提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

儿童胃肠炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是胃肠炎？

胃肠炎是消化道（也称为胃肠道或 GI道）感染，引起呕吐、腹泻或两者兼有。胃和肠是消化道的主要器官。人们有时会误称肠胃炎是“肠胃感冒”。但这不是“流感”，与流行性感冒（流感）无关。

  • 胃肠炎是儿童最常见的胃肠道疾病

  • 患胃肠炎的孩子容易呕吐、腹泻、腹部绞痛和发热

  • 呕吐和腹泻，尤其是同时发生时，会导致脱水（体内没有足够的水分或其他液体），这可能会导致严重问题

  • 您可以为孩子进行最新的疫苗接种，并让孩子常洗手，以帮助预防胃肠炎

  • 胃肠炎可以通过替换水和电解质来治疗，通常是喝为胃肠炎患儿所制的特殊液体

  • 无法维持体液平衡的孩子应该去看医生，他们可能需要将液体直接注入静脉 (IV)

是什么原因导致了胃肠炎？

胃肠炎最常由病毒（如轮状病毒）引起。它也可能是由细菌或寄生虫引起的。

儿童可通过以下方式患上胃肠炎：

  • 触摸受感染的儿童或他们的玩具，然后将手指放在嘴里

  • 在打喷嚏或吐唾沫的生病孩子附近

  • 吃含有细菌的食物或饮用含有细菌的液体（称为食物中毒）

  • 喝未经巴氏消毒的牛奶或果汁（未经巴氏消毒意味着未加热以杀死病菌）

  • 接触带有细菌的爬行动物、鸟类、青蛙或蝾螈

  • 吃某些植物或药物

  • 吞下游泳池、水上乐园或溪流中被感染的水

胃肠炎的症状有哪些？

症状包括：

  • 呕吐

  • 腹泻

  • 腹部痉挛

  • 无饥饿感

有时，某些类型的胃肠炎会引起血性腹泻。这更严重，您应该立即带孩子去看医生。

胃肠炎有哪些并发症？

主要的并发症是：

  • 脱水

脱水是体内水分或其他液体太少。这可能是危险的。婴儿更容易脱水，因为他们身体更小。

您的宝宝脱水，并且如果宝宝出现以下情况，需要立即去看医生：

  • 头顶柔软点凹陷（所有婴儿都有柔软点，但不应该凹下去）

  • 眼窝凹陷

  • 口干

  • 哭泣时没有眼泪

  • 尿不多

  • 警觉性低，精力不足

您的孩子脱水，并且如果孩子出现以下情况，需要立即去看医生：

  • 尿量不多，6 小时或以上没有排尿

  • 烦躁不安和呆滞

  • 口干

医生如何判断我的孩子是否患有胃肠炎？

您的孩子的症状和体格检查有助于医生判断您的孩子是否患有肠胃炎。通常不需要血液检查或粪便检查。有时，您的医生需要知道是哪种感染引起胃肠炎，并需要用棉签蘸取腹泻样本进行检测。

医生如何治疗胃肠炎？

对于婴儿，医生通过以下方式治疗胃肠炎：

  • 继续母乳喂养或饮用配方奶粉

  • 喝特殊的补液溶液（口服电解质溶液——粉末或液体在药房和杂货店有售）

对于年龄大一点的孩子，医生的建议是：

  • 在生病的第一天，让孩子喝液体，例如口服电解质溶液，青少年可喝运动饮料，而不是苏打水或果汁，但口服电解质溶液为首选。

  • 如果您的孩子呕吐，请每隔 10 或 15 分钟喝一小口液体——如果您的孩子不呕吐，请逐渐多喝一点液体

  • 在 24 小时内，您的孩子应至少喝 1½ 盎司液体／磅体重

  • 如果您的孩子有腹泻，请比平时多喝液体

  • 如果可以，让您的孩子保持正常饮食——不需要特殊食物

  • 如果您的孩子有腹泻，请少摄入乳制品（例如牛奶或黄油）

您的孩子的医生可能会给予：

  • 如果您的孩子脱水，给予静脉 (IV) 补液

  • 预防呕吐或减缓腹泻的药物

  • 如果病因是某些细菌，则使用抗生素

  • 如果病因是寄生虫，则使用抗寄生虫药

我该如何预防胃肠炎？

为帮助预防胃肠炎：

  • 确保您的孩子接种轮状病毒疫苗，这是标准疫苗之一

  • 让孩子经常洗手

  • 正确存放食物（冷食保持冷藏，热食保持加热），并且不要让您的孩子吃放在外面超过一个小时的食物

  • 保持尿布更换区清洁（并定期用 1 加仑水比 ¼ 杯漂白剂溶液进行消毒）

  • 母乳喂养

  • 请勿让免疫系统较弱的儿童或婴儿接触爬行动物、鸟类或两栖动物

  • 教孩子避免游泳时吞水

为防止胃肠炎传播：

  • 稀便（腹泻）的孩子应离开学校或日托中心，留在家中，且不得在公共游泳池或其他公共游泳区游泳

  • 经常检查和更换孩子的尿布，并让尿布远离公共游泳池和游泳区

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。