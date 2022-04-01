儿童扁桃体和腺样体肿大

扁桃体和腺样体可能由于感染或其他原因而肿大（变大），或者在出生时变大。扁桃体和腺样体肿大在儿童中很常见，通常不需要任何治疗。
扁桃体或腺样体肿大可能是因为感染，也可能是正常的肿大。
增大通常不会引起任何症状，但偶尔会导致呼吸困难或吞咽困难，有时会反复出现耳部或鼻窦感染或阻塞性睡眠呼吸暂停。
诊断基于鼻咽镜检查，有时基于睡眠研究的结果。
如果存在细菌感染，可以使用抗生素；有时，如果感染反复发生，则可切除扁桃体和腺样体。
扁桃体和腺样体部位
扁桃体是两个淋巴组织，分别位于喉咙两侧。腺样体也是淋巴组织，位于更高更后一些的位置，通常在软腭后，位于鼻腔和咽喉连接部。通过口腔看不到腺样体。
喉内视图
扁桃体和腺样体是淋巴组织集合，可能在帮助机体抵抗感染中起作用。它们可以截留通过咽喉侵入的细菌和病毒并产生抗体。扁桃体和腺样体在 2 至 6 岁的儿童中最大。
扁桃体位于咽喉后部的两侧。腺样体的位置则较高且更靠后，常常位于鼻腔和咽喉相接处。通过口腔可以看到扁桃体，但看不到腺样体。
扁桃体和腺样体肿大的病因
扁桃体和腺样体肿大的症状
大部分扁桃体和腺样体肿大的情况不会引起症状。但扁桃体或腺样体肿大可能导致出现鼻塞音（听起来像是儿童感冒）。对于扁桃体或腺样体肿大的儿童，腭形和牙齿位置可能异常。儿童也可能常通过口腔呼吸。扁桃体肿大也会引起流鼻血、口臭和咳嗽。
并发症
扁桃体和腺样体肿大的诊断
扁桃体和腺样体肿大的治疗
其他原因（过敏和感染）的治疗
有时，进行腺样体切除术、扁桃体切除术或同时进行两者
如认为原因是过敏，医生可能给予皮质类固醇类鼻喷剂或其他药物，如抗组胺药（口服）。如果原因是细菌感染，医生可以给予抗生素。
如果这些药物无效或如果医生认为它们没有帮助，医生可能建议手术切除腺样体（称为腺样体切除术）并可能在同一手术中切除扁桃体（称为扁桃体切除术）。
在美国，扁桃体切除术和腺样体切除术是儿童中非常常见的手术。可从这些手术中受益的儿童包括存在以下状况的儿童：
阻塞性睡眠呼吸暂停
严重影响说话和呼吸的患儿
多次咽喉感染（一些医生将其定义为：1 年内感染次数超过六次，2 年时间内每年感染次数超过四次，或 3 年时间内每年感染次数超过两次）
医生可能建议有以下情况的儿童仅进行腺样体切除术：
频发耳部感染及中耳内持续积液
反复流鼻血或鼻塞引起声音改变或干扰睡眠
频发鼻窦感染
你知道吗……
扁桃体和腺样体切除后并不会减少感冒咳嗽症状发生的频率和严重程度。
扁桃体切除术和腺样体切除术通常可在门诊进行。在任何感染消除后至少 2 周时，才可进行这些手术。
手术并发症发生率较低，但扁桃体切除术引起的术后疼痛和吞咽困难可能持续长达 2 周。儿童通常在 2 至 3 天内从腺样体切除术中恢复。
扁桃体切除术引起的出血是较不常见的并发症，但可能在 2 个高峰时间，即手术后 24 小时内或手术后约 7 天内发生。手术后出血可能较严重，甚至危及儿童生命。术后有出血的孩子应去医院或医生诊室就诊。