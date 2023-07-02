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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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金黄色葡萄球菌感染

（葡萄球菌感染）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 7月 2023
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什么是金黄色葡萄球菌？

葡萄球菌（“葡萄状球菌”）是一组常见的细菌。某些类型的葡萄球菌正常生活在人的皮肤上和环境中，不会引起疾病。其它类型的葡萄球菌，尤其是金黄色葡萄球菌可引起严重感染。它们通常被称为葡萄球菌感染。

  • 可以从他人身上感染葡萄球菌，也可以通过触摸带有细菌的物体而感染

  • 葡萄球菌感染可以是轻微或致命的

  • 进入血液的葡萄球菌可能会导致器官出现问题

  • 医生用抗生素治疗葡萄球菌感染

  • 许多葡萄球菌感染对普通抗生素有耐药性

  • 彻底洗手可以帮助预防葡萄球菌感染

什么是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)？

葡萄球菌感染曾经被许多抗生素治愈。现在，除了最强的抗生素以外，许多葡萄球菌对所有抗生素有耐药性。不能被一组普通抗生素治愈的葡萄球菌称为MRSA（耐甲氧西林金黄色葡萄球菌）。MRSA和其它更具耐药性的葡萄球菌正变得越来越普遍，尤其是在医院中。这些感染难以治疗。

什么导致葡萄球菌感染？

葡萄球菌感染可以通过以下方式轻易传播：

  • 触摸感染病人

  • 触摸带有细菌的物体（如健身器材、电话机、门把手、遥控器或电梯按钮）

葡萄球菌通常感染患者的下列部位：

  • 皮肤

然而，葡萄球菌可以在血液中流动，并感染体内几乎任何部位，例如您的骨骼和心脏瓣膜。葡萄球菌还可能粘附在体内的医疗装置上，如心脏起搏器、人造关节或心脏瓣膜上。

什么是葡萄球菌携带者？

有些人在皮肤上或鼻子内有葡萄球菌，但没有症状。这些人被称为携带者。携带者可以将细菌传播给其他人并使其感染。在医院工作的人或在医院里的病人更容易成为携带者。

葡萄球菌感染的症状是什么？

如果皮肤上有葡萄球菌感染，可能出现：

  • 皮肤疼痛和发红（蜂窝织炎

  • 瘙痒或充满白色或黄色液体的痛性水疱，破裂并留下硬痂（脓疱病

  • 皮肤下痛性的充满脓液的肿胀（脓肿

如果身体其它部位有葡萄球菌感染，可能会有其它症状：

  • 乳腺感染（乳腺炎）：乳房疼痛、发红和脓肿（脓包），哺乳母亲通常在开始哺乳后 1 至4周出现

  • 肺部感染（肺炎）：通常高热、气短、咳嗽及痰中带血

  • 血液感染（脓毒症）：高热，有时危险的血压下降（感染性休克

  • 心脏瓣膜感染（心内膜炎）：发热和气短——可能是致命的

  • 骨感染（骨髓炎）：寒战、发热、骨痛、骨骼上方皮肤红肿

引起的一些皮肤感染
疖(Boil)
疖(Boil)

这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。

照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

眉毛下疖
眉毛下疖

这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。

DermPics/科学图片库

脓疱病
脓疱病

在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。

图片由Thomas Habif医学博士提供。

儿童脓疱病
儿童脓疱病

这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。

P. MARAZZI 博士／科学图片库

疖(Boil)
疖(Boil)

这张照片中的疖是一个柔软，肿胀，充满脓液的区域。

照片由 Thomas Habif 医学博士提供。

眉毛下疖
眉毛下疖

这位女性的眉毛下面有一个发红、发炎的疖。

DermPics/科学图片库

脓疱病
脓疱病

在脓疱病中，成簇的疮破裂，形成蜜色痂皮。

图片由Thomas Habif医学博士提供。

儿童脓疱病
儿童脓疱病

这个脓疱病患儿有成簇的结痂、黄痂疮。

P. MARAZZI 博士／科学图片库

医生如何诊断葡萄球菌感染？

医生通常可以通过检查来诊断皮肤葡萄球菌感染。为诊断您身体的其他部位是否有葡萄球菌感染，医生将进行如下检测：

  • 血液化验

  • 受感染体液的检测

医生如何治疗葡萄球菌感染？

医生用抗生素治疗葡萄球菌感染。如果在医院感染，医生会用对抗MRSA的抗生素。

  • 有时，皮肤感染可以用皮肤软膏来治疗

  • 如果皮肤感染更严重，可以口服甚至静脉输入抗生素

  • 骨感染通常需要手术去除感染的骨组织

  • 如果有脓肿，医生会将其切开并引流脓液

如何预防葡萄球菌感染？

  • 用肥皂和水彻底洗手或使用洗手液

  • 如果皮肤发生葡萄球菌感染，请勿为其他人做饭或准备食物

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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