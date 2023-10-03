什么是胃肠炎？
是什么原因导致了胃肠炎？
胃肠炎最常由病毒（如轮状病毒）引起。它也可能是由细菌或寄生虫引起的。
儿童可通过以下方式患上胃肠炎：
触摸受感染的儿童或他们的玩具，然后将手指放在嘴里
在打喷嚏或吐唾沫的生病孩子附近
吃含有细菌的食物或饮用含有细菌的液体（称为食物中毒）
喝未经巴氏消毒的牛奶或果汁（未经巴氏消毒意味着未加热以杀死病菌）
接触带有细菌的爬行动物、鸟类、青蛙或蝾螈
吃某些植物或药物
吞下游泳池、水上乐园或溪流中被感染的水
胃肠炎的症状有哪些？
症状包括：
呕吐
腹泻
腹部痉挛
无饥饿感
有时，某些类型的胃肠炎会引起血性腹泻。这更严重，您应该立即带孩子去看医生。
胃肠炎有哪些并发症？
主要的并发症是：
脱水
脱水是体内水分或其他液体太少。这可能是危险的。婴儿更容易脱水，因为他们身体更小。
您的宝宝脱水，并且如果宝宝出现以下情况，需要立即去看医生：
头顶柔软点凹陷（所有婴儿都有柔软点，但不应该凹下去）
眼窝凹陷
口干
哭泣时没有眼泪
尿不多
警觉性低，精力不足
您的孩子脱水，并且如果孩子出现以下情况，需要立即去看医生：
尿量不多，6 小时或以上没有排尿
烦躁不安和呆滞
口干
医生如何判断我的孩子是否患有胃肠炎？
您的孩子的症状和体格检查有助于医生判断您的孩子是否患有肠胃炎。通常不需要血液检查或粪便检查。有时，您的医生需要知道是哪种感染引起胃肠炎，并需要用棉签蘸取腹泻样本进行检测。
医生如何治疗胃肠炎？
对于婴儿，医生通过以下方式治疗胃肠炎：
继续母乳喂养或饮用配方奶粉
喝特殊的补液溶液（口服电解质溶液——粉末或液体在药房和杂货店有售）
对于年龄大一点的孩子，医生的建议是：
在生病的第一天，让孩子喝液体，例如口服电解质溶液，青少年可喝运动饮料，而不是苏打水或果汁，但口服电解质溶液为首选。
如果您的孩子呕吐，请每隔 10 或 15 分钟喝一小口液体——如果您的孩子不呕吐，请逐渐多喝一点液体
在 24 小时内，您的孩子应至少喝 1½ 盎司液体／磅体重
如果您的孩子有腹泻，请比平时多喝液体
如果可以，让您的孩子保持正常饮食——不需要特殊食物
如果您的孩子有腹泻，请少摄入乳制品（例如牛奶或黄油）
您的孩子的医生可能会给予：
如果您的孩子脱水，给予静脉 (IV) 补液
预防呕吐或减缓腹泻的药物
如果病因是某些细菌，则使用抗生素
如果病因是寄生虫，则使用抗寄生虫药