医生可能会通过手术将管子（移植物）插入您的主动脉以修补动脉瘤。目前有两类手术。医生可以切开胸部以插入移植物。或者，医生可通过大腿的动脉将移植物置入主动脉。做哪种手术取决于您的年龄、健康状况以及动脉瘤在主动脉中的位置。

如果动脉瘤破裂或即将破裂，紧急手术修补有可能会挽救生命。若不手术，会导致死亡。