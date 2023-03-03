提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

突发视力损失

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023
浏览专业版
获得完整的细节

什么是突发视力损失？

突发视力损失是指您快速失去部分或全部视力。视力损失可能在几分钟内或几天内发生。视力损失不同于视物模糊。视物模糊是指视物不如之前清晰。

  • 视力损失可发生在单眼或双眼

  • 视力损失可能累及整只眼或仅部分区域

  • 您也可能会伴有眼痛，具体取决于导致突发视力损失的原因

突发视力损失是一种紧急情况——要马上去医院

突发视力损失的病因是什么？

最常见病因：

  • 眼内血管阻塞

  • 眼睛损伤

  • 眼内出血——糖尿病患者存在此风险

不常见的病因：

有些疾病会导致视力完全丧失。同样，如果这些疾病仅累及眼睛部分区域，则可能导致视力部分丧失。

应何时就医？

如果出现突发视力损失，马上去看医生。在大多数时候，病因都比较严重。

即使您的视力很快自行恢复，但突发视力损失可能会是您发生小中风的一个迹象。

医师访视会发生什么？

医生会询问您的症状和健康史。

医生将会：

  • 用视力表检查视力

  • 检查您的眼睛对光的反应

  • 观察您的眼睛能否追随移动的物体。

  • 给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）

  • 用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内

  • 测量眼内压（测量眼内压有多种方法，都不疼）

  • 检查您是否可以分辨颜色

他们还可能会检查您身体的其他部位，如皮肤或神经系统。

需要进行什么测试？

根据医生认为导致视力损失的病因，他们会按需要进行检查。

  • 超声波（使用声波拍摄眼内图像，尤其是角膜）

  • 头部 MRI（磁共振成像）可检查眼部神经并观察是否发生中风

  • 血液化验

医生如何治疗突发视力损失？

医生会针对导致视力损失的疾病进行治疗。

在某些情况，接受治疗不会恢复您的视力，但尽快治疗有助于保护您另一只眼睛的视力。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。