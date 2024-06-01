心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。心率是指心跳的速度。心脏应始终保持有规则、有节奏的搏动，就像时钟一样分秒不差的工作。
心脏有四个腔室。心房是心脏内的两个上部腔室。心室是心脏内的两个下部腔室。心房将血液泵入心室。心室将血液泵入肺部和全身（也可参见心脏生物学）。
位于心房的窦房结（SA 结）内有一些特殊的起搏细胞，可向心肌发送规则的电信号以使其收缩。
心脏的传导系统有一些微小的带状组织，有点儿像电线。传导系统可将起搏信号传送到心脏的其余部位。信号必须在完全正确的时间到达每个心肌细胞，从而心脏能通过高质量、强有力的搏动将血液正常泵出。
什么是室性心动过速？
室性心动过速是一类异常心律。室性心动过速是指起源于心室的急速心跳。
最常见的症状是心悸（感觉到心跳）
也可能出现呼吸困难、胸部不适和晕厥
室性心动过速有时会转变为心室颤动，若不立即治疗，可导致死亡
医生根据心电图 (ECG/EKG) 结果诊断室性心动过速
医生通常会对您实施电击（心脏电复律），或开一些药物以使心跳恢复正常
如果您经常出现室性心动过速，则可能需要使用植入式心脏复律除颤器 (ICD)
有时，室性心动过速仅表现为连续发生 3 次或 4 次室性早搏，然后心脏就会恢复正常的搏动速率和节律。持续性室性心动过速是指异常节律持续 30 秒以上。持续性室性心动过速可长期存在。
是什么原因导致了室性心动过速？
室性心动过速的症状有哪些？
室性心动过速的症状包括：
心悸
感觉虚弱和头重脚轻
胸部不适
室性心动过速的并发症有哪些？
持续性室性心动过速可引起更危险的问题，例如：
心脏泵血量不足导致的低血压，有时会晕厥
心脏骤停（心脏停止跳动）
医生如何判断我是否有室性心动过速？
医生会摸您的脉搏，并进行：
心电图是一种快速、无痛的检查，使用放置在胸部、手臂和腿部的粘性电极片和电缆检测心脏的电活动。
如果心电图显示室性心动过速，医生通常会做：
血液检查，明确有无电解质水平异常和心脏损伤的体征
医生如何治疗室性心动过速？
只有出现以下情况，医生才需治疗室性心动过速：
有症状
持续性室性心动过速
医生会立即采用以下方法治疗：
心脏电复律
在心脏电复律中，医生会给您的心脏实施短暂电击。医生会通过粘贴在您胸部的粘性电极片实施电击，有时医生会握住电极板手柄使其靠近您的胸部以实施电击。电击可停止心动过速的状态，以便心脏恢复正常节律。您可能需要接受几次电击。医生会向您的静脉直接注入药物（IV 药物），使您进入睡眠状态，从而感觉不到疼痛。
某些静注药物有时可使心动过速停止，但医生通常首选心脏电复律，因为这种方法更快速、更安全。
如果您持续存在室性心动过速，则可能需要使用：
植入式心脏复律除颤器 (ICD)
ICD 是植入您胸部或腹部皮下的一种装置。该装置用导线与心脏相连，以便监测您的心跳。如果您出现室性心动过速或心室颤动，它会自动对您电击以使心脏恢复正常节律。