消化道是食物经口摄入后在身体内经过的路径。食物从嘴进入身体（进食），从肛门排出体外（排便）。肠道是消化系统中的一根长管，连接胃与肛门。肠道可消化食物并吸收营养素。
人有一条小肠和一条大肠。小肠很长，呈盘曲状。大肠短而宽，也称为结肠。
什么是溃疡性结肠炎？
是什么原因导致了溃疡性结肠炎？
医生尚不清楚导致溃疡性结肠炎的原因。可能是由于免疫系统有问题，导致肠道过度反应并发炎。溃疡性结肠炎可能呈现家族性发病倾向，在家族中有东欧裔的犹太人中更常见。
溃疡性结肠炎的症状有哪些？
溃疡性结肠炎的症状反复出现。疾病发作在几天或几周内比较严重，然后消退或至少好转一段时间。大多数人会终生出现疾病反复发作。
通常，疾病发作缓慢开始。症状包括：
有强烈的排便冲动
下腹部轻度痉挛
大便中有血液和粘液
疾病发作可能突然且严重，导致：
剧烈腹泻，常伴有大量黏液和血液
肛门大量出血
高烧
腹痛
有时在重度疾病发作中，大肠会明显膨胀，可能形成一个小孔（穿孔）。穿孔可使粪便渗入腹部，导致危及生命的感染（腹膜炎）。
如果您长期患有溃疡性结肠炎，则可能出现：
皮疹
口疮
关节疼痛
眼睛发红、酸痛
肝和胆囊有问题
低血细胞计数（贫血）
体重减轻
结肠癌发病风险增加
医生如何判断我是否患有溃疡性结肠炎？
医生会将一根有光源且安装有小型摄像头的细管经肛门插入来观察肠道（结肠镜检查），以便：
查看炎症程度有多大
采集黏液或粪便样本
从炎症部位切取组织样本并在显微镜下观察（活检）
医师还可以做：
血液化验
CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像），以帮助查看大肠的哪些部位受到影响
有时，医生很难将溃疡性结肠炎与克罗恩病鉴别开来，因为这两种疾病的许多症状相同。
医生如何治疗溃疡性结肠炎？
溃疡性结肠炎无法治愈。但有许多治疗可以帮助缓解症状。
一些药物可能会：
帮助止住腹泻并缓解腹痛
减轻肠道炎症
改变免疫系统的工作方式
其它治疗包括：
喝足够液体
服用铁、钙和维生素 D 补充剂
疾病发作时避免食用坚果和生的水果蔬菜
尝试无乳制品饮食，看看症状是否缓解
不要服用某些可能引起疾病发作的药物，例如称为 NSAID（非甾体类抗炎药）的止痛药
避免压力
如果药物不起作用——或从降低结肠癌发病风险的角度来看开始药物治疗的时间太晚了，则可能需要手术切除大肠。有时手术后，您需接受回肠造口术。回肠造口术是将下腹部的开口连接至小肠末端。您的粪便从回肠造口中排出到一只塑料袋中。有时医生可以做一种特殊手术，只切除结肠但不需进行回肠造口术。
如果您还没有接受手术，医生会经常做结肠镜检查，以及时发现癌症的早期征兆。