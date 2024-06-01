你或你孩子可能会发现孩子脖子上有一个肿块。您可能只能摸到它，但是有时您也可以看到它。如果不痛，它通常会很快消失，甚至在您去看医生之前就消失。

颈部肿块常见于儿童

儿童的大多数颈部肿块是由感染引起的，可自行消失

肿块可能会或可能不会痛，具体取决于原因

如果您的孩子有持续几周的肿块，医生可以做检查以检查是否有更严重的原因

医生如何判断是什么导致颈部肿块？ 如果您的孩子有持续几周的颈部肿块，您的孩子的医生可能会： 取咽拭子样本以寻找喉咙感染

进行血液检查，确定是否有传染性单核白细胞增多症、甲状腺问题或白血病

做结核病皮肤试验

进行 X 线检查、超声、CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像） 如果这些检查没有给出明确答案，医生可能会： 做肿块活检 活检包括用针取一小块组织。然后，医生在显微镜下观察组织。