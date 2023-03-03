什么是黑肺？
黑肺是一种环境性肺疾病，是因多年吸入大量煤尘造成的。
黑肺主要发生在煤矿工人和其他与煤炭打交道的人中
由于吸入煤尘，您的肺内部看起来很黑
您可能一开始没有人症状，但如果疾病恶化，就会出现咳嗽和严重呼吸问题
医生通过胸部 X 光片检查和 CT（计算机断层扫描）检查诊断黑肺
医生通过吸氧和药物治疗黑肺，使呼吸更轻松
黑肺疾病有两种类型：
单纯性黑肺
复杂性黑肺，也称为进行性大块纤维化
单纯性黑肺疾病是由于肺部小气道中煤尘聚集所致。大多数单纯性黑肺病患者没有任何症状。
有些单纯性黑肺患者病情恶化并发展为复杂性黑肺。这会在您的肺部造成大面积瘢痕，使呼吸变得非常困难。
什么会导致黑肺？
黑肺是由于长期吸入煤尘引起的（通常超过 10 年）。
黑肺有哪些症状？
医生如何判断我是否患有黑肺？
我如何预防黑肺？
医生如何治疗黑肺？
这种疾病没有治疗方法，但是医生可以帮助减轻症状。为了治疗呼吸短促，医生可能会开具处方：
吸氧，使呼吸更轻松
肺康复（一项帮助您学习患有长期肺部疾病时如何呼吸的计划）
保持气道打开和无黏液的药物
复杂性黑肺患者可能需要肺移植。通过移植手术将衰竭的肺切除，并换上捐献者的健康肺。