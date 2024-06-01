心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。

心脏有四个腔室。心房是心脏内的两个上部腔室。心室是心脏内的两个下部腔室。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。

位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。

心脏的心电传导系统 图片

心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。

什么是室性心动过速？ 室性心动过速是一类异常心律。室性心动过速是指起源于心室的急速心跳。 最常见的症状是心悸（感觉到心跳）

也可能出现呼吸困难、胸部不适和晕厥

室性心动过速有时会转变为心室颤动，若不立即治疗，可导致死亡

医生根据心电图 (ECG/EKG) 结果诊断室性心动过速

医生通常会对您实施电击（心脏电复律），或开一些药物以使心跳恢复正常

如果您经常出现室性心动过速，则可能需要使用植入式心脏复律除颤器 (ICD) 有时，室性心动过速仅表现为连续发生 3 次或 4 次室性早搏，然后心脏就会恢复正常的搏动速率和节律。持续性室性心动过速是指异常节律持续 30 秒以上。持续性室性心动过速可长期存在。

室性心动过速的症状有哪些？ 室性心动过速的症状包括： 心悸

感觉虚弱和头重脚轻

胸部不适 室性心动过速的并发症有哪些？ 持续性室性心动过速可引起更危险的问题，例如： 心脏泵血量不足导致的低血压，有时会晕厥

心脏骤停（心脏停止跳动）