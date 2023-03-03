消化道是食物经口摄入后在身体内经过的路径。食物从嘴进入身体（进食），从肛门排出体外（排便）。肠道是消化系统中的一根长管，连接胃与肛门。肠道可消化食物并吸收营养素。

人有一条小肠和一条大肠。小肠很长，呈盘曲状。大肠短而宽，也称为结肠。

什么是溃疡性结肠炎？ 溃疡性结肠炎是一种导致大肠（结肠）发炎的长期疾病。它不影响小肠。溃疡性结肠炎是两种炎症性肠病之一。另一种炎症性肠病是克罗恩病。 溃疡性结肠炎是一种炎症性肠病

症状反复出现，包括腹部绞痛、频繁出现排便冲动和出现血性腹泻

医生会查看您的大便，并用一根观察导管查看肠道

医生治疗该病的方法是控制肠道炎症、缓解症状并补充流失的液体和营养素

长时间患有溃疡性结肠炎会增加结肠癌发病风险 溃疡性结肠炎可起病于任何年龄，但通常在 30 岁之前发病。

溃疡性结肠炎的症状有哪些？ 溃疡性结肠炎的症状反复出现。疾病发作在几天或几周内比较严重，然后消退或至少好转一段时间。大多数人会终生出现疾病反复发作。 通常，疾病发作缓慢开始。症状包括： 有强烈的排便冲动

下腹部轻度痉挛

大便中有血液和粘液 疾病发作可能突然且严重，导致： 剧烈腹泻，常伴有大量黏液和血液

肛门大量出血

高烧

腹痛 有时在重度疾病发作中，大肠会明显膨胀，可能形成一个小孔（穿孔）。穿孔可使粪便渗入腹部，导致危及生命的感染（腹膜炎）。 如果您长期患有溃疡性结肠炎，则可能出现： 皮疹

口疮

关节疼痛

眼睛发红、酸痛

肝和胆囊有问题

低血细胞计数（贫血）

体重减轻

结肠癌发病风险增加