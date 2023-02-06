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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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胸主动脉瘤

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 2月 2023
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什么是胸主动脉瘤？

胸是指胸部（胸腔）。主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要血管（动脉）。动脉瘤是指动脉壁内出现膨隆。胸主动脉瘤是主动脉胸段出现膨隆。

  • 胸主动脉瘤可引起疼痛、咳嗽和喘息

  • 如果动脉瘤破裂，血液流出，您会出现剧烈疼痛和低血压

  • 动脉瘤破裂时，若不及时手术，会导致死亡

  • 医生通常在由于其他问题进行影像学检查（例如 X 光检查或 CT 扫描）时意外发现动脉瘤

  • 在动脉瘤破裂前，医生会尝试手术修补动脉瘤

是什么原因导致了胸主动脉瘤？

胸主动脉瘤的病因可能包括：

胸主动脉瘤的症状有哪些？

即使动脉瘤很大，也可能没有症状。

有时，动脉瘤会压迫附近的器官、神经或肌肉，从而引起症状，例如：

  • 背部高位疼痛

  • 咳嗽

  • 咳血

  • 吞咽困难

  • 声音嘶哑

  • 胸部有异常搏动感

动脉瘤破裂后引起的症状包括：

  • 背部高位剧烈疼痛

  • 腹部区域、胸部和手臂疼痛

  • 血压突然急剧下降（休克

  • 内出血

动脉瘤破裂后，若不及时治疗，会导致死亡。

医生如何判断我是否有胸主动脉瘤？

医生会询问您有哪些症状或在体格检查中寻找动脉瘤的体征，例如：

  • 心脏杂音（血液从心脏流入动脉瘤时产生的呼呼声）

由于其他原因拍摄的 X 光片可能显示动脉瘤。

医生将进行以下一些影像学检查，明确动脉瘤的大小和确切位置：

医生如何治疗胸主动脉瘤？

医生每 6 到 12 个月进行一次 CT 扫描，以检查动脉瘤的大小。

如果动脉瘤较小，医生可能会让您：

  • 戒烟

  • 服用降压药

如果动脉瘤较大，您需要手术治疗。

手术

医生可能会通过手术将管子（移植物）插入您的主动脉以修补动脉瘤。目前有两类手术。医生可以切开胸部以插入移植物。或者，医生可通过大腿的动脉将移植物置入主动脉。做哪种手术取决于您的年龄、健康状况以及动脉瘤在主动脉中的位置。

如果动脉瘤破裂或即将破裂，紧急手术修补有可能会挽救生命。若不手术，会导致死亡。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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