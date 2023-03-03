医生会询问您的症状和健康史。

医生将会：

用视力表检查视力

检查您的眼睛对光的反应

观察您的眼睛能否追随移动的物体。

给您的眼睛滴几滴眼药水（可能会有几秒钟的灼热感）

用专用放大灯镜（光线很强）检查眼内

测量眼内压（测量眼内压有多种方法，都不疼）

检查您是否可以分辨颜色

他们还可能会检查您身体的其他部位，如皮肤或神经系统。