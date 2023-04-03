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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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不稳定型心绞痛

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是不稳定型心绞痛？

心绞痛是在心脏没有获得充足氧气时出现的胸部疼痛、不适或压力感。缺氧是由于给心脏供血的动脉狭窄或阻塞（冠状动脉疾病）所致。心绞痛通常在劳累时（如爬楼梯或爬山时）出现。休息几分钟后就会消失。每次做相等数量的运动时，通常都会出现心绞痛。

不稳定型心绞痛是指心绞痛以如下方式出现：

  • 劳累程度远低于正常水平

  • 完全没有用力

发生不稳定型心绞痛时：

  • 胸痛或胸闷

  • 医生进行血液检查和 ECG/EKG（心电图）

  • 医生会给您开药并做一些医疗操作，以尝试使心脏受累区域获得更多血液

是什么原因导致了不稳定型心绞痛？

心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。

一条冠状动脉暂时被血栓阻塞时会出现不稳定型心绞痛。

如果血栓自行消失，您的症状也会消退。如果血栓没有迅速消失，您会心脏病发作。心脏病发作时，受累心肌会由于得不到充足供血而坏死。在不稳定型心绞痛中，受累肌肉没有坏死。但不稳定型心绞痛是心脏病发作的警示征象。

如果发生动脉粥样硬化，冠状动脉内通常有血栓：

  • 动脉粥样硬化常被称为动脉硬化

  • 动脉粥样硬化是指胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内

  • 这种堆积物被称为粥样斑或斑块

  • 斑块可能突然破裂，形成血栓导致动脉阻塞

发生不稳定型心绞痛时，心脏的节律也可能受到影响，导致其搏动太快或太慢。罕见情况下，心脏完全停止搏动（心脏骤停），这会造成死亡。

不稳定型心绞痛的症状有哪些？

不稳定型心绞痛的症状与心绞痛相似，但通常疼痛更严重，持续时间更长，休息后也不会好转。

  • 胸部中间可能会有疼痛感

  • 疼痛可能蔓延到背部、下巴或左臂

  • 少数情况下，疼痛辐射至右臂

  • 疼痛可能出现在这些部位中的一个或多个，也可能完全不在胸部

  • 您可能会出汗、感觉紧张

  • 唇、手或脚轻微发青

医生如何判断我是否有不稳定型心绞痛？

医生根据您的症状和以下一些检查的结果作出诊断：

  • 心电图 (ECG/EKG) 检查——检测心脏的电活动

  • 做血液检查，检测可提示心脏问题的某些物质

医生如何治疗不稳定型心绞痛？

您会被收治入院。医生将会：

  • 控制心律和血压

  • 让您舌下含服或对您静脉注射硝酸甘油，以减轻胸痛

  • 用药预防血栓形成

  • 用药降低心脏的工作负荷

  • 有时会做血管成形术以疏通受阻动脉

血管成形术中：

  • 医生将一根小软管（导管）插入大腿上部（腹股沟）或手腕内的动脉

  • 使导管在动脉内上行到达心脏，然后进入一条冠状动脉

  • 给导管尖端的小球囊充气

  • 球囊推开阻塞物

  • 然后，医生将金属丝网管（支架）从导管末端滑入阻塞区域

  • 金属丝网管有助于使阻塞区域保持开放状态

有时医生不能做血管成形术。医生可能建议做搭桥手术（也称为冠状动脉旁路移植术或冠状动脉搭桥手术）。

搭桥手术中：

  • 医生会从身体其他部位取一小段健康的动脉或静脉

  • 然后将这段动脉或静脉的一端缝合至主动脉（从心脏运送血液到身体其他部位的大动脉）

  • 接着将另一端缝合至经过阻塞点后的受阻动脉处

  • 此后血液按照这条新路线流动，从而可以绕过阻塞部位

针对不稳定型心绞痛的病因治疗

为了治疗引起不稳定型心绞痛的疾病，医生通常会给您使用：

医生也会让您改变任何伤害心脏的行为，例如吸烟、不锻炼、饮食不良。

如何预防不稳定型心绞痛？

改变可能伤害心脏的行为

  • 吃健康食物，如新鲜的水果和蔬菜以及其他高纤维食物

  • 少吃含脂肪的肉类、乳制品和加工食品（如冷冻披萨或微波炉晚餐）——请向医生咨询您应摄入多少脂肪以及摄入哪些类型的脂肪

  • 如果有必要，请减肥

  • 通过用举重器械锻炼或散步的方式保持运动

  • 戒烟或停止使用违禁药物——这可能很难戒除，请向医生或咨询师了解如何在此方面获得帮助

正确服药

  • 记得服用医生开的各种药物，例如治疗高胆固醇高血压糖尿病的药物

  • 如果您有过心脏病发作，请咨询您的医生是否可以每天服用低剂量阿司匹林，以防止第二次心脏病发作

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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