什么是胸主动脉瘤？
胸主动脉瘤
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胸是指胸部（胸腔）。主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要血管（动脉）。动脉瘤是指动脉壁内出现膨隆。胸主动脉瘤是主动脉胸段出现膨隆。
胸主动脉瘤可引起疼痛、咳嗽和喘息
如果动脉瘤破裂，血液流出，您会出现剧烈疼痛和低血压
动脉瘤破裂时，若不及时手术，会导致死亡
医生通常在由于其他问题进行影像学检查（例如 X 光检查或 CT 扫描）时意外发现动脉瘤
在动脉瘤破裂前，医生会尝试手术修补动脉瘤
是什么原因导致了胸主动脉瘤？
胸主动脉瘤的症状有哪些？
即使动脉瘤很大，也可能没有症状。
有时，动脉瘤会压迫附近的器官、神经或肌肉，从而引起症状，例如：
背部高位疼痛
咳嗽
咳血
吞咽困难
声音嘶哑
胸部有异常搏动感
动脉瘤破裂后引起的症状包括：
背部高位剧烈疼痛
腹部区域、胸部和手臂疼痛
血压突然急剧下降（休克）
内出血
动脉瘤破裂后，若不及时治疗，会导致死亡。
医生如何判断我是否有胸主动脉瘤？
医生会询问您有哪些症状或在体格检查中寻找动脉瘤的体征，例如：
心脏杂音（血液从心脏流入动脉瘤时产生的呼呼声）
由于其他原因拍摄的 X 光片可能显示动脉瘤。
医生将进行以下一些影像学检查，明确动脉瘤的大小和确切位置：
经食管超声检查——通过将超声探头经喉咙向下插入食管（连接喉咙和胃部的管道）而进行的检查
医生如何治疗胸主动脉瘤？
医生每 6 到 12 个月进行一次 CT 扫描，以检查动脉瘤的大小。
如果动脉瘤较小，医生可能会让您：
戒烟
服用降压药
如果动脉瘤较大，您需要手术治疗。
手术
医生可能会通过手术将管子（移植物）插入您的主动脉以修补动脉瘤。目前有两类手术。医生可以切开胸部以插入移植物。或者，医生可通过大腿的动脉将移植物置入主动脉。做哪种手术取决于您的年龄、健康状况以及动脉瘤在主动脉中的位置。
如果动脉瘤破裂或即将破裂，紧急手术修补有可能会挽救生命。若不手术，会导致死亡。