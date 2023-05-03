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小知识
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激素避孕方法

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 5月 2023
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避孕意味着预防怀孕（避孕）。即使使用避孕措施，仍有可能怀孕，但正确使用避孕措施可显著降低怀孕风险。

激素是化学信使，可以在身体各部位之间传递信息。这些信使控制着重要的身体功能。性激素，如雌激素和孕激素，有助于控制女性的月经周期和生育能力。医生可以使用这些激素（或人工合成的激素）来预防怀孕。

什么是激素避孕方法？

激素避孕有两种方式：

  • 它可以防止卵巢排卵

  • 它会使子宫颈粘液变稠，使精子无法通过

如果卵子没有排出或者精子不能接触卵子，就不能怀孕。

激素避孕方法包括：

  • 避孕药

  • 皮肤贴剂

  • 阴道环

  • 植入物

  • 注射剂

激素避孕效果如何？

如果使用得当，激素避孕是最有效的避孕方法之一。

如果没有正确服用药物，怀孕的几率会增加，尤其是如果经期后第一周没有服药。

谁可以使用激素避孕？

大多数女性可以使用激素避孕。

如果有以下情况，不应该服用含有雌激素和孕激素的口服避孕药（药丸）：

  • 35 岁或以上并患有偏头痛

  • 伴有先兆的偏头痛（先兆是指偏头痛前出现的症状，例如看到光线或皮肤有异常感觉）

  • 有或有过腿部肺部血栓

  • 高血压

  • 患有糖尿病超过 20 年或糖尿病影响到肾脏、神经或眼睛

  • 血液中脂肪（称为甘油三酯）含量高

  • 心脏病

  • 年龄在 35 岁或以上，每天吸烟超过 15 支

  • 做过器官移植，导致了一些问题

  • 有肝脏疾病

  • 以前使用避孕药时有黄疸（皮肤和眼睛发黄）

  • 胆囊问题

  • 患有或曾患有乳腺癌

如果曾做过减肥手术，则不应该使用药丸，但可以使用皮肤贴片或阴道环。

激素避孕有哪些不同类型？

和医生谈论哪种激素避孕法合适。

避孕药

避孕药含有孕激素和雌激素，或者只含有孕激素来防止怀孕。只含孕激素的药丸效果不好。医生通常只在女性不能用雌激素的情况下，才会开具该药。

必须每天服用避孕药。否则，可能会怀孕。漏服药物的次数越多，怀孕的几率就越大。停止服药后，马上就能怀孕，或者需要几个月才能怀孕。

避孕药的副作用可能包括：

  • 意外出血，尤其是在使用的头几个月

  • 感到胃部不适、腹胀和呕吐

  • 乳房疼痛

  • 腿部和肺部血栓

  • 头痛

  • 抑郁症

  • 皮肤上的黑斑（黑斑病）

  • 患宫颈癌的几率略高

  • 体重增加

皮肤贴剂

避孕皮肤贴片是一种薄而粘的贴片，可以缓慢释放雌激素和孕激素，防止怀孕。一般来说，先贴 7 天，然后换上新的贴片后再贴 7 天。使用了 3 个贴片后，需要等待一周才能再次开始。

  • 在使用贴片的第一周，可能需要使用其他避孕方法（例如避孕套

  • 相比于每天服用避孕药，每周使用一次贴片更容易记住

  • 贴片的副作用与药丸相似

  • 如果患者超重，贴片也可能不会起作用

  • 贴片下方或周围的皮肤可能会疼痛或发痒

阴道环

阴道环是放置在阴道内的小型塑料环。阴道环释放雌激素和孕激素来防止怀孕。通常将阴道环留在体内三周，然后取出一周。在那一周，可能是月经期。一周后，戴上新的阴道环。有些医生会建议将阴道环留在体内 5 周，然后换上新的。

  • 可能必须在使用阴道环的第一周内使用其他避孕方法（例如避孕套

  • 相比于每天服用避孕药或每周贴一次贴片，每 3 到 5 周使用一次阴道环更容易记住

  • 但另一方面，因为看不见或感觉不到阴道环，所以很容易忘记取下和更换它

  • 阴道环的副作用与药丸贴片的副作用类似

避孕植入物

避孕植入物是放在皮肤下的一根大小相当的棒，可释放孕激素来防止怀孕。

  • 植入物可以使用 3 年

  • 移除植入物后便可怀孕

  • 医生会用针状工具将植入物放在皮肤下，并通过皮肤上的一个小切口取出

植入物的副作用可能包括：

  • 不来月经

  • 意外出血

  • 头痛

  • 体重增加

避孕注射剂

避孕注射剂是每 3 个月注射一次长效孕激素来防止怀孕。

  • 停止注射后可能需要长达 18 个月才能怀孕

注射的副作用可能包括：

  • 意外出血，尤其是刚开始的时候

  • 不来月经

  • 体重增加

  • 头痛

  • 骨密度降低（骨骼的健康和强壮程度）——尽管停止注射后骨密度通常会恢复正常

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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