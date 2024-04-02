什么是口腔和喉癌？
口腔和喉癌是起始自你口腔或咽喉内或周围的癌症。它可能影响你的嘴唇、舌、扁桃体、口腔顶部、颊内部或咽喉后部。（喉头或喉部的癌症是喉癌。）
口腔和喉癌可能看起来像口腔或咽喉内的开放性溃疡、肿块或变色区域
医生可以通过活检（切除一部分组织并在显微镜下观察）分辨你是否有口腔或喉癌
医生通常通过手术和放疗治疗口腔和喉癌
什么导致口腔和喉癌？
对于口腔和喉癌，医生不知道确切的原因。但如符合以下情况，则人们发生口腔或喉癌的几率增高：
大量吸烟，包括香烟、雪茄、烟斗、嚼烟或鼻烟
大量饮酒 - 如你每天喝超过6盎司烈酒、3杯红酒或3杯啤酒，则患此癌的几率增高
感染某些类型人乳头瘤病毒(HPV)，即一种会导致生殖器疣和可能通过口交传播的常见病毒
大量吸烟且饮酒的人发生口腔或喉癌的几率甚至高于单独吸烟或饮酒者。
嘴唇的癌症通常因日光暴露导致。
口腔和喉癌的症状是什么？
你的症状取决于口腔和喉癌具体在什么位置。
如果你有口腔癌，除以下情况外，你可能长时间无症状：
你口腔内可能为平的或轻微高起的无痛性红色或白色斑片
随着癌症增大，你可能出现：
疼痛
说话困难
吞咽困难
颈部肿块
如你有喉癌，你可能会出现：
耳或喉咙疼痛，尤其在吞咽时
吞咽和说话困难
颈部肿块
有时当你有口腔或喉癌时，你会因吃东西疼痛而体重下降。
医生如何分辨我是否患有口腔或喉癌？
医生可以使用特殊的镜子或镜头来查看你的口腔或咽喉。他们还可能做活检。通过活检，他们取你的组织样本进行检验。
如果你有口腔或喉癌，医生将进行检查，以查看它有多大和是否已播散到身体其它部位。他们将进行以下检查：
医生如何治疗口腔和喉癌？
我如何能预防口腔或喉癌？
为了降低患口腔或喉癌的几率：
不要吸烟
不要大量饮酒
每年两次看牙医进行检查，以处理你的牙齿 - 你的牙医也会检查口腔癌体征
避免过度日晒（防止嘴唇癌）
接种HPV疫苗—通常在儿童期或青少年初期接种