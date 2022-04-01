颈部包块是指颈部可见或可触及的肿胀。
颈部包块在儿童中极为常见。
儿童颈部包块最常见的原因是
一个或多个淋巴结肿大 ( see also page 颈部肿块)
肿大可由以下原因造成：
引起颈部包块的其他原因包括囊肿（充满液体的囊袋），其从出生时就已经存在，但只有在发炎或感染后才被发现。由于颈部受伤、唾液腺发炎或非癌性（良性）肿瘤引起的肿胀也可能导致颈部肿块。有时，甲状腺肿大（称为甲状腺肿）可能导致颈部包块。少见情况下，为淋巴瘤、甲状腺肿瘤或其他癌性（恶性）肿瘤引起。
大多数颈部包块是无症状性的，父母往往比患儿更为担心。然而，受感染的淋巴结或囊肿会引起触痛和疼痛，并可能引起发热。
儿童颈部包块的诊断
影像学检查、拭子、血液检查和结核皮肤试验
甲状腺检查
活检
由于许多颈部包块是由病毒感染引起，并且未经治疗就消失，因此除非肿块持续数周，否则通常不需要进行检查。
但医生可能会从喉咙后部用咽拭子检测有无细菌感染，血液检查有无传染性单核细胞增多症、白血病、甲状腺功能亢进、或出血性疾病。
医生还可以对胸部进行 X 线检查，并对头颈部进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 来确定包块是肿瘤还是囊肿，并更精确地确定包块大小以及范围。可以进行超声检查以确定颈部包块是否为囊肿。
可以进行结核皮肤试验。
可以取一块包块并检查（活检）以确定是否存在癌性肿瘤。
可进行甲状腺扫描和检查以确定甲状腺功能。
儿童颈部包块的治疗
取决于病因
颈部包块的治疗取决于病因。抗生素可用于治疗淋巴结炎等细菌感染。如果感染不是病因，可能需要手术。
由病毒感染和外伤引起的包块随着时间推移，可自行消散。
肿瘤和囊肿则通常需手术治疗。