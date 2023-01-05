阵发性室上性心动过速（SVT、PSVT）

阵发性室上性心动过速是一种突然发作且突然停止的起源于心室之外其他心脏组织的规则且快速的心率（每分钟 160～220 次）。

大多数患者会出现心悸（感觉心跳异常）、气短和胸痛。

可以通过刺激迷走神经中止发作，其可以降低心率。

有时，给予药物中止发作。

（也可参见异常心律概述。）

阵发性室上性心动过速最常见于年轻人，病人不适症状明显，而危险性相对较低。它可发生在剧烈运动过程中。

阵发性室上性心动过速可能被快速重复激动心脏的期前收缩所诱发。这种快速重复的刺激可能由几种天生异常的传导通路所导致。房室结，即心脏上腔（心房）和下腔（心室）之间的“电接线盒”，可能有两条电通路。有时心房和心室之间的电通路异常。较少见的是，心房产生异常快速或循环的冲动。

这种快速心率多是突发突止，持续时间从几分钟到几小时不等。它造成的感觉通常是心跳异常，如感觉心脏心脏怦怦直跳或急速跳动（心悸）。其他常见症状有虚弱、头晕、呼吸急促和胸痛。通常心脏并无其他异常。

医生确诊之前会做心电图 (ECG) 检查。