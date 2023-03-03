消化道是食物经口摄入后在身体内经过的路径。食物从嘴进入身体（进食），从肛门排出体外（排便）。肠道是消化系统中的一根长管，连接胃与肛门。肠道可消化食物并吸收营养素。
人有一条小肠和一条大肠。小肠很长，呈盘曲状。大肠短而宽，也称为结肠。
什么是克罗恩病？
是什么原因导致了克罗恩病？
医生尚不清楚导致克罗恩病的原因。这可能是由于免疫系统有问题，导致肠道过度反应并发炎。
若存在以下情况，克罗恩病的发病风险增加：
有家族成员出现这种疾病
犹太人并且家族来自东欧
吸烟
服用避孕药的女性
克罗恩病的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有克罗恩病？
根据症状和疾病突然发作的情况，医生会做一些检查：
突然剧烈腹痛：腹部 CT 扫描（计算机断层扫描）或 MRI（磁共振成像）
腹痛反复出现一段时间：有时，医生会在您喝下可使部分肠道显影的液体后进行腹部 X 光检查或 CT 扫描，或者您需吞咽一粒安装有微小摄像头的特制胶囊，该胶囊在您的消化道穿行时会拍照
腹泻：通过结肠镜检查观察结肠（医生将一根有光源且安装有小型摄像头的细管经肛门插入，以观察您的大肠）
医生也会做血液检查。根据血液检查结果不能诊断克罗恩病，但可以判断您是否存在某些并发症。
当克罗恩病仅影响大肠时，医生有时难以区分结肠克罗恩病与溃疡性结肠炎，因为这两种疾病的许多症状都相同。
医生如何治疗克罗恩病？
克罗恩病无法治愈。但有一些治疗可帮助减轻炎症、缓解症状。
一些药物可能会：
帮助止住腹泻并缓解腹痛
减轻肠道炎症
改变免疫系统的工作方式
医生可能建议患者摄入含有额外营养素的特殊液体，特别是对于生长缓慢的儿童。
医生还会要求您：
戒烟，因为吸烟者在治疗后更容易出现症状复发
服用铁、钙和维生素 D 补充剂等营养素
疾病发作时避免食用坚果和生的水果蔬菜
尝试无乳制品饮食，看看症状是否缓解
不要服用某些可能引起疾病发作的药物，例如称为非甾体类抗炎药 (NSAID) 的止痛药
避免压力
大多数克罗恩病患者需要在生病的某个时刻接受手术。在这种手术中，医生会切除一部分肠道。这有助于缓解症状。半数接受过手术的患者日后还需接受第二次手术。