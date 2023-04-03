有时候是，有时候不是。月经期间的阴道流血是正常的。月经周期通常每 21 至 35 天（或在青少年中最长 45 天）开始一次。月经期间的出血通常持续 3～7 天。女孩通常在 10 至 16 岁之间出现其第一次月经。

新生女婴出生后可能会有一点点阴道流血，至多持续两周，这一点也是正常的。如果新生儿阴道流血持续超过 2 周，则应该就医。