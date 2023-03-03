什么是突发视力损失？
突发视力损失是指您快速失去部分或全部视力。视力损失可能在几分钟内或几天内发生。视力损失不同于视物模糊。视物模糊是指视物不如之前清晰。
视力损失可发生在单眼或双眼
视力损失可能累及整只眼或仅部分区域
您也可能会伴有眼痛，具体取决于导致突发视力损失的原因
突发视力损失是一种紧急情况——要马上去医院。
突发视力损失的病因是什么？
应何时就医？
如果出现突发视力损失，马上去看医生。在大多数时候，病因都比较严重。
即使您的视力很快自行恢复，但突发视力损失可能会是您发生小中风的一个迹象。
医师访视会发生什么？
医生会询问您的症状和健康史。
医生将会：
用视力表检查视力
检查您的眼睛对光的反应
观察您的眼睛能否追随移动的物体。
给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）
用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内
测量眼内压（测量眼内压有多种方法，都不疼）
检查您是否可以分辨颜色
他们还可能会检查您身体的其他部位，如皮肤或神经系统。
需要进行什么测试？
医生如何治疗突发视力损失？
医生会针对导致视力损失的疾病进行治疗。
在某些情况，接受治疗不会恢复您的视力，但尽快治疗有助于保护您另一只眼睛的视力。