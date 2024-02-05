什么是脊髓灰质炎？
什么会导致脊髓灰质炎？
脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒引起的。它通过与感染者接触传播，非常具有传染性。
20世纪50年代疫苗问世之前，脊髓灰质炎在世界许多地方都很常见。美国最后1例脊髓灰质炎病例发生在1979年。在非洲（尤其是尼日利亚）、巴基斯坦和阿富汗的部分地区，人们仍然患有脊髓灰质炎。
脊髓灰质炎的症状有哪些？
大部分人没有任何症状。如果确实有症状，通常是轻微的，如发热、咽喉痛和轻度头痛。因为人们病得不是很严重，医生通常不会做任何检测，这种疾病甚至不会被认为是脊髓灰质炎。
部分患者有比较严重的症状：
非常严重的头痛
颈部和后背僵硬
肌痛
部分有比较严重症状的患者有更严重的问题：
可能持久的肌肉无力
麻痹，无法移动身体的一部分
麻痹可影响身体不同部位。可能无法移动单腿或双腿。可能无法吞咽，甚至呼吸。
医生如何诊断脊髓灰质炎？
医生根据症状以及是否到过其他人患有脊髓灰质炎的地区而怀疑脊髓灰质炎。为确诊，医生将：
进行血液检查
检测来自大便或咽喉的样本
通过腰穿检测脊髓液
医生如何治疗脊髓灰质炎？
脊髓灰质炎无法治愈 医生将会：
给药减轻疼痛和发热
如果不能呼吸，会采用呼吸机（一台帮助呼吸的机器）
轻微脊髓灰质炎病例通常会完全康复。严重的脊髓灰质炎患者通常会持续肌肉无力。有时，即使症状好转或消失，肌肉无力也可能恶化或多年后重复出现（脊髓灰质炎后综合征）。
如何预防脊髓灰质炎？
接受脊髓灰质炎病毒疫苗接种，这包括在儿童的免疫接种时间表中。
在美国，孩子在2个月、4个月、6到18个月和4到6岁时接种
如果您没有接种所有儿童期脊髓灰质炎疫苗，请向医生咨询成人疫苗接种
如果前往有脊髓灰质炎的地区旅行，请咨询医生是否需要再次接种，即使之前已经接种过