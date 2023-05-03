避孕药含有孕激素和雌激素，或者只含有孕激素来防止怀孕。只含孕激素的药丸效果不好。医生通常只在女性不能用雌激素的情况下，才会开具该药。

必须每天服用避孕药。否则，可能会怀孕。漏服药物的次数越多，怀孕的几率就越大。停止服药后，马上就能怀孕，或者需要几个月才能怀孕。

避孕药的副作用可能包括：