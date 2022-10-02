感染性心内膜炎的症状有哪些？

感染性心内膜炎的症状有哪些？

感染性心内膜炎通常发展缓慢。但有时它会迅速发生。

亚急性感染性心内膜炎是指心内膜炎在数周至数月内缓慢发展。您会逐渐出现以下一些症状：

疲倦

低热（99°F 至 101°F 或 37.2°C 至 38.3°C）

体重减轻

出汗

急性感染性心内膜炎突然发病，病情迅速恶化。您的一个心脏瓣膜可能在几天内严重损伤。症状包括：

高热（102°F 至 104°F 或 38.9°C 至 40°C）

极度疲劳

呼吸困难

对于任一类型的心内膜炎，您也可能出现：

寒战

关节疼痛

皮肤苍白

皮肤下有疼痛性肿块

有时，心脏内的受感染物质会通过血液扩散到身体其他部位。肺、脑、肾或其他器官可能会受到感染。