮助预防引起脑膜炎的某些类型的细菌感染
医生用抗生素治疗细菌性脑膜炎
有些孩子即使接受治疗也会死于脑膜炎
什么引起脑膜炎？
脑膜炎是由细菌或病毒感染引起的。
新生儿脑膜炎通常来自血液细菌感染。这种感染是由母亲产道中的细菌引起的。
年龄较大的婴儿和儿童通常由于与其他病人接触而患上脑膜炎。疫苗使细菌性脑膜炎的某些病因变得非常罕见。
谁最容易得脑膜炎？
脑膜炎的症状是什么？
脑膜炎的症状因年龄而异。在所有年龄段，细菌性脑膜炎的症状都会迅速恶化。“警示信号”指一个生病孩子变得异常困倦或开始意识错乱。未能保持完全警觉或行为不正常的患儿必须立即被送往医院。
在 12 个月龄以下的婴儿中，早期症状包括：
挑剔或发脾气，即使被抱起也是如此
拒绝进食或进食不佳
高体温或低体温
呕吐
皮疹
出现癫痫发作
3 个月以下婴儿的头部柔软点（囟门）肿胀
在较大的儿童和青少年中，脑膜炎通常始于感冒。然后，他们出现以下症状：
发热
头痛
颈部僵硬
癫痫发作
密切注意有这些症状的孩子，因为他们可能会很快出现困倦或意识错乱，需要紧急护理。
医生如何分辨我的孩子是否患有脑膜炎？
医生会根据孩子的症状怀疑脑膜炎。为了确诊，医生会进行：
脊椎穿刺（腰椎穿刺），医生用针头从脊髓周围获取脑脊液样本
血液化验
在给婴儿做脊椎穿刺之前，医生有时会进行超声或 CT（计算机断层扫描）检查以寻找其他问题。
医生如何治疗脑膜炎？
如果您的孩子患有细菌性脑膜炎，医生将给予：
静脉注射 (IV) 抗生素
有时，会静脉使用皮质类固醇
如果您的孩子患有某些类型的病毒性脑膜炎，医生可能会提供抗病毒药物。通常，您的孩子只接受止痛药和退烧药，例如布洛芬。
即使经过治疗，一些婴儿和儿童也因细菌性脑膜炎死亡或存在长期问题。
我该如何预防脑膜炎？
疫苗可以预防许多细菌性脑膜炎。
与患细菌性脑膜炎的人接触的儿童通常会接受抗生素以帮助预防感染。