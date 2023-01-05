阵发性室上性心动过速（SVT、PSVT）

阵发性室上性心动过速是一种突然发作且突然停止的起源于心室之外其他心脏组织的规则且快速的心率（每分钟 160～220 次）。
大多数患者会出现心悸（感觉心跳异常）、气短和胸痛。
可以通过刺激迷走神经中止发作，其可以降低心率。
有时，给予药物中止发作。
（也可参见异常心律概述。）
阵发性室上性心动过速最常见于年轻人，病人不适症状明显，而危险性相对较低。它可发生在剧烈运动过程中。
阵发性室上性心动过速可能被快速重复激动心脏的期前收缩所诱发。这种快速重复的刺激可能由几种天生异常的传导通路所导致。房室结，即心脏上腔（心房）和下腔（心室）之间的“电接线盒”，可能有两条电通路。有时心房和心室之间的电通路异常。较少见的是，心房产生异常快速或循环的冲动。
这种快速心率多是突发突止，持续时间从几分钟到几小时不等。它造成的感觉通常是心跳异常，如感觉心脏心脏怦怦直跳或急速跳动（心悸）。其他常见症状有虚弱、头晕、呼吸急促和胸痛。通常心脏并无其他异常。
医生确诊之前会做心电图 (ECG) 检查。
PSVT 的治疗
使用一些手法和药物减慢心率或恢复正常节律
有时进行射频消融
阵发性室上性心动过速的发作通常能被几种刺激迷走神经的手法中的一种中止并因此减慢心率。这些手法一般由医师或在其指导下施行，不过常常反复发作的患者也可学习这些方法。这些手法包括
像排便困难时那样使劲
按摩颈部位于下颌下角正下方的部位（刺激颈动脉上被称为颈动脉窦的敏感区）
把脸埋进一碗冰冷的水里
在这类心律不齐刚发作的短时间内施行上述方法通常有效。
如果上述手法无效，或心律不齐产生了严重的症状，或发生持续时间超过 20 分钟以上，患者应该立即就诊治疗。医师利用静脉内注射如腺苷、维拉帕米或地尔硫卓等药物常能中止心动过速的发作。罕见情况下，如果药物无效，可能需实施心脏电复律（对心脏发放电击）。
预防较治疗更难。如果疾病发作频繁或令人困扰，医生通常建议做射频消融。在这项手术中，通过插入心脏的导管输送无线电波、激光脉冲、高压电流或低温。这种能量或低温可破坏引起阵发性室上性心动过速的组织。
如果射频消融不可行，则可使用一种抗心律失常药，几乎所有这类药物都有效果。常用的药物包括 β-受体阻滞剂、地高辛、地尔硫卓、维拉帕米、普罗帕酮和氟卡胺（见表治疗心律失常使用的一些药物）。
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息