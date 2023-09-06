什么是宫颈癌？
宫颈癌是子宫颈的癌症。子宫颈位于子宫的下部（开口）。它连接子宫与阴道。
宫颈癌通常是由人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染引起的，这是一种常见的病毒，可因无保护性行为而感染
在癌症增大或扩散之前，可能没有任何症状
宫颈癌可以扩散到子宫颈附近的其他器官或全身
治疗可包括手术、放疗和化疗
医生可以通过巴氏试验很早发现宫颈癌
HPV 疫苗可预防宫颈癌
女性内生殖器解剖结构
什么原因导致宫颈癌？
宫颈癌最常见的病因是人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染。可因无保护的性行为感染 HPV。HPV 也可引起生殖器疣。
宫颈癌的症状是什么？
早期宫颈癌通常不会引起任何症状。
首发症状通常是：
阴道异常出血，通常在性交后
宫颈癌晚期的症状包括：
月经期间更多出血或月经期间之间出血
阴道有难闻的分泌物（液体）
盆腔部位疼痛（腹部以下和臀部之间的区域）
腰痛
如果不治疗，宫颈癌会导致死亡。
医生如何判断我是否患有宫颈癌？
医生可以通过巴氏试验发现宫颈癌和宫颈非典型性增生（癌前生长物）。巴氏试验在盆腔检查期间进行。
在盆腔检查期间，医生用一种称为窥器的小器械将阴道打开，查看阴道内部
为了做巴氏试验，医生会用拭子从子宫颈采集一些细胞
然后将细胞放在显微镜下检查
如果细胞看起来不正常，医生会取出一小块宫颈组织在显微镜下观察（活检）。
如果患有宫颈癌，医生会使用下列检查查看肿瘤的大小及扩散的范围：
CT 扫描（计算机断层扫描），一种从多角度进行 X 线成像的影像学检查，可创建身体内部的详细图像
磁共振成像 (MRI)，一种影像学检查，它使用强大的磁场来创建身体内部的详细图像
医生如何治疗宫颈癌？
治疗可包括：
对于尚未扩散到宫颈表面以外部位的早期癌症，可以通过手术切除。医生只需要切除子宫颈的部分组织（而非整个子宫颈或子宫），他们会通过阴道进行手术。手术方法包括：
宫颈电热圈环切术 (LEEP)——使用一个带电的细线圈去除癌症
激光——这项手术可以在医生诊所进行，需要先在异常组织区域周围使用麻醉药物
手术刀——这项手术是在患者睡着的状况下在医院完成的
这些手术不会影响患者的生育能力。但是，患者将必须通过剖腹产分娩。
尚无远处转移的更晚期的癌症可以通过子宫切除术治疗。在子宫切除术中，医生会取出子宫，有时会取出附近组织。有时，医生将在子宫切除术后进行放射治疗。如果癌症已扩散，医生可能只会给予放疗和化疗。放疗和化疗后，医生有时会进行手术以取出剩余的癌症组织。
怎样才能预防宫颈癌？
建议女性从 21 至 25 岁开始接受宫颈癌筛查。根据年龄和检查类型，通常每 3 至 5 年进行一次筛查检测。
在宫颈癌增大或扩散之前，可以通过定期接受巴氏试验来发现宫颈癌。另一种筛查检测是 HPV 检测，可检测是否存在 HPV 病毒，HPV 病毒可导致生殖器疣、宫颈细胞异常或宫颈癌。
年轻时可以通过接种 HPV 疫苗（注射）预防宫颈癌。
根据儿童接受第一次注射时的年龄，接种 2 或 3 剂疫苗
医生建议女孩和男孩在 11 岁或 12 岁时接种疫苗
如果在 11 岁或 12 岁时没有接种疫苗，医生可能会在 27 岁前为患者接种疫苗。
未接种疫苗的 27 至 45 岁成人应与医生讨论是否应接种疫苗。