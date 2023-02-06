主动脉是从心脏向身体其他部位运送血液的主要血管（动脉）。主动脉壁有几层。内层出现小撕裂可使血液流入主动脉壁内。然后，由于血压的作用，主动脉内层会与中层分离。这种分离被称为夹层。

只要主动脉壁被撕开，夹层就会沿着主动脉向下扩展。这导致血液流入本不应该进入的空间。不断扩大的撕裂口会封闭与主动脉相连的较小血管或者阻碍血液正常流入主动脉。

高血压是引起主动脉夹层的最常见原因

整个胸部或者两块肩胛骨之间的背部会突然剧痛

医生可能会让您服用降压药，并做手术修补撕裂处

半数左右的主动脉夹层发生在 60 岁以上人群中