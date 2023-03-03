消化道是食物经口摄入后在身体内经过的路径。食物从嘴进入身体（进食），从肛门排出体外（排便）。肠道是消化系统中的一根长管，连接胃与肛门。肠道可消化食物并吸收营养素。

人有一条小肠和一条大肠。小肠很长，呈盘曲状。大肠短而宽，也称为结肠。

什么是克罗恩病？ 克罗恩病是肠道长期炎症。克罗恩病是两种炎症性肠病之一。另一种炎症性肠病是溃疡性结肠炎。 克罗恩病通常影响小肠。但它可影响大肠，或同时影响小肠和大肠。 克罗恩病是一种炎症性肠病

病因尚不清楚，但可能由于免疫系统有问题所致

症状反复出现，包括腹泻、腹部绞痛、发热、无饥饿感和体重减轻

医生借助结肠镜检查和影像学检查来诊断克罗恩病

克罗恩病无法治愈，但通过药物治疗、有时也通过外科手术可以减轻症状

是什么原因导致了克罗恩病？ 医生尚不清楚导致克罗恩病的原因。这可能是由于免疫系统有问题，导致肠道过度反应并发炎。 若存在以下情况，克罗恩病的发病风险增加： 有家族成员出现这种疾病

犹太人并且家族来自东欧

吸烟

服用避孕药的女性

克罗恩病的症状有哪些？ 症状反复出现。通常症状在几天或几周内比较严重，然后消退或至少好转一段时间。大多数人会终生出现疾病反复发作。 成人最常见的症状包括： 腹泻，有时带血

腹部绞痛

发热

无食欲

体重减轻 如果疾病严重发作，您可能会出现： 肠道周围的脓液囊袋（脓肿）引起重度持续性腹痛

因肠道阻塞而剧烈呕吐 如果长时间患有克罗恩病，您会出现： 皮疹

关节疼痛及肿胀

红眼

肝胆疾病

肛门疼痛，有时肛裂

肠道患癌危险增加 儿童会出现腹痛、腹泻和发热，但也可能发生： 生长缓慢

关节肿胀

疲劳（感觉全身虚弱疲倦）