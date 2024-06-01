什么是扁桃体和腺样体？
扁桃体和腺样体是喉咙后部的组织块。它们可以捕捉细菌并帮助您的身体抵御感染。您可以在喉咙后部看到扁桃体。但是你看不到腺样体，因为它们在你的嘴巴顶部的后面。
扁桃体和腺样体部位
扁桃体是两个淋巴组织，分别位于喉咙两侧。腺样体也是淋巴组织，位于更高更后一些的位置，通常在软腭后，位于鼻腔和咽喉连接部。通过口腔看不到腺样体。
如果你出现感染，扁桃体和腺样体会变大
变大的扁桃体或腺样体有时使呼吸困难或吞咽困难
大腺样体会导致睡眠中呼吸问题并增加耳部感染的风险
医生有时会做手术切除太大的腺样体
什么原因导致扁桃体和腺样体肿大？
扁桃体和腺样体肿大的症状是什么？
医生如何判断我孩子患有扁桃体或腺样体肿大？
医生将：
让您的孩子伸出舌头并说“啊”，用压舌板压住舌头，看孩子的扁桃体
用小观察镜进入孩子的鼻子，观察腺样体（观察镜不会产生疼痛）
医生还可能检查扁桃体和腺样体肿大引起的问题，例如：
耳部或鼻窦感染，进行血液检查和影像学检查
耳液积聚，进行听力测试
睡眠呼吸暂停，进行睡眠研究
您的孩子可能因为进食时呼吸困难而导致体重减轻。医生会将您的孩子的体重与标准生长图表进行比较，以查看体重减轻是否引起担忧。
医生如何治疗扁桃体和腺样体肿大？
您的孩子的医生可能会给您的孩子用药，以治疗刺激扁桃体或腺样体的感染或过敏。
如果您的孩子患有以下疾病，医生可能建议切除腺样体和扁桃体：
睡眠呼吸暂停
说话和呼吸非常困难
许多次喉咙感染
如果您的孩子有以下情况，医生可能建议仅切除孩子的腺样体：
大量耳部感染和鼓膜后积液，且无法引流
鼻塞，难以呼吸和说话
许多次鼻窦感染
儿童通常可以在手术同一天回家。如果仅切除腺样体，则您的孩子应在 2 至 3 天内好转。如果扁桃体也被切除，则恢复大约需要 2 周时间。