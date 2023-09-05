什么是生长激素缺乏症？
生长激素缺乏症是因垂体不能生成足够的生长激素引起的疾病。这会导致总体生长不良和身材矮小。
身材矮小是身高比几乎其他所有同龄同性别的孩子都要矮
身材矮小并不总是意味着有问题
生长激素缺乏症的其他症状取决于孩子的年龄和缺乏症的原因
如果孩子没有足够的生长激素，医生会给他们注射生长激素
身材矮小与侏儒症不同，后者也被称为骨软骨发育不良。患侏儒症的儿童有遗传疾病，除身材矮小外，还会引起骨骼和软骨的异常生长和发育。
什么原因导致生长激素缺乏症？
生长激素缺乏症的症状有哪些？
生长激素缺乏症的主要症状为：
总体生长速度慢
与其他同龄同性别的孩子相比非常矮小
有生长激素缺乏症的儿童通常：
生长慢
长出成人牙齿的时间比正常要晚
维持正常的比例（他们的手臂和腿与他们的身高匹配）
医生如何判断我的孩子是否患有生长激素缺乏症？
医生将会：
测量孩子的身高和体重，并将其绘制在生长图表上
对孩子的手骨进行 X 射线测量，以测量骨骼年龄
为找出造成孩子生长缓慢的原因，医生可能会这样做：
血液化验
医生对头部进行 MRI 检查，以寻找产生生长激素的腺体（垂体）是否存在肿瘤或其他问题。
医生如何治疗生长激素缺乏症？
医生使用以下方法治疗生长激素缺乏症：
生长激素注射
仅在骨骼停止生长之前给予生长激素才有效。
如果您的孩子有脑肿瘤，医生可能会进行手术以取出它。