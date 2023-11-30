煤矿工人尘肺病是煤矿粉尘在肺部沉积引起的一种肺病。
症状包括咳嗽和呼吸短促，随着时间的推移会进展。
诊断需行胸部 X 线和 CT 检查。
患者可能会使用药物来改善呼吸。
通过尽量减少暴露于煤矿粉尘来预防是很重要的。
（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）
煤矿工人尘肺病患者有以下两种情况之一
单纯性尘肺病
复杂性尘肺病，也称为进行性大块纤维化
在单纯性煤矿工人尘肺病中，煤矿粉尘聚集在肺的小气道（细支气管）周围。单纯性煤矿工人尘肺病患者通常没有呼吸方面的症状。
复杂性煤矿工人尘肺病或进行性大块纤维化，是一种更严重的疾病，见于一些单纯性煤矿工人尘肺病患者。作为对煤矿粉尘的反应，肺脏会形成大的瘢痕（直径至少有 ½ 英寸 [约 1.3 厘米]）。即使停止接触煤矿粉尘后，进行性大块纤维化还可加重。最近，进行性大块纤维化迅速蔓延至年轻的煤矿工人群体，在美国东部尤其严重。肺组织和肺血管可被形成的瘢痕所破坏。
在 1969 年颁布《煤矿安全与健康法》后，美国的煤矿工人尘肺病患病率有所下降。然而，自 20 世纪 90 年代后期以来，煤矿工人尘肺病复发，尤其是重度进行性疾病。这种复发最可能是由二氧化硅暴露增加所致。二氧化硅暴露增加的可能原因包括忽视健康和安全法规、煤矿粉尘中的二氧化硅含量增加、煤层越来越不易进入导致需要切开更多岩体以及工作实践的变化，例如使用高功率设备导致产生更多粉尘和更细颗粒。
煤矿工人尘肺病的病因
煤矿工人尘肺病是一种因长时间（通常为 10 年或 10 年以上）吸入煤矿粉尘而导致的职业性肺疾病。累积粉尘暴露是煤矿工人尘肺病最重要的危险因素。
煤矿粉尘中的结晶二氧化硅含量也是疾病进展的重要危险因素。在临近采矿点的暗矿作业和参与采矿、钻孔的矿工患煤矿工人尘肺病的风险较大。
煤矿工人尘肺病的症状
煤矿工人尘肺病的诊断
煤矿暴露史
胸部成像（计算机断层扫描或 X 线）
医生会让暴露于煤矿粉尘多年的人进行胸部 X 线或计算机断层扫描 (CT)，如在检查结果中发现特征性斑点，会做出煤矿工人尘肺病的诊断。
煤矿工人尘肺病的治疗
煤矿工人尘肺病的预防
预防措施首先是消除或减少暴露，如在工作场所抑制煤尘并使用通风系统。可过滤空气的适当贴合的呼吸器可能会额外提供一些益处。
医生通常建议煤工进行胸部 X 线筛查，以便在相对早期发现疾病。如果发现该疾病，应尽量减少对煤矿粉尘的进一步暴露，以限制疾病进展。