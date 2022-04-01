儿童扁桃体和腺样体肿大

扁桃体和腺样体可能由于感染或其他原因而肿大（变大），或者在出生时变大。扁桃体和腺样体肿大在儿童中很常见，通常不需要任何治疗。

扁桃体或腺样体肿大可能是因为感染，也可能是正常的肿大。

增大通常不会引起任何症状，但偶尔会导致呼吸困难或吞咽困难，有时会反复出现耳部或鼻窦感染或阻塞性睡眠呼吸暂停。

诊断基于鼻咽镜检查，有时基于睡眠研究的结果。

如果存在细菌感染，可以使用抗生素；有时，如果感染反复发生，则可切除扁桃体和腺样体。

扁桃体和腺样体部位

喉内视图

扁桃体和腺样体是淋巴组织集合，可能在帮助机体抵抗感染中起作用。它们可以截留通过咽喉侵入的细菌和病毒并产生抗体。扁桃体和腺样体在 2 至 6 岁的儿童中最大。

扁桃体位于咽喉后部的两侧。腺样体的位置则较高且更靠后，常常位于鼻腔和咽喉相接处。通过口腔可以看到扁桃体，但看不到腺样体。

扁桃体和腺样体肿大的病因 一些学龄前儿童及青少年在无任何原因下会出现相对的扁桃体及腺样体肿大。但是，扁桃体和腺样体会因感染病毒或细菌引起咽喉感染（喉咙痛）而变大。此外，过敏（例如季节性过敏或全年过敏）、刺激物以及胃食管反流也可能导致扁桃体和腺样体肿大。持续接触细菌或病毒感染的儿童（如托儿所的儿童）会增加感染风险。 扁桃体肿大后，有时会干扰呼吸或吞咽，而腺样体可能堵塞鼻子或咽鼓管（咽鼓管连接咽喉后部与耳）。通常，在消除感染后扁桃体和腺样体可恢复正常大小。有时则一直维持增大状态，尤其是在频发感染或有慢性感染的儿童中。

扁桃体和腺样体肿大的症状 大部分扁桃体和腺样体肿大的情况不会引起症状。但扁桃体或腺样体肿大可能导致出现鼻塞音（听起来像是儿童感冒）。对于扁桃体或腺样体肿大的儿童，腭形和牙齿位置可能异常。儿童也可能常通过口腔呼吸。扁桃体肿大也会引起流鼻血、口臭和咳嗽。 并发症 当造成如下更严重的问题时，扁桃体和腺样体肿大应予以重视： 慢性耳部感染和听力下降：这些问题源于咽鼓管梗阻和中耳积液。

复发鼻窦感染： See page 鼻窦炎。

阻塞性睡眠呼吸暂停：有些扁桃体和腺样体肿大的患儿打鼾且睡眠时发生短暂的呼吸暂停。结果，引起血氧浓度降低，频繁惊醒和白天疲惫。在少见情况下，扁桃体和腺样体肿大引起的阻塞性睡眠呼吸暂停导致严重并发症，例如肺高血压（肺动脉高压）和肺动脉高压引起的心脏变化（肺源性心脏病）。

体重减轻或不增：由于感染引起疼痛或呼吸需要持续不断的身体活动，孩子可能未能摄入足够的饮食。

扁桃体和腺样体肿大的诊断 鼻咽镜检查

有时进行睡眠研究 非常肿大的扁桃体可能是正常的，而慢性扁桃体感染的患者可能扁桃体并不肿大。为帮助确定感染是否是扁桃体肿大的原因，医生会询问在过去 1 至 3 年中儿童链球菌性喉炎发作多少次。 通常，为查看鼻喉后部，医生会经鼻插入柔性显像管（称为鼻咽镜）。医师往往是通过观察扁桃体是否充血、颌颈部淋巴结是否肿大以及呼吸是否受影响来做出诊断。 当父母报告儿童在睡眠期间停止呼吸时，应怀疑阻塞性睡眠呼吸暂停。在这种情况下，医生可能建议孩子接受睡眠研究（多导睡眠描记法）。在这项检查中，在睡眠实验室过夜期间监测孩子。医生还可以进行胸部 X 光检查并测量血液中的氧水平。