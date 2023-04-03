什么是不稳定型心绞痛？
是什么原因导致了不稳定型心绞痛？
心脏是一块负责泵血的肌肉。与所有肌肉一样，心脏需要获得稳定的供血才能工作。心脏泵出的血液并不滋养心肌。相反，心肌是由心脏自身的动脉滋养的。这些动脉被称为冠状动脉。
一条冠状动脉暂时被血栓阻塞时会出现不稳定型心绞痛。
如果血栓自行消失，您的症状也会消退。如果血栓没有迅速消失，您会心脏病发作。心脏病发作时，受累心肌会由于得不到充足供血而坏死。在不稳定型心绞痛中，受累肌肉没有坏死。但不稳定型心绞痛是心脏病发作的警示征象。
如果发生动脉粥样硬化，冠状动脉内通常有血栓：
动脉粥样硬化常被称为动脉硬化
动脉粥样硬化是指胆固醇和其他脂肪物质缓慢堆积在动脉内
这种堆积物被称为粥样斑或斑块
斑块可能突然破裂，形成血栓导致动脉阻塞
发生不稳定型心绞痛时，心脏的节律也可能受到影响，导致其搏动太快或太慢。罕见情况下，心脏完全停止搏动（心脏骤停），这会造成死亡。
不稳定型心绞痛的症状有哪些？
不稳定型心绞痛的症状与心绞痛相似，但通常疼痛更严重，持续时间更长，休息后也不会好转。
胸部中间可能会有疼痛感
疼痛可能蔓延到背部、下巴或左臂
少数情况下，疼痛辐射至右臂
疼痛可能出现在这些部位中的一个或多个，也可能完全不在胸部
您可能会出汗、感觉紧张
唇、手或脚轻微发青
医生如何判断我是否有不稳定型心绞痛？
医生根据您的症状和以下一些检查的结果作出诊断：
心电图 (ECG/EKG) 检查——检测心脏的电活动
做血液检查，检测可提示心脏问题的某些物质
医生如何治疗不稳定型心绞痛？
您会被收治入院。医生将会：
控制心律和血压
让您舌下含服或对您静脉注射硝酸甘油，以减轻胸痛
用药预防血栓形成
用药降低心脏的工作负荷
有时会做血管成形术以疏通受阻动脉
在血管成形术中：
医生将一根小软管（导管）插入大腿上部（腹股沟）或手腕内的动脉
使导管在动脉内上行到达心脏，然后进入一条冠状动脉
给导管尖端的小球囊充气
球囊推开阻塞物
然后，医生将金属丝网管（支架）从导管末端滑入阻塞区域
金属丝网管有助于使阻塞区域保持开放状态
有时医生不能做血管成形术。医生可能建议做搭桥手术（也称为冠状动脉旁路移植术或冠状动脉搭桥手术）。
在搭桥手术中：
医生会从身体其他部位取一小段健康的动脉或静脉
然后将这段动脉或静脉的一端缝合至主动脉（从心脏运送血液到身体其他部位的大动脉）
接着将另一端缝合至经过阻塞点后的受阻动脉处
此后血液按照这条新路线流动，从而可以绕过阻塞部位