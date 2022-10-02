心内膜炎是指心脏内部的炎症。
什么是感染性心内膜炎？
是什么原因导致了感染性心内膜炎？
感染性心内膜炎的症状有哪些？
感染性心内膜炎通常发展缓慢。但有时它会迅速发生。
亚急性感染性心内膜炎是指心内膜炎在数周至数月内缓慢发展。您会逐渐出现以下一些症状：
疲倦
低热（99°F 至 101°F 或 37.2°C 至 38.3°C）
体重减轻
出汗
急性感染性心内膜炎突然发病，病情迅速恶化。您的一个心脏瓣膜可能在几天内严重损伤。症状包括：
高热（102°F 至 104°F 或 38.9°C 至 40°C）
极度疲劳
呼吸困难
对于任一类型的心内膜炎，您也可能出现：
寒战
关节疼痛
皮肤苍白
皮肤下有疼痛性肿块
有时，心脏内的受感染物质会通过血液扩散到身体其他部位。肺、脑、肾或其他器官可能会受到感染。
医生如何判断我是否患有感染性心内膜炎？
医生根据症状疑诊感染性心内膜炎。为了确诊，医生将：
超声心动图（心脏超声检查）
做血液检查以寻找细菌
医生如何治疗感染性心内膜炎？
医生使用以下方法治疗感染性心内膜炎：
静脉输注 (IV) 抗生素，至少 2 周、最长 8 周
有时，做心脏手术修补或置换受损的心脏瓣膜
我如何预防感染性心内膜炎？
为了预防感染性心内膜炎：
不要注射消遣性药物
快速治疗感染
小心呵护牙齿和牙龈
如果您发生感染性心内膜炎的风险高，则需特别注意这些事情。此外，有些高风险人群可能还需要：
在接受某些可使细菌进入体内的牙科操作或手术之前服用抗生素
请咨询医生您是否处于高风险。