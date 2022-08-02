发热即体温升高，这是为应对感染，机体的恒温器（位于大脑中的下丘脑）在较高温度下重置而出现的。不是由温度设定点重置引起的体温升高，称为过热。

虽然正常体温被界定为37°C（98.6°F），但人的体温在一天之中是不断变化的。在清晨体温最低，傍晚体温最高—有时达到 99.9° F (37.7° C)。同样，发热时的体温也不会保持在一个温度。有时体温在每天达到高峰，然后又恢复正常。这种过程称为间歇热。或者，温度有所变化，但不会恢复正常。这种过程称为弛张热。医生不再认为发烧上升和下降的方式对某些疾病的诊断非常重要。

体温可通过身体的多个部位测量。最常见的部位是口腔和直肠。其他部位有耳、前额，最后是腋窝。通常使用数字式温度计测量体温。不再推荐使用含汞的玻璃温度计，因为它们可能破损而让人们接触到汞。

如口腔温度符合以下情况，则体温升高：

清晨温度高于 99°F (37°C)。

清晨过后的任何时间，温度都高于 100.4°F (38°C)。

温度高于此人已知的正常日常体温。

直肠和耳内温度比口腔温度高约 1.0°F (0.6°C)。

皮肤温度（例如前额）比口腔温度低约 1.0°F (0.6°C)。

很多人往往轻率的使用“发热”一词，往往意味着他们觉得太热，太冷，或出汗，但他们并没有实际测量其体温。

有些人（比如高龄者、极为年幼者和酒精使用障碍者）的发热能力下降。

（也请参见感染性疾病概述和婴儿和儿童发热。）

发热的后果 人们出现的症状主要是由引起发热的疾病引起的，而不是发热本身引起。 尽管许多人担心发热会造成损害，但健康的成年人对大多数短期（急性）感染引起的体温暂时升高至 100.4°F 至 104°F（38°C至 40°C）耐受良好。然而，中度发热对于患有心脏或肺部疾病的成年人可能会有些危险，因为发烧会导致心率和呼吸频率增加。发热还可以使老年痴呆症患者的精神状态恶化。 极端的温度升高（通常大于 105.8°F 或 41℃）可能会造成损害。极高体温可能会导致大多数器官故障或衰竭。这种极高的体温有时由重度感染（如脓毒症、疟疾或脑膜炎）导致，但更典型的是由于中暑或使用某些药物。 健康儿童发热可引起高热惊厥。

成年人发热的病因 导致发热的物质称作致热源。致热源可以是内源性的，也可以是外源性的。微生物及其产物（如毒素）就是外源性致热原的例子。内生致热原通常来自单核细胞和巨噬细胞。来自体外的致热原可通过刺激人体释放内生致热原或直接刺激大脑体温调节区域而引起发热。 感染不是发热的唯一原因。炎症、对药物的反应、过敏反应、自身免疫性疾病（当人体产生攻击自身组织的异常抗体时）以及未发现的癌症（尤其是白血病、淋巴瘤或肾癌）也可能导致发烧。 很多疾病能导致发热。它们大概被分类为 感染（最常见）

肿瘤（癌症）

炎症 持续4天或更短的成人感冒发热极有可能是由感染引起的。非感染性原因更可能引起持续时间长或反复的发热。 许多癌症引起发热。 引起发热的炎症性疾病包括关节、结缔组织和血管性疾病，如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮（狼疮）和巨细胞性动脉炎。 此外，癌症患者的单独的、短期（急性）发热或已知的炎症性疾病最有可能是由感染引起的。在健康人群中，急性发热不太可能成为慢性疾病的第一个迹象。 药物有时引起发热。例如，β-内酰胺抗生素（如青霉素）和磺胺类药物可引发发热。能导致极高温度的药物包括某些非法药物（如可卡因、苯丙胺或苯环己哌啶）、麻醉剂和抗精神病药物。

最常见病因 几乎所有的感染性疾病都可引起发热。但总体来说，最可能的感染性病因是 上和下呼吸道感染

胃肠道感染

泌尿道感染（UTI）

皮肤感染 大多数急性呼吸道和胃肠道感染是病毒性的。

风险因素 一定条件（风险因素）使人们更容易发热。这些因素包括： 个人的健康状况

患者年龄

某些职业

采用某些医疗程序和药物

接触感染（例如，旅行或接触被感染的人、动物或昆虫） 表格 一些引起发热的危险因素 表格

成年人发热的治疗 治疗发热最好的方法是治疗病因。 因为发热能帮助人体抵抗感染，而发热本身对身体无害（除非体温高于 106°F 或 41°C 以上），所以对于是否应该常规治疗发烧存在一些争论。然而，如高热的患者，经处理退热后感觉会好得多。此外，患有心脏或肺部疾病及老年痴呆症的患者，被认为存在危险的并发症的特定风险，所以当他们发热时，应该进行治疗。 用于降低体温的药物称作退热药。 最有效和最广泛使用的退热药为对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 (NSAID)，如阿司匹林、布洛芬和萘普生。这些药物需根据容器标签上的指示服用。 因为许多非处方感冒药或流感制剂含有对乙酰氨基酚，人们一定要注意不要在同一时间服用对乙酰氨基酚和一种或多种这些制剂。 只有当温度达到106°F (41.1°C)左右或更高时，才需要采取其它降温措施（如用温水喷雾和降温毯降温）。避免使用酒精擦拭，因为酒精可被皮肤吸收，可能产生有害效果。 有血液感染或生命体征异常（例如，血压低、脉搏和呼吸速度加快）的人需入院。

老年人须知：发热 老年人的发热可能非常棘手，因为老年人的身体对发热的反应与年轻人不同。例如，在体弱的老年人中，感染是不太可能引起发热的。发热的程度可能不对应于所治疗疾病的严重程度。同样，其它的症状，如疼痛，可能不太明显。通常，心智功能的变化或日常功能的减退是肺炎或泌尿道感染的唯一其它初始征象。 然而，与年轻的成年人发热患者相比较，老年人发热可能有更为严重的细菌感染。在年轻的成年人中，其原因通常是一种呼吸道或尿路感染。皮肤和软组织感染也是老年人常见的病因。老年人更有可能出现严重的呼吸道病毒感染征象，如流感、COVID-19 和呼吸道合胞病毒 (RSV)。 老年人发热的诊断与年轻人相似，除了老年人，医生通常建议进行尿液检查（包括培养）和胸部X线检查。血液样本培养以排除血液感染（菌血症）。