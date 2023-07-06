腹部超声检查或计算机断层扫描 (CT)

疼痛是一条有用的线索，但通常，只有动脉瘤较大或即将破裂时才会出现疼痛。许多动脉瘤患者没有症状，只是在常规体检或由于其他原因接受腹部影像学检查（如 X 光检查、CT 或超声检查）时才被偶然确诊。

医生可能会在腹部正中摸到一个搏动性包块。医生将听诊器放在腹腔中部时，可能会听到由于血流经过动脉瘤形成湍流而引起的呼呼声（杂音）。但对于肥胖患者来说，即使动脉瘤较大，也不易通过查体发现。迅速增大的动脉瘤提示将要破裂，患者感疼痛，腹部触诊时有压痛。

腹部 X 光检查偶可发现瘤壁有钙沉积的动脉瘤，但除此之外，这项检查能提供的信息很少。其他一些诊断检查在探测动脉瘤并确定其大小方面的作用更大。通常超声可清楚显示动脉瘤的大小。一旦发现，就要每隔几个月复查一次超声，观察动脉瘤是否增大，以及增大的速度。

与超声检查相比，腹部 CT、尤其是静脉注射造影剂后进行的腹部 CT，可以更准确地显示腹主动脉瘤的大小和形状，但 CT 扫描会使患者受到辐射暴露。同样磁共振成像 (MRI) 在诊断上也很准确，但可能不如超声或 CT 更便捷。

有时建议 65 岁以上的特定人群（例如吸烟且有腹主动脉瘤家族史的男性），即使无症状，也应接受针对腹主动脉瘤的超声筛查。