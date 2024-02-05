脊髓灰质炎的症状有哪些？

脊髓灰质炎的症状有哪些？

大部分人没有任何症状。如果确实有症状，通常是轻微的，如发热、咽喉痛和轻度头痛。因为人们病得不是很严重，医生通常不会做任何检测，这种疾病甚至不会被认为是脊髓灰质炎。

部分患者有比较严重的症状：

非常严重的头痛

颈部和后背僵硬

肌痛

部分有比较严重症状的患者有更严重的问题：

可能持久的肌肉无力

麻痹，无法移动身体的一部分

麻痹可影响身体不同部位。可能无法移动单腿或双腿。可能无法吞咽，甚至呼吸。