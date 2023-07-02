什么是金黄色葡萄球菌？
葡萄球菌（“葡萄状球菌”）是一组常见的细菌。某些类型的葡萄球菌正常生活在人的皮肤上和环境中，不会引起疾病。其它类型的葡萄球菌，尤其是金黄色葡萄球菌可引起严重感染。它们通常被称为葡萄球菌感染。
可以从他人身上感染葡萄球菌，也可以通过触摸带有细菌的物体而感染
葡萄球菌感染可以是轻微或致命的
进入血液的葡萄球菌可能会导致器官出现问题
医生用抗生素治疗葡萄球菌感染
许多葡萄球菌感染对普通抗生素有耐药性
彻底洗手可以帮助预防葡萄球菌感染
什么是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)？
葡萄球菌感染曾经被许多抗生素治愈。现在，除了最强的抗生素以外，许多葡萄球菌对所有抗生素有耐药性。不能被一组普通抗生素治愈的葡萄球菌称为MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）。MRSA和其它更具耐药性的葡萄球菌正变得越来越普遍，尤其是在医院中。这些感染难以治疗。
什么导致葡萄球菌感染？
葡萄球菌感染可以通过以下方式轻易传播：
触摸感染病人
触摸带有细菌的物体（如健身器材、电话机、门把手、遥控器或电梯按钮）
葡萄球菌通常感染患者的下列部位：
皮肤
然而，葡萄球菌可以在血液中流动，并感染体内几乎任何部位，例如您的骨骼和心脏瓣膜。葡萄球菌还可能粘附在体内的医疗装置上，如心脏起搏器、人造关节或心脏瓣膜上。
什么是葡萄球菌携带者？
有些人在皮肤上或鼻子内有葡萄球菌，但没有症状。这些人被称为携带者。携带者可以将细菌传播给其他人并使其感染。在医院工作的人或在医院里的病人更容易成为携带者。
葡萄球菌感染的症状是什么？
如果皮肤上有葡萄球菌感染，可能出现：
如果身体其它部位有葡萄球菌感染，可能会有其它症状：
乳腺感染（乳腺炎）：乳房疼痛、发红和脓肿（脓包），哺乳母亲通常在开始哺乳后 1 至4周出现
肺部感染（肺炎）：通常高热、气短、咳嗽及痰中带血
心脏瓣膜感染（心内膜炎）：发热和气短——可能是致命的
骨感染（骨髓炎）：寒战、发热、骨痛、骨骼上方皮肤红肿
这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。
DermPics/科学图片库
在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。
图片由Thomas Habif医学博士提供。
这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。
DermPics/科学图片库
在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。
图片由Thomas Habif医学博士提供。
这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
医生如何诊断葡萄球菌感染？
医生通常可以通过检查来诊断皮肤葡萄球菌感染。为诊断您身体的其他部位是否有葡萄球菌感染，医生将进行如下检测：
血液化验
受感染体液的检测
医生如何治疗葡萄球菌感染？
医生用抗生素治疗葡萄球菌感染。如果在医院感染，医生会用对抗MRSA的抗生素。
有时，皮肤感染可以用皮肤软膏来治疗
如果皮肤感染更严重，可以口服甚至静脉输入抗生素
骨感染通常需要手术去除感染的骨组织
如果有脓肿，医生会将其切开并引流脓液
如何预防葡萄球菌感染？
用肥皂和水彻底洗手或使用洗手液
如果皮肤发生葡萄球菌感染，请勿为其他人做饭或准备食物