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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童颈部肿块

（颈部包块）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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你或你孩子可能会发现孩子脖子上有一个肿块。您可能只能摸到它，但是有时您也可以看到它。如果不痛，它通常会很快消失，甚至在您去看医生之前就消失。

  • 颈部肿块常见于儿童

  • 儿童的大多数颈部肿块是由感染引起的，可自行消失

  • 肿块可能会或可能不会痛，具体取决于原因

  • 如果您的孩子有持续几周的肿块，医生可以做检查以检查是否有更严重的原因

什么原因导致颈部肿块？

颈部肿块的最常见原因是：

  • 淋巴结肿大

淋巴结是淋巴系统中的小块组织，有助于抵抗感染。除非淋巴结肿大，否则通常不会注意到。人们有时称这些为“腺体肿大”，但淋巴结不是腺体。

淋巴结肿大的常见原因包括：

颈部肿块的不常见原因有：

医生如何判断是什么导致颈部肿块？

如果您的孩子有持续几周的颈部肿块，您的孩子的医生可能会：

  • 取咽拭子样本以寻找喉咙感染

  • 进行血液检查，确定是否有传染性单核白细胞增多症、甲状腺问题或白血病

  • 做结核病皮肤试验

  • 进行 X 线检查、超声、CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）

如果这些检查没有给出明确答案，医生可能会：

  • 做肿块活检

活检包括用针取一小块组织。然后，医生在显微镜下观察组织。

医生如何治疗颈部肿块？

大多数颈部肿块是由轻微的病毒感染引起。这些无需治疗即可自行消失。其他原因引起的颈部肿块可能需要特殊治疗，例如：

  • 细菌感染，使用抗生素

  • 囊肿或肿瘤，进行手术

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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