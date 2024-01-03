什么是发热？
发热是体温高于 37.8°C 的情况。发烧不仅是感觉热或出汗。要有资格称为发热，以体温计测量的体温必须高。
正常体温在每个人中并不相同，但通常在98.6°F (37°C)左右。在某些人中，正常体温可能高于或低于这一标准至多1度。
大部分健康人发热是由于病毒引起的感染并通常几天内会自行消失。
发热时，症状主要来自引发发热的原因，而不是发热本身
发热本身不会伤害人体，除非它高于约106°F (41.1°C)
医生试图通过体检和有时是一些检测来找出导致发热的原因
如果发热导致不适，布洛芬或对乙酰氨基酚等药物可以帮助降低发热
什么导致成人发热？
很多疾病能导致发热。
最常见原因是：
少见情况下，发热可能是由于：
对于癌症和炎症性疾病，发热通常会持续很长时间。发热可能总是存在或断断续续（反复发作）。
在老年人中，发热的原因通常是细菌感染，通常在肺部、泌尿道、皮肤或其它软组织中。然而，感染并不总是引起老年人发热。
不明原因的发热
不明原因发热(FUO)是一种具有下列特征的发热：
至少101°F (38.3°C)
持续数周
没有可以被医生发现的明显原因
医生通常会进行许多检查，包括血液和尿液化验和影像学检查，以寻找异常感染或癌症。如果这些检查均未获得阳性结果，则可能需要进行肝、骨髓或其他疑有感染部位的组织样本检查（活检）。
成人发热有什么症状？
发热是疾病的症状。发热本身通常不会引起许多症状，除非：
当发热开始时，可能会全身发抖，像寒冷中出现喋喋不休的牙齿颤抖（称为“寒战”）
如果高热，皮肤会摸上去感觉很热
当发热消退（“间歇”）时，可能会有大量出汗
也可能有任何引起发热的症状。例如，如果发热是由胸部感染引起的，可能会咳嗽。
关于发热应该什么时候看医生？
如果有发烧和任何以下警示征象，请立即就医：
思维能力的改变，如神智错乱
头痛、颈部僵硬或两者皆有
皮疹
感到头晕或昏厥
快速心率
呼吸短促或呼吸加快
体温高于104°F (40°C)或低于95°F (35°C)
最近前往疟疾等严重传染病常见的地区旅行
最近使用削弱免疫系统的药物（免疫抑制剂）
如果没有任何这些警示征象，但发热超过1或2天，请致电医生。根据年龄、症状和健康史，医生可能会进行检查，甚至可能进行化验以查明发热原因。他们可以要求进行：
血液化验
尿液化验
胸部 X 线检查
其它检查，取决于症状
如果发热持续超过3或4天，伴有或不伴有其它症状，请看医生。
医生如何治疗成人发热？
根据患者的感觉和温度，医生可能不需要治疗发热——发热意味着身体正在对抗感染。医生会治疗任何引起发热的因素。
如果发热本身让病人感到不舒服，医生可能会用对乙酰氨基酚或布洛芬等药物治疗发热。喝更多的液体和穿着凉爽的衣服也可能感觉好一些。
如果发烧高于105.8°F (41.0°C)，可能需要住院。在医院里，将静脉(IV)注射液体并用冷却毛毯。