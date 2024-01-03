发热是体温高于 37.8°C 的情况。发烧不仅是感觉热或出汗。要有资格称为发热，以体温计测量的体温必须高。

正常体温在每个人中并不相同，但通常在98.6°F (37°C)左右。在某些人中，正常体温可能高于或低于这一标准至多1度。