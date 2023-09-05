医生如何分辨我是否患有马凡综合征？

医生如何分辨我是否患有马凡综合征？

如果医生怀疑您患有马凡综合征，他们会询问您的症状以及您的家人是否有马凡综合征病史。他们将进行体格检查，并：

有时，会抽取血液样本检测您的基因（遗传检测）

如果您患有马凡综合征，医生将通过进行其他检查来检查您的心脏、骨骼和眼睛，例如：