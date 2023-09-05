生长激素是大脑垂体中产生的一种化学信使。它发出信号，指示您体内的所有组织生长和发育。大多数时候，医生不知道为什么孩子体内生长激素不足。但有时，是由其他健康问题引起的，例如：

脑肿瘤或损伤

辐射

感染（如脑膜炎和结核）