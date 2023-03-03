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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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克罗恩病

（肉芽肿性回肠炎；肉芽肿性回肠结肠炎；局限性肠炎）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
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消化道是食物经口摄入后在身体内经过的路径。食物从嘴进入身体（进食），从肛门排出体外（排便）。肠道是消化系统中的一根长管，连接胃与肛门。肠道可消化食物并吸收营养素。

人有一条小肠和一条大肠。小肠很长，呈盘曲状。大肠短而宽，也称为结肠。

什么是克罗恩病？

克罗恩病是肠道长期炎症。克罗恩病是两种炎症性肠病之一。另一种炎症性肠病是溃疡性结肠炎

克罗恩病通常影响小肠。但它可影响大肠，或同时影响小肠和大肠。

  • 克罗恩病是一种炎症性肠病

  • 病因尚不清楚，但可能由于免疫系统有问题所致

  • 症状反复出现，包括腹泻、腹部绞痛、发热、无饥饿感和体重减轻

  • 医生借助结肠镜检查和影像学检查来诊断克罗恩病

  • 克罗恩病无法治愈，但通过药物治疗、有时也通过外科手术可以减轻症状

是什么原因导致了克罗恩病？

医生尚不清楚导致克罗恩病的原因。这可能是由于免疫系统有问题，导致肠道过度反应并发炎。

若存在以下情况，克罗恩病的发病风险增加：

  • 有家族成员出现这种疾病

  • 犹太人并且家族来自东欧

  • 吸烟

  • 服用避孕药的女性

克罗恩病的症状有哪些？

症状反复出现。通常症状在几天或几周内比较严重，然后消退或至少好转一段时间。大多数人会终生出现疾病反复发作。

成人最常见的症状包括：

  • 腹泻，有时带血

  • 腹部绞痛

  • 发热

  • 无食欲

  • 体重减轻

如果疾病严重发作，您可能会出现：

  • 肠道周围的脓液囊袋（脓肿）引起重度持续性腹痛

  • 肠道阻塞而剧烈呕吐

如果长时间患有克罗恩病，您会出现：

  • 皮疹

  • 关节疼痛及肿胀

  • 红眼

  • 肝胆疾病

  • 肛门疼痛，有时肛裂

  • 肠道患癌危险增加

儿童会出现腹痛、腹泻和发热，但也可能发生：

  • 生长缓慢

  • 关节肿胀

  • 疲劳（感觉全身虚弱疲倦）

医生如何判断我是否患有克罗恩病？

根据症状和疾病突然发作的情况，医生会做一些检查：

  • 突然剧烈腹痛：腹部 CT 扫描（计算机断层扫描）MRI（磁共振成像）

  • 腹痛反复出现一段时间：有时，医生会在您喝下可使部分肠道显影的液体后进行腹部 X 光检查或 CT 扫描，或者您需吞咽一粒安装有微小摄像头的特制胶囊，该胶囊在您的消化道穿行时会拍照

  • 腹泻：通过结肠镜检查观察结肠（医生将一根有光源且安装有小型摄像头的细管经肛门插入，以观察您的大肠）

医生也会做血液检查。根据血液检查结果不能诊断克罗恩病，但可以判断您是否存在某些并发症。

当克罗恩病仅影响大肠时，医生有时难以区分结肠克罗恩病与溃疡性结肠炎，因为这两种疾病的许多症状都相同。

医生如何治疗克罗恩病？

克罗恩病无法治愈。但有一些治疗可帮助减轻炎症、缓解症状。

一些药物可能会：

  • 帮助止住腹泻并缓解腹痛

  • 减轻肠道炎症

  • 改变免疫系统的工作方式

医生可能建议患者摄入含有额外营养素的特殊液体，特别是对于生长缓慢的儿童。

医生还会要求您：

  • 戒烟，因为吸烟者在治疗后更容易出现症状复发

  • 服用铁、钙和维生素 D 补充剂等营养素

  • 疾病发作时避免食用坚果和生的水果蔬菜

  • 尝试无乳制品饮食，看看症状是否缓解

  • 不要服用某些可能引起疾病发作的药物，例如称为非甾体类抗炎药 (NSAID) 的止痛药

  • 避免压力

大多数克罗恩病患者需要在生病的某个时刻接受手术。在这种手术中，医生会切除一部分肠道。这有助于缓解症状。半数接受过手术的患者日后还需接受第二次手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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