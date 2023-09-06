建议女性从 21 至 25 岁开始接受宫颈癌筛查。根据年龄和检查类型，通常每 3 至 5 年进行一次筛查检测。

在宫颈癌增大或扩散之前，可以通过定期接受巴氏试验来发现宫颈癌。另一种筛查检测是 HPV 检测，可检测是否存在 HPV 病毒，HPV 病毒可导致生殖器疣、宫颈细胞异常或宫颈癌。

年轻时可以通过接种 HPV 疫苗（注射）预防宫颈癌。

根据儿童接受第一次注射时的年龄，接种 2 或 3 剂疫苗

医生建议女孩和男孩在 11 岁或 12 岁时接种疫苗

如果在 11 岁或 12 岁时没有接种疫苗，医生可能会在 27 岁前为患者接种疫苗。

未接种疫苗的 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应接种疫苗。