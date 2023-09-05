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小知识
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儿童生长激素缺乏症

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是生长激素缺乏症？

生长激素缺乏症是因垂体不能生成足够的生长激素引起的疾病。这会导致总体生长不良和身材矮小。

  • 身材矮小是身高比几乎其他所有同龄同性别的孩子都要矮

  • 身材矮小并不总是意味着有问题

  • 生长激素缺乏症的其他症状取决于孩子的年龄和缺乏症的原因

  • 如果孩子没有足够的生长激素，医生会给他们注射生长激素

身材矮小与侏儒症不同，后者也被称为骨软骨发育不良。患侏儒症的儿童有遗传疾病，除身材矮小外，还会引起骨骼和软骨的异常生长和发育。

什么原因导致生长激素缺乏症？

生长激素是大脑垂体中产生的一种化学信使。它发出信号，指示您体内的所有组织生长和发育。大多数时候，医生不知道为什么孩子体内生长激素不足。但有时，是由其他健康问题引起的，例如：

生长激素缺乏症的症状有哪些？

生长激素缺乏症的主要症状为：

  • 总体生长速度慢

  • 与其他同龄同性别的孩子相比非常矮小

有生长激素缺乏症的儿童通常：

  • 生长慢

  • 长出成人牙齿的时间比正常要晚

  • 维持正常的比例（他们的手臂和腿与他们的身高匹配）

医生如何判断我的孩子是否患有生长激素缺乏症？

医生将会：

  • 测量孩子的身高和体重，并将其绘制在生长图表上

  • 对孩子的手骨进行 X 射线测量，以测量骨骼年龄

为找出造成孩子生长缓慢的原因，医生可能会这样做：

医生对头部进行 MRI 检查，以寻找产生生长激素的腺体（垂体）是否存在肿瘤或其他问题。

医生如何治疗生长激素缺乏症？

医生使用以下方法治疗生长激素缺乏症：

  • 生长激素注射

仅在骨骼停止生长之前给予生长激素才有效。

如果您的孩子有脑肿瘤，医生可能会进行手术以取出它。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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