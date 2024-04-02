对于口腔和喉癌，医生不知道确切的原因。但如符合以下情况，则人们发生口腔或喉癌的几率增高：

大量吸烟，包括香烟、雪茄、烟斗、嚼烟或鼻烟

大量饮酒 - 如你每天喝超过6盎司烈酒、3杯红酒或3杯啤酒，则患此癌的几率增高

感染某些类型人乳头瘤病毒(HPV)，即一种会导致生殖器疣和可能通过口交传播的常见病毒

大量吸烟且饮酒的人发生口腔或喉癌的几率甚至高于单独吸烟或饮酒者。

嘴唇的癌症通常因日光暴露导致。