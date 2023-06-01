脊髓灰质炎是一种具有高度传染性，有时是致命性的肠道病毒感染，会感染神经，并可能导致永久性肌肉无力、瘫痪和其它症状。

脊髓灰质炎由病毒引起，一般通过摄入被病毒污染的食物或水传播，或触摸被病毒污染的物体表面后再触摸嘴传播。

很多感染者并无症状，其余感染者大多仅有轻微症状。

症状包括发热、头痛、颈部和背部僵硬、肌肉深部疼痛，有时甚至无力或瘫痪。

诊断根据症状和粪便培养结果。

尚无治疗措施来治愈脊髓灰质炎。

一些患儿可完全恢复，另有一些遗留永久性肌肉无力。

常规的疫苗接种可以预防感染。

脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒引起的，这是一种肠道病毒，它通过吞下被感染者的粪便污染的食物或水或触摸受污染的表面，然后触摸口腔而传播。有时脊髓灰质炎病毒会通过感染者的唾液或者感染者打喷嚏或咳嗽时排出的飞沫传播。当人吸入空气中的飞沫或触摸被带毒唾液或飞沫污染的物体后，即获得感染。

感染通常始于肠道。然后，它扩散至控制肌肉活动的大脑和脊髓区域。

在20世纪早期，脊髓灰质炎在美国和其它地区广泛盛行。现如今，由于广泛的疫苗接种，脊髓灰质炎的暴发已基本消失。在美国，最后一例野生（自然）脊髓灰质炎病毒感染发生在 1979年。在1994年已经证实西半球已经没有脊髓灰质炎。全球脊髓灰质炎根除计划正在进行中，但野生脊髓灰质炎病毒感染病例仍在巴基斯坦和阿富汗发生，并最后于2018年在尼日利亚报告。

除野生型脊髓灰质炎病毒外，口服疫苗中的活脊髓灰质炎病毒极少突变（约240万剂中有1剂）。突变疫苗病毒可从接种疫苗的人传播至未接种疫苗者，继续突变并可能导致脊髓灰质炎。在某些国家，突变疫苗病毒几乎是脊髓灰质炎的唯一病因，因此这些国家（包括美国）中的大部分国家都停止使用口服脊髓灰质炎疫苗。然而，某些国家仍然使用口服脊髓灰质炎疫苗，因为它有助于更多人接受免疫。因此，脊髓灰质炎病例也发生在使用活口服疫苗，并且有许多人未接受过免疫接种（这使得病毒扩散更多）的国家。最近，刚果民主共和国和非洲其它地区已报告了疫苗引起的脊髓灰质炎病毒感染。广泛的免疫接种可以阻止两种类型的脊髓灰质炎病毒疫情的蔓延，前往某些国家的旅行者可能需要出示充分的疫苗接种证明。

在美国，在一名未接种疫苗的人中发现一例疫苗衍生性脊髓灰质炎，该人于 2022 年 7 月在纽约州获得该病。在美国，没有发现其他病例，但废水监测已发现纽约几个县的样本中存在病毒，表明存在当地传播（另见纽约州卫生局：废水监测）。

各年龄段没有被免疫的人群都对脊髓灰质炎易感。在过去，脊髓灰质炎的暴发主要发生在儿童和青少年，因为很多年龄大的人曾经接触过脊髓灰质炎病毒并且产生了免疫力。

脊髓灰质炎的症状 大多数脊髓灰质炎感染不引起症状。仅有25～30%的感染者会出现症状。 引起症状的脊髓灰质炎感染被分类为 顿挫型脊髓灰质炎（轻度）

非瘫痪性脊髓灰质炎（严重）

麻痹型脊髓灰质炎（重度） 顿挫型脊髓灰质炎 在这种轻度脊髓灰质炎中，大多数人出现流感样症状，如发热、轻度头痛、咽喉痛、呕吐和全身不适（不舒服）。这些症状出现于接触病毒后3～5天。 非瘫痪性脊髓灰质炎 约 4% 的脊髓灰质炎病毒感染患者患有这种严重的脊髓灰质炎。他们通常在顿挫型脊髓灰质炎流感样症状数天后出现颈部和/或背部僵硬和头痛（无菌性脑膜炎）。症状持续2到10天。患者不出现瘫痪。

麻痹型脊髓灰质炎 少于 1% 的脊髓灰质炎病毒感染者患有这种严重的脊髓灰质炎。除无菌性脑膜炎外，此类患者还出现瘫痪。 这些症状通常出现于感染后 7～21 天，包括发热、重度头痛、颈背部僵硬和深部肌肉疼痛。有时皮肤部分区域感觉异常，如发麻或痛觉过敏。 根据病毒侵袭大脑和脊髓的部位，疾病可能不再发展，或者特定肌群出现无力或瘫痪。典型的麻痹症状累及上下肢肌肉，导致它们跛行和不能收缩（称作弛缓性麻痹）。 有些患者可能在吞咽唾液、食物或液体时出现困难。有时液体可以反流至鼻腔，发音时带鼻音。有些患者大脑控制呼吸的部分如被累及，可引起胸壁肌肉无力或瘫痪，有些患者甚至完全不能呼吸。有些人完全不能呼吸。

脊髓灰质炎的诊断 取粪便样本或咽部分泌物进行检测

血液化验

脊椎穿刺 顿挫型脊髓灰质炎类似于其它病毒感染，除非在脊髓灰质炎流行期间发生，否则通常不会被诊断。 对于有流感样症状和颈部和／或背部僵硬的患者应怀疑非瘫痪性脊髓灰质炎。 对肌肉或肢体瘫痪或无力的患者应怀疑麻痹型脊髓灰质炎。 非瘫痪性脊髓灰质炎或麻痹型脊髓灰质炎的诊断可通过在粪便样本或咽拭子中鉴定脊髓灰质炎病毒或通过检测血液中高水平的病毒抗体来确认。 医生通常也会做脊椎穿刺（腰穿）以排查累及脑部和／或脊髓的其它疾病，并检测脊髓液中的脊髓灰质炎病毒。

脊髓灰质炎的治疗 休息

使用药物缓解疼痛和减轻发热 尚无治愈脊髓灰质炎的治疗方法（尽管有些人可完全康复）。现有的抗病毒药物不能影响疾病的进程。 治疗包括休息、镇痛和退热药物。 如果呼吸肌肉无力，可能需要一台呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）。呼吸机的使用常是暂时性的。