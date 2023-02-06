什么是主动脉夹层？
主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要血管（动脉）。主动脉壁有几层。内层出现小撕裂可使血液流入主动脉壁内。然后，由于血压的作用，主动脉内层会与中层分离。这种分离被称为夹层。
只要主动脉壁被撕开，夹层就会沿着主动脉向下扩展。这导致血液流入本不应该进入的空间。不断扩大的撕裂口会封闭与主动脉相连的较小血管或者阻碍血液正常流入主动脉。
高血压是引起主动脉夹层的最常见原因
整个胸部或者两块肩胛骨之间的背部会突然剧痛
医生可能会让您服用降压药，并做手术修补撕裂处
半数左右的主动脉夹层发生在 60 岁以上人群中
了解主动脉夹层
在主动脉夹层中，主动脉壁内层（内膜）撕裂，血液涌入撕裂口、分离血管壁的中层和外层（形成夹层）。结果，在主动脉壁内形成一个新的假腔。
是什么原因导致了主动脉夹层？
主动脉夹层的症状有哪些？
医生如何判断我是否存在主动脉夹层？
对医生来说，主动脉夹层的症状通常很明显。为了确诊主动脉夹层，医生可能会做一些检查，例如：
医生如何治疗主动脉夹层？
医生会将您收治入院。您会服用药物降低血压和心率。高血压和心率加快会使夹层迅速生长。然后医生决定是否做手术。
手术
在手术过程中，医生会尽可能多地切除主动脉的撕裂区域。医生也会用人工血管（移植物）重建主动脉。如果主动脉瓣破裂，外科医生会进行修补或置换。
如果夹层不太严重，医生可能会通过大腿内的动脉将移植物插入主动脉以修补撕裂处。
药物
无论是否接受手术，您都需服用降压药。这类药物可能包括：
血管紧张素转化酶抑制剂，可通过扩张动脉来降低血压
β-受体阻滞剂，可减慢心率
降胆固醇药物，若有动脉硬化和狭窄时服用（动脉粥样硬化）