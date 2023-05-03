避孕意味着预防怀孕（避孕）。即使使用避孕措施，仍有可能怀孕，但正确使用避孕措施可显著降低怀孕风险。
激素是化学信使，可以在身体各部位之间传递信息。这些信使控制着重要的身体功能。性激素，如雌激素和孕激素，有助于控制女性的月经周期和生育能力。医生可以使用这些激素（或人工合成的激素）来预防怀孕。
什么是激素避孕方法？
激素避孕有两种方式：
它可以防止卵巢排卵
它会使子宫颈粘液变稠，使精子无法通过
如果卵子没有排出或者精子不能接触卵子，就不能怀孕。
激素避孕方法包括：
避孕药
皮肤贴剂
阴道环
植入物
注射剂
激素避孕效果如何？
如果使用得当，激素避孕是最有效的避孕方法之一。
如果没有正确服用药物，怀孕的几率会增加，尤其是如果经期后第一周没有服药。
谁可以使用激素避孕？
激素避孕有哪些不同类型？
和医生谈论哪种激素避孕法合适。
避孕药
避孕药含有孕激素和雌激素，或者只含有孕激素来防止怀孕。只含孕激素的药丸效果不好。医生通常只在女性不能用雌激素的情况下，才会开具该药。
必须每天服用避孕药。否则，可能会怀孕。漏服药物的次数越多，怀孕的几率就越大。停止服药后，马上就能怀孕，或者需要几个月才能怀孕。
避孕药的副作用可能包括：
意外出血，尤其是在使用的头几个月
感到胃部不适、腹胀和呕吐
乳房疼痛
腿部和肺部血栓
头痛
抑郁症
皮肤上的黑斑（黑斑病）
患宫颈癌的几率略高
体重增加
皮肤贴剂
避孕皮肤贴片是一种薄而粘的贴片，可以缓慢释放雌激素和孕激素，防止怀孕。一般来说，先贴 7 天，然后换上新的贴片后再贴 7 天。使用了 3 个贴片后，需要等待一周才能再次开始。
在使用贴片的第一周，可能需要使用其他避孕方法（例如避孕套）
相比于每天服用避孕药，每周使用一次贴片更容易记住
贴片的副作用与药丸相似
如果患者超重，贴片也可能不会起作用
贴片下方或周围的皮肤可能会疼痛或发痒
阴道环
避孕植入物
避孕植入物是放在皮肤下的一根大小相当的棒，可释放孕激素来防止怀孕。
植入物可以使用 3 年
移除植入物后便可怀孕
医生会用针状工具将植入物放在皮肤下，并通过皮肤上的一个小切口取出
植入物的副作用可能包括：
不来月经
意外出血
头痛
体重增加
避孕注射剂
避孕注射剂是每 3 个月注射一次长效孕激素来防止怀孕。
停止注射后可能需要长达 18 个月才能怀孕
注射的副作用可能包括：
意外出血，尤其是刚开始的时候
不来月经
体重增加
头痛
骨密度降低（骨骼的健康和强壮程度）——尽管停止注射后骨密度通常会恢复正常