什么是马方综合征？
马凡综合征是一种影响人体结缔组织的疾病。结缔组织是指肌肉、肌腱、软骨和将骨骼、关节、器官和组织结合在一起的其他部分。在马凡综合征中，结缔组织的强度比正常组织弱，因此会伸展、凸出或撕裂。马凡综合征会引起可影响眼睛、心脏和肺部的问题。
马凡综合征在家族中遗传。
马凡综合征患者往往又高又瘦
马凡综合征可以表现为轻度或重度
马凡综合征患者可能有眼睛、心脏和肺部问题
马凡综合征最严重的并发症是主动脉（身体中最大的动脉）出现问题
多年前，马凡综合征患者的预期寿命很短，但现在，大多数马凡综合征患者都可以活到 70 多岁
医生无法治愈马凡综合征，但可以治疗某些症状
马凡氏综合征（肌肉骨骼异常）
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什么会引起马凡综合征？
马凡综合征是由父母一方的异常基因引起的。
该基因影响人体合成某种蛋白质的方式。通常，这种蛋白质有助于构建牢固的结缔组织。在患有马凡综合征的人中，结缔组织强度较弱。
马凡综合征的症状是什么？
医生如何分辨我是否患有马凡综合征？
医生如何治疗马凡综合征？
医生无法治愈马凡综合征。为了治疗某些症状，他们可以：
开一些可使血液更缓慢流动并预防主动脉出现问题的药物
让孩子佩戴后背支具来治疗脊柱异常弯曲（或有时进行手术以修复异常弯曲的脊柱）
进行心脏手术以修复主动脉或心脏瓣膜的任何问题
进行眼科手术以修复晶状体或视网膜的任何问题
每年，医生都会检查您的骨骼、心脏和眼睛，以治疗马凡综合征的任何并发症。