心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
心脏有四个腔室。心房是位于上部的两个心腔。心室是位于下部的两个心腔。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。
位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
什么是阵发性室上性心动过速 (SVT)？
SVT 是一种异常心律。发生 SVT 时，您的心率会突然变得很快，然后恢复正常。
阵发性室上性心动过速是一种突然发生又突然停止的有规则但快速的心率
您可能感到心跳飞快或怦怦直跳、气短并伴有胸痛
阵发性室上性心动过速令人感觉不适，但通常不危险
它在年轻人中和剧烈运动时最常见
医生可能给您开药以使这种异常心律停止
是什么原因导致了阵发性室上性心动过速？
阵发性室上性心动过速的症状有哪些？
心率过快通常突然发生、突然停止。它可能持续几分钟至很多小时。患者可能会感觉：
心跳飞快或怦怦直跳
虚弱
头晕目眩
气短
胸痛
医生如何判断我是否有阵发性室上性心动过速？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
医生如何治疗阵发性室上性心动过速？
为了减缓心率，医生可能会要求您尝试以下任何一项操作：
像排便困难时那样使劲
揉搓下颌角正下方的颈部
把脸部埋入一盆冰冷的水中
如果出现以下情况，请就医：
心率不能减缓
有重度症状
心率加快持续 20 分钟以上
医生通常会向您的静脉直接注入药物（IV 药物），以迅速减缓心率。
什么是消融术？
如果您经常出现重度症状，医生可能建议您接受消融术。消融术是一种破坏异常心脏组织的治疗。
首先，医生会做电生理检查，这项检查如同心导管检查术。医生将一根细而软的管子（导管）插入大血管（如腿部血管）并使其上行进入心脏。导管尖端有电极，可从心脏内部记录电活动。导管还可对心脏施加电刺激，看看它如何应答。
如果检查显示有一小块心脏组织正在引起阵发性室上性心动过速，那么切除该组织后，该心律问题通常会消除。医生使用导管发放高频电流，以破坏引起心律问题的组织。
如果导管消融不可行，医生可能会采用药物治疗，以防止再次出现快速心率。