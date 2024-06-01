你或你孩子可能会发现孩子脖子上有一个肿块。您可能只能摸到它，但是有时您也可以看到它。如果不痛，它通常会很快消失，甚至在您去看医生之前就消失。
颈部肿块常见于儿童
儿童的大多数颈部肿块是由感染引起的，可自行消失
肿块可能会或可能不会痛，具体取决于原因
如果您的孩子有持续几周的肿块，医生可以做检查以检查是否有更严重的原因
什么原因导致颈部肿块？
颈部肿块的最常见原因是：
淋巴结肿大
淋巴结是淋巴系统中的小块组织，有助于抵抗感染。除非淋巴结肿大，否则通常不会注意到。人们有时称这些为“腺体肿大”，但淋巴结不是腺体。
淋巴结肿大的常见原因包括：
喉咙感染（最常见）
传染性单核白细胞增多症（在较大的儿童和青少年中）
艾滋病病毒 (HIV)或结核病 (TB) 感染（罕见）
颈部肿块的不常见原因有：
医生如何判断是什么导致颈部肿块？
如果您的孩子有持续几周的颈部肿块，您的孩子的医生可能会：
取咽拭子样本以寻找喉咙感染
进行血液检查，确定是否有传染性单核白细胞增多症、甲状腺问题或白血病
做结核病皮肤试验
进行 X 线检查、超声、CT（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
如果这些检查没有给出明确答案，医生可能会：
做肿块活检
活检包括用针取一小块组织。然后，医生在显微镜下观察组织。
医生如何治疗颈部肿块？
大多数颈部肿块是由轻微的病毒感染引起。这些无需治疗即可自行消失。其他原因引起的颈部肿块可能需要特殊治疗，例如：
细菌感染，使用抗生素
囊肿或肿瘤，进行手术