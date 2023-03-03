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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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黑肺

（煤矿工人尘肺病）

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2023 | 修改的 12月 2023
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什么是黑肺？

黑肺是一种环境性肺疾病，是因多年吸入大量煤尘造成的。

  • 黑肺主要发生在煤矿工人和其他与煤炭打交道的人中

  • 由于吸入煤尘，您的肺内部看起来很黑

  • 您可能一开始没有人症状，但如果疾病恶化，就会出现咳嗽和严重呼吸问题

  • 医生通过胸部 X 光片检查CT（计算机断层扫描）检查诊断黑肺

  • 医生通过吸氧和药物治疗黑肺，使呼吸更轻松

黑肺疾病有两种类型：

  • 单纯性黑肺

  • 复杂性黑肺，也称为进行性大块纤维化

单纯性黑肺疾病是由于肺部小气道中煤尘聚集所致。大多数单纯性黑肺病患者没有任何症状。

有些单纯性黑肺患者病情恶化并发展为复杂性黑肺。这会在您的肺部造成大面积瘢痕，使呼吸变得非常困难。

什么会导致黑肺？

黑肺是由于长期吸入煤尘引起的（通常超过 10 年）。

黑肺有哪些症状？

单纯性黑肺通常没有任何症状。然而，许多患有此疾病的患者通常患有另一种肺疾病，如支气管炎肺气肿（尤其是吸烟的人）。这些肺疾病导致患者咳嗽和呼吸短促。

复杂性黑肺可引起严重的症状，如：

  • 咳嗽并咳出黑色痰液

  • 非常严重的呼吸短促

  • 心脏衰竭（当您的心脏不能正常泵送血液时）

医生如何判断我是否患有黑肺？

如果您接触过煤尘，医生会通过以下检查诊断黑肺：

我如何预防黑肺？

预防很重要，因为黑肺无法治愈。对于工作场所，可通过防止工作场所的煤尘过多来帮助预防黑肺。他们可以使用：

  • 通风系统

  • 工人面罩

如果您是一名煤矿工人，您可以进行以下操作来帮助减缓和监测疾病：

  • 每年进行胸部 X 光片检查

  • 换成煤尘较少的工作

  • 停止吸烟

  • 接种肺炎流感疫苗

医生如何治疗黑肺？

这种疾病没有治疗方法，但是医生可以帮助减轻症状。为了治疗呼吸短促，医生可能会开具处方：

  • 吸氧，使呼吸更轻松

  • 肺康复（一项帮助您学习患有长期肺部疾病时如何呼吸的计划）

  • 保持气道打开和无黏液的药物

复杂性黑肺患者可能需要肺移植。通过移植手术将衰竭的肺切除，并换上捐献者的健康肺。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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