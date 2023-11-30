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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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煤矿工人尘肺病

（炭疽病；黑肺病）

作者：Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Yale School of Medicine;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
已审核/已修订 11月 2023
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小知识

煤矿工人尘肺病是煤矿粉尘在肺部沉积引起的一种肺病。

  • 症状包括咳嗽和呼吸短促，随着时间的推移会进展。

  • 诊断需行胸部 X 线和 CT 检查。

  • 患者可能会使用药物来改善呼吸。

  • 通过尽量减少暴露于煤矿粉尘来预防是很重要的。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）

煤矿工人尘肺病患者有以下两种情况之一

  • 单纯性尘肺病

  • 复杂性尘肺病，也称为进行性大块纤维化

单纯性煤矿工人尘肺病中，煤矿粉尘聚集在肺的小气道（细支气管）周围。单纯性煤矿工人尘肺病患者通常没有呼吸方面的症状。

复杂性煤矿工人尘肺病或进行性大块纤维化，是一种更严重的疾病，见于一些单纯性煤矿工人尘肺病患者。作为对煤矿粉尘的反应，肺脏会形成大的瘢痕（直径至少有 ½ 英寸 [约 1.3 厘米]）。即使停止接触煤矿粉尘后，进行性大块纤维化还可加重。最近，进行性大块纤维化迅速蔓延至年轻的煤矿工人群体，在美国东部尤其严重。肺组织和肺血管可被形成的瘢痕所破坏。

在 1969 年颁布《煤矿安全与健康法》后，美国的煤矿工人尘肺病患病率有所下降。然而，自 20 世纪 90 年代后期以来，煤矿工人尘肺病复发，尤其是重度进行性疾病。这种复发最可能是由二氧化硅暴露增加所致。二氧化硅暴露增加的可能原因包括忽视健康和安全法规、煤矿粉尘中的二氧化硅含量增加、煤层越来越不易进入导致需要切开更多岩体以及工作实践的变化，例如使用高功率设备导致产生更多粉尘和更细颗粒。

煤矿工人尘肺病的病因

煤矿工人尘肺病是一种因长时间（通常为 10 年或 10 年以上）吸入煤矿粉尘而导致的职业性肺疾病。累积粉尘暴露是煤矿工人尘肺病最重要的危险因素。

煤矿粉尘中的结晶二氧化硅含量也是疾病进展的重要危险因素。在临近采矿点的暗矿作业和参与采矿、钻孔的矿工患煤矿工人尘肺病的风险较大。

煤矿工人尘肺病的症状

症状通常包括呼吸短促、咳嗽和咳痰。即使在暴露停止后，疾病也可能进展。进行性大块纤维化可进展为终末期肺部疾病。

并发症

煤矿粉尘可导致慢性阻塞性肺疾病 (COPD)，与是否吸烟无关。阻塞性肺疾病常发生在煤矿工人中，即使其没有患煤矿工人尘肺病。慢性支气管炎伴咳嗽和咳痰症状也很常见。肺功能下降随着累积粉尘暴露增加而恶化。

煤矿粉尘暴露与类风湿性关节炎患病风险增加有关。

暴露于煤矿粉尘的工人患肺癌风险增加。采矿环境中存在多种导致肺癌风险的因素，包括二氧化硅和柴油废气。煤矿工人尘肺病患者患结核病的风险也在增加。

煤矿工人尘肺病的诊断

  • 煤矿暴露史

  • 胸部成像（计算机断层扫描或 X 线）

医生会让暴露于煤矿粉尘多年的人进行胸部 X 线或计算机断层扫描 (CT)，如在检查结果中发现特征性斑点，会做出煤矿工人尘肺病的诊断。

煤矿工人尘肺病的治疗

  • 减少进一步的暴露

  • 症状治疗

患晚期煤矿工人尘肺病（如进行性大块纤维化）的工人应避免进一步的暴露。

煤矿工人尘肺病的治疗针对症状。没有症状的人不需要治疗。不过，有阻塞性肺疾病迹象（例如呼吸困难）的工人可能会从慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的治疗中获益。

有晚期疾病症状的患者可能受益于氧疗和肺康复，以使日常生活更容易进行。

对于受影响最严重的患者，建议进行肺移植

鼓励煤矿工人戒烟（参见戒烟）。应对患者进行监测，以便及早发现结核病和其他并发症。

可能会建议工人接种肺炎球菌疫苗新冠病毒疫苗和每年的流感疫苗，以预防这些他们更易感的感染。

煤矿工人尘肺病的预防

预防措施首先是消除或减少暴露，如在工作场所抑制煤尘并使用通风系统。可过滤空气的适当贴合的呼吸器可能会额外提供一些益处。

医生通常建议煤工进行胸部 X 线筛查，以便在相对早期发现疾病。如果发现该疾病，应尽量减少对煤矿粉尘的进一步暴露，以限制疾病进展。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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