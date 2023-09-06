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小知识
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宫颈癌

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 9月 2023
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什么是宫颈癌？

宫颈癌是子宫颈的癌症。子宫颈位于子宫的下部（开口）。它连接子宫与阴道。

  • 宫颈癌通常是由人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染引起的，这是一种常见的病毒，可因无保护性行为而感染

  • 在癌症增大或扩散之前，可能没有任何症状

  • 宫颈癌可以扩散到子宫颈附近的其他器官或全身

  • 治疗可包括手术、放疗和化疗

  • 医生可以通过巴氏试验很早发现宫颈癌

  • HPV 疫苗可预防宫颈癌

女性内生殖器解剖结构

什么原因导致宫颈癌？

宫颈癌最常见的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。可因无保护的性行为感染 HPV。HPV 也可引起生殖器疣

宫颈癌的症状是什么？

早期宫颈癌通常不会引起任何症状。

首发症状通常是：

  • 阴道异常出血，通常在性交后

宫颈癌晚期的症状包括：

  • 月经期间更多出血或月经期间之间出血

  • 阴道有难闻的分泌物（液体）

  • 盆腔部位疼痛（腹部以下和臀部之间的区域）

  • 腰痛

如果不治疗，宫颈癌会导致死亡。

医生如何判断我是否患有宫颈癌？

医生可以通过巴氏试验发现宫颈癌和宫颈非典型性增生（癌前生长物）。巴氏试验在盆腔检查期间进行。

  • 在盆腔检查期间，医生用一种称为窥器的小器械将阴道打开，查看阴道内部

  • 为了做巴氏试验，医生会用拭子从子宫颈采集一些细胞

  • 然后将细胞放在显微镜下检查

如果细胞看起来不正常，医生会取出一小块宫颈组织在显微镜下观察（活检）。

如果患有宫颈癌，医生会使用下列检查查看肿瘤的大小及扩散的范围：

医生如何治疗宫颈癌？

治疗可包括：

对于尚未扩散到宫颈表面以外部位的早期癌症，可以通过手术切除。医生只需要切除子宫颈的部分组织（而非整个子宫颈或子宫），他们会通过阴道进行手术。手术方法包括：

  • 宫颈电热圈环切术 (LEEP)——使用一个带电的细线圈去除癌症

  • 激光——这项手术可以在医生诊所进行，需要先在异常组织区域周围使用麻醉药物

  • 手术刀——这项手术是在患者睡着的状况下在医院完成的

这些手术不会影响患者的生育能力。但是，患者将必须通过剖腹产分娩。

尚无远处转移的更晚期的癌症可以通过子宫切除术治疗。在子宫切除术中，医生会取出子宫，有时会取出附近组织。有时，医生将在子宫切除术后进行放射治疗。如果癌症已扩散，医生可能只会给予放疗和化疗。放疗和化疗后，医生有时会进行手术以取出剩余的癌症组织。

怎样才能预防宫颈癌？

建议女性从 21 至 25 岁开始接受宫颈癌筛查。根据年龄和检查类型，通常每 3 至 5 年进行一次筛查检测。

在宫颈癌增大或扩散之前，可以通过定期接受巴氏试验来发现宫颈癌。另一种筛查检测是 HPV 检测，可检测是否存在 HPV 病毒，HPV 病毒可导致生殖器疣、宫颈细胞异常或宫颈癌。

年轻时可以通过接种 HPV 疫苗（注射）预防宫颈癌。

  • 根据儿童接受第一次注射时的年龄，接种 2 或 3 剂疫苗

  • 医生建议女孩和男孩在 11 岁或 12 岁时接种疫苗

如果在 11 岁或 12 岁时没有接种疫苗，医生可能会在 27 岁前为患者接种疫苗。

未接种疫苗的 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应接种疫苗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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