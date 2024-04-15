脊髓灰质炎疫苗可预防脊髓灰质炎——一种累及脊髓和大脑的强传染性的病毒感染。脊髓灰质炎病毒科引起持续性的肌肉无力、瘫痪甚至死亡。

广泛的疫苗接种几乎已经在全世界范围内根除了脊髓灰质炎。全球脊髓灰质炎根除计划正在进行中，但野生脊髓灰质炎病毒感染病例仍在巴基斯坦和阿富汗发生，并最后于2018年在尼日利亚报告。

全球有两种可用剂型：

灭活脊髓灰质炎疫苗：含有被杀死的病毒并用于肌肉注射或皮下注射

口服脊髓灰质炎疫苗：含活的毒力减弱（减毒）的病毒，口服

灭活脊髓灰质炎疫苗是自 2000 年以来在美国唯一接种的脊髓灰质炎疫苗。

灭活脊髓灰质炎疫苗可与其他疫苗联合使用，如白喉、破伤风和百日咳疫苗，有时也可以是乙肝疫苗，或者流感嗜血杆菌疫苗。

除野生型脊髓灰质炎病毒外，口服疫苗中的活脊髓灰质炎病毒极少突变（约 240 万剂中有 1 剂）。突变疫苗病毒可从接种疫苗的人传播至未接种疫苗者，继续突变并可能导致脊髓灰质炎。在某些国家/地区，突变疫苗病毒几乎是脊髓灰质炎的唯一病因，因此这些国家/地区（包括美国）中的大部分都停止使用该剂型。

在美国，在一名未接种疫苗的人中发现一例疫苗衍生性脊髓灰质炎，该人于 2022 年 7 月在纽约州获得该病。在美国，没有发现其他病例，但废水监测已发现纽约几个县的样本中存在病毒，表明存在当地传播（另见纽约州卫生局：废水监测）。

更多信息，请参见美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的脊髓灰质炎疫苗信息声明。

（也请参见免疫接种概述。）

脊髓灰质炎疫苗的接种 预防脊髓灰质炎的疫苗是儿童常规疫苗接种计划的一部分（参见 CDC：儿童和青少年按年龄组推荐的免疫接种时间表）。脊髓灰质炎疫苗需要接种 4 剂：分别是在 2 月龄、4 月龄、6 至 18 月龄以及 4 至 6 岁时。 在美国，脊髓灰质炎极为罕见。如果人们前往脊髓灰质炎常见地区旅行（参见 CDC：旅行者健康）；在实验室中工作，使用可能含有病毒的材料；或为脊髓灰质炎患者提供医疗护理，则暴露风险可能会增加。 如果成人未接种疫苗或接种疫苗不完全，他们应该接受并完成脊髓灰质炎疫苗系列接种。在美国出生和长大的成人可以假定他们在儿童期接种了脊髓灰质炎疫苗，除非有特定原因相信他们没有接种该疫苗。完成脊髓灰质炎疫苗接种但暴露于脊髓灰质炎病毒的风险增加的成人可以接受一次终生加强针疫苗接种。 反复发现脊髓灰质炎病毒的地区的纽约居民可能具有更高的感染风险，应遵循纽约州卫生局更新的疫苗接种建议（参见纽约州卫生局：脊髓灰质炎疫苗）。 如果患者有临时性疾病，医生通常会等到疾病消退后再接种疫苗（也请参见 ‭‬CDC：哪些人不应接种这些疫苗？‬）。