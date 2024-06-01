您的孩子的医生可能会给您的孩子用药，以治疗刺激扁桃体或腺样体的感染或过敏。

如果您的孩子患有以下疾病，医生可能建议切除腺样体和扁桃体：

睡眠呼吸暂停

说话和呼吸非常困难

许多次喉咙感染

如果您的孩子有以下情况，医生可能建议仅切除孩子的腺样体：

大量耳部感染和鼓膜后积液，且无法引流

鼻塞，难以呼吸和说话

许多次鼻窦感染

儿童通常可以在手术同一天回家。如果仅切除腺样体，则您的孩子应在 2 至 3 天内好转。如果扁桃体也被切除，则恢复大约需要 2 周时间。