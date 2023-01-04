心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。

心脏有四个腔室。心房是心脏上部的两个腔室，分为右心房和左心房。心室是心脏下部的两个腔室，分为右心室和左心室。

心房将血液泵入心室。右心室将血液泵送到肺部，左心室将血液泵入全身。

心脏有四个瓣膜，可控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。四个心脏瓣膜是：

三尖瓣： 位于右心房和右心室之间

肺动脉瓣： 位于右心室和肺动脉（通往肺部的大动脉）之间

二尖瓣： 位于左心房和左心室之间

主动脉瓣： 位于左心室和身体大动脉（主动脉）之间