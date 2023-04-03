心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。

一条冠状动脉暂时被血栓阻塞时会出现不稳定型心绞痛。

如果血栓自行消失，您的症状也会消退。如果血栓没有迅速消失，您会心脏病发作。心脏病发作时，受累心肌会由于得不到充足供血而坏死。在不稳定型心绞痛中，受累肌肉没有坏死。但不稳定型心绞痛是心脏病发作的警示征象。

如果发生动脉粥样硬化，冠状动脉内通常有血栓：

动脉粥样硬化常被称为动脉硬化

动脉粥样硬化是指胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内

这种堆积物被称为粥样斑或斑块

斑块可能突然破裂，形成血栓导致动脉阻塞

发生不稳定型心绞痛时，心脏的节律也可能受到影响，导致其搏动太快或太慢。罕见情况下，心脏完全停止搏动（心脏骤停），这会造成死亡。