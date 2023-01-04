什么是心脏瓣膜？
心脏是一块可将血液泵送到全身的肌肉。
心脏有四个腔室。心房是心脏上部的两个腔室，分为右心房和左心房。心室是心脏下部的两个腔室，分为右心室和左心室。
心房将血液泵入心室。右心室将血液泵送到肺部，左心室将血液泵入全身。
心脏有四个瓣膜，可控制血液进出心脏的方式。瓣膜类似于使血液朝正确方向流动的单向门。四个心脏瓣膜是：
三尖瓣： 位于右心房和右心室之间
肺动脉瓣： 位于右心室和肺动脉（通往肺部的大动脉）之间
二尖瓣： 位于左心房和左心室之间
主动脉瓣： 位于左心室和身体大动脉（主动脉）之间
心脏瓣膜如何工作
什么是心脏瓣膜病？
心脏瓣膜病的症状有哪些？
轻度心脏瓣膜病的患者没有症状。当心脏瓣膜病恶化时，症状可能包括气短、感觉虚弱和疲倦、胸痛。
医生如何判断我是否有心脏瓣膜病？
病态瓣膜通常会产生异常心音，医生用听诊器可以听到。杂音是指血液流经异常瓣膜时产生的声音。
然后，医生会做以下检查，了解瓣膜问题的严重性：
超声心动图（心脏超声检查）
超声心动图可以显示瓣膜是否正常工作。
医生如何治疗心脏瓣膜病？
医生通过修补或置换瓣膜来治疗严重的心脏瓣膜病。
如果瓣膜开口不够宽，医生可进行瓣膜成形术。在瓣膜成形术中，医生会通过静脉或动脉向心脏插入一根空心细管（导管）。这称为心导管检查术。医生会给导管尖端的球囊充气。球囊推动瓣膜开放。
如果瓣膜严重损坏，医生可用以下瓣膜进行置换：
用塑料制成的机械瓣
猪或牛的瓣膜（生物瓣）
医生可能会做心脏手术以置换瓣膜。但有时医生可在心导管检查术中使用导管置换瓣膜。
如果置入机械瓣，您将需要终生服用血液稀释剂，但该瓣膜可持续使用数十年。如果置入生物瓣，您只需服用血液稀释剂几个月，但该瓣膜仅能持续使用 10 至 12 年。
瓣膜损伤或接受瓣膜置换的患者有时需使用抗生素，以预防心脏瓣膜感染，这类情况如下：
接受牙科操作
接受某些医疗程序