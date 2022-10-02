提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon
小知识
小知识

感染性心内膜炎

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 10月 2022
浏览专业版
获得完整的细节

心内膜炎是指心脏内部的炎症。

什么是感染性心内膜炎？

感染性心内膜炎是：

  • 心脏内部感染

感染可能位于心腔内壁或心脏瓣膜上。

  • 感染性心内膜炎发生于细菌进入血液并流入心脏时

  • 感染性心内膜炎主要发生在异常心脏组织中，例如心脏有出生缺陷心脏瓣膜受损或者您有人工心脏瓣膜时

  • 感染可损伤心脏瓣膜，使其不能正常工作并引起心力衰竭

  • 医生会进行血液检查和超声心动图检查，明确您有无感染性心内膜炎

  • 医生会用抗生素治疗感染性心内膜炎，有时需做心脏手术

  • 如果您有人工心脏瓣膜或存在心脏出生缺陷，您可能需要在接受手术或牙科操作之前服用抗生素以预防心内膜炎

是什么原因导致了感染性心内膜炎？

感染性心内膜炎由进入血液并流入心脏的细菌或真菌引起。如果出现以下情况，细菌会进入血液：

如果出现以下情况，您发生感染性心内膜炎的风险更高

  • 出生时有心脏问题

  • 心脏瓣膜异常或受损

  • 注射消遣性药物

  • 免疫系统功能低下

  • 植入人工心脏瓣膜、心脏起搏器或除颤器

  • 有感染性心内膜炎病史

感染性心内膜炎的症状有哪些？

感染性心内膜炎通常发展缓慢。但有时它会迅速发生。

亚急性感染性心内膜炎是指心内膜炎在数周至数月内缓慢发展。您会逐渐出现以下一些症状：

  • 疲倦

  • 低热（99°F 至 101°F 或 37.2°C 至 38.3°C）

  • 体重减轻

  • 出汗

急性感染性心内膜炎突然发病，病情迅速恶化。您的一个心脏瓣膜可能在几天内严重损伤。症状包括：

  • 高热（102°F 至 104°F 或 38.9°C 至 40°C）

  • 极度疲劳

  • 呼吸困难

对于任一类型的心内膜炎，您也可能出现：

  • 寒战

  • 关节疼痛

  • 皮肤苍白

  • 皮肤下有疼痛性肿块

有时，心脏内的受感染物质会通过血液扩散到身体其他部位。肺、脑、肾或其他器官可能会受到感染。

医生如何判断我是否患有感染性心内膜炎？

医生根据症状疑诊感染性心内膜炎。为了确诊，医生将：

医生如何治疗感染性心内膜炎？

医生使用以下方法治疗感染性心内膜炎：

  • 静脉输注 (IV) 抗生素，至少 2 周、最长 8 周

  • 有时，做心脏手术修补或置换受损的心脏瓣膜

我如何预防感染性心内膜炎？

为了预防感染性心内膜炎：

  • 不要注射消遣性药物

  • 快速治疗感染

  • 小心呵护牙齿和牙龈

如果您发生感染性心内膜炎的风险高，则需特别注意这些事情。此外，有些高风险人群可能还需要：

  • 在接受某些可使细菌进入体内的牙科操作或手术之前服用抗生素

请咨询医生您是否处于高风险。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS