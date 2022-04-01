已审核/已修订 4月 2022 | 修改的 9月 2022

颈部包块是指颈部可见或可触及的肿胀。

颈部包块在儿童中极为常见。

儿童颈部包块最常见的原因是

一个或多个淋巴结肿大 ( see also page 颈部肿块)

肿大可由以下原因造成：

被感染（称为淋巴结炎）。

例如，在喉咙附近有感染。

全身感染（例如单核细胞增多症、结核病或人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染）。

引起颈部包块的其他原因包括囊肿（充满液体的囊袋），其从出生时就已经存在，但只有在发炎或感染后才被发现。由于颈部受伤、唾液腺发炎或非癌性（良性）肿瘤引起的肿胀也可能导致颈部肿块。有时，甲状腺肿大（称为甲状腺肿）可能导致颈部包块。少见情况下，为淋巴瘤、甲状腺肿瘤或其他癌性（恶性）肿瘤引起。

大多数颈部包块是无症状性的，父母往往比患儿更为担心。然而，受感染的淋巴结或囊肿会引起触痛和疼痛，并可能引起发热。