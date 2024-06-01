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小知识
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扁桃体和腺样体肿大

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是扁桃体和腺样体？

扁桃体和腺样体是喉咙后部的组织块。它们可以捕捉细菌并帮助您的身体抵御感染。您可以在喉咙后部看到扁桃体。但是你看不到腺样体，因为它们在你的嘴巴顶部的后面。

扁桃体和腺样体部位

扁桃体是两个淋巴组织，分别位于喉咙两侧。腺样体也是淋巴组织，位于更高更后一些的位置，通常在软腭后，位于鼻腔和咽喉连接部。通过口腔看不到腺样体。

  • 如果你出现感染，扁桃体和腺样体会变大

  • 变大的扁桃体或腺样体有时使呼吸困难或吞咽困难

  • 大腺样体会导致睡眠中呼吸问题并增加耳部感染的风险

  • 医生有时会做手术切除太大的腺样体

什么原因导致扁桃体和腺样体肿大？

有些孩子出生时扁桃体和腺样体比正常人大。

由于反复出现以下情况，孩子的扁桃体和腺样体可能变得很大：

扁桃体和腺样体肿大的症状是什么？

扁桃体和腺样体肿大通常不引起症状。当引起症状时，儿童可能会出现：

  • 听上去似乎感冒，但实际上没有

  • 通过嘴（而不是鼻子）呼吸

  • 呼吸或吞咽困难

扁桃体和腺样体肿大可能会引起更严重的问题，例如：

医生如何判断我孩子患有扁桃体或腺样体肿大？

医生将：

  • 让您的孩子伸出舌头并说“啊”，用压舌板压住舌头，看孩子的扁桃体

  • 用小观察镜进入孩子的鼻子，观察腺样体（观察镜不会产生疼痛）

医生还可能检查扁桃体和腺样体肿大引起的问题，例如：

  • 耳部或鼻窦感染，进行血液检查和影像学检查

  • 耳液积聚，进行听力测试

  • 睡眠呼吸暂停，进行睡眠研究

您的孩子可能因为进食时呼吸困难而导致体重减轻。医生会将您的孩子的体重与标准生长图表进行比较，以查看体重减轻是否引起担忧。

医生如何治疗扁桃体和腺样体肿大？

您的孩子的医生可能会给您的孩子用药，以治疗刺激扁桃体或腺样体的感染或过敏。

如果您的孩子患有以下疾病，医生可能建议切除腺样体和扁桃体：

  • 睡眠呼吸暂停

  • 说话和呼吸非常困难

  • 许多次喉咙感染

如果您的孩子有以下情况，医生可能建议仅切除孩子的腺样体：

  • 大量耳部感染和鼓膜后积液，且无法引流

  • 鼻塞，难以呼吸和说话

  • 许多次鼻窦感染

儿童通常可以在手术同一天回家。如果仅切除腺样体，则您的孩子应在 2 至 3 天内好转。如果扁桃体也被切除，则恢复大约需要 2 周时间。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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