心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是阵发性室上性心动过速 (SVT)？ SVT 是一种异常心律。发生 SVT 时，您的心率会突然变得很快，然后恢复正常。 阵发性室上性心动过速是一种突然发生又突然停止的有规则但快速的心率

您可能感到心跳飞快或怦怦直跳、气短并伴有胸痛

阵发性室上性心动过速令人感觉不适，但通常不危险

它在年轻人中和剧烈运动时最常见

医生可能给您开药以使这种异常心律停止

阵发性室上性心动过速的症状有哪些？ 心率过快通常突然发生、突然停止。它可能持续几分钟至很多小时。患者可能会感觉： 心跳飞快或怦怦直跳

虚弱

头晕目眩

气短

胸痛