主要的并发症是：

脱水

脱水是体内水分或其他液体太少。这可能是危险的。婴儿更容易脱水，因为他们身体更小。

您的宝宝脱水，并且如果宝宝出现以下情况，需要立即去看医生：

头顶柔软点凹陷（所有婴儿都有柔软点，但不应该凹下去）

眼窝凹陷

口干

哭泣时没有眼泪

尿不多

警觉性低，精力不足

您的孩子脱水，并且如果孩子出现以下情况，需要立即去看医生：