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小知识
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阴道流血

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2023
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什么是阴道流血？

阴道流血是指从阴道（产道）流出血液。

阴道流血是正常情况吗？

有时候是，有时候不是。月经期间的阴道流血是正常的。月经周期通常每 21 至 35 天（或在青少年中最长 45 天）开始一次。月经期间的出血通常持续 3～7 天。女孩通常在 10 至 16 岁之间出现其第一次月经。

新生女婴出生后可能会有一点点阴道流血，至多持续两周，这一点也是正常的。如果新生儿阴道流血持续超过 2 周，则应该就医。

什么时候的阴道流血是异常的？

下列情况下，出血被认为是异常的：

  • 月经初潮之前

  • 经期之间

  • 怀孕时

  • 月经停止（绝经）后

如果月经出现以下情况，月经出血也可能被认为是异常的：

  • 持续 7 天以上

  • 出血非常多（1 小时用 1 或 2 个以上卫生棉条或卫生垫）

  • 月经周期过短（间隔少于 21 天）

  • 月经周期过长（间隔超过 90 天）

异常阴道流血严重吗？

如果有很多出血，这可能会很严重。即使出血量不多，但病因严重（例如癌症），也可能会很严重。

如果出现长时间的出血，血细胞计数将较低（贫血）。贫血会使您看起来面色苍白，一直感到疲倦。由于红细胞中含有铁，所以身体的铁含量也会较低。如果您一次出血很多，可能会有危险的低血压（一种称为休克的疾病），您可能会昏迷。

什么会导致异常阴道流血？

异常流血的常见病因取决于年龄。

小女孩可能会出现阴道受伤或有东西卡在自己的阴道内，如卫生纸或玩具。8 岁以下的女孩可能过早开始青春期。性虐待也可能是阴道流血的原因。

由于激素的变化，女孩刚刚开始有月经或女性刚刚结束月经时，可能会出现异常出血。有些女孩或女性可能有遗传性的凝血问题。

年轻和中年女性可能有：

  • 怀孕问题（流产、位置不当的妊娠 [宫外孕]）

  • 子宫肌瘤（子宫内的肿瘤可以引起疼痛，但不会导致癌症）

  • 因避孕药而出现点滴状出血

绝经的老年女性中，可以因激素问题或癌症引起出血。

应何时就医？

如果有阴道流血和任何下列这些警示体征，请立即就医

  • 昏厥、乏力、头晕、皮肤发凉和出汗、呼吸困难，或心脏跳动较弱或非常快

  • 孕期流血

  • 月经期间出血太多——在一小时内使用超过 1 个卫生垫或卫生棉条，并持续几个小时

  • 排出大血块或组织块

如果有出血性疾病迹象，也应该立即就医：

  • 容易出现瘀伤

  • 刷牙或出现小切口时，流血过多

  • 皮肤上有细小的紫红点或更大的斑点

如果没有任何警示体征但有异常出血，包括在月经初潮前（青春期前）或停止后（绝经后）有阴道出血，则应在一周内就医

如果新生女婴流血超过 2 周，应该就医。

就医期间的流程如何？

医生会询问有关阴道流血、其他症状以及平常月经的问题。

医生通常会进行盆腔检查。在盆腔检查期间，医生会查看阴道和子宫颈（子宫下部）内部。为了看到阴道里面，医生会用一种称为窥器的小器械来保持阴道张开。

他们可能会做尿妊娠试验、血液检查，也可能是超声检查（使用声波创建盆腔区域内部的动态图像）。

医生如何治疗异常阴道流血？

医生会治疗流血的病因。例如，如果患有肿瘤或其他异常生长物，医生可以做手术将其切除。

如果出血导致血液中的铁含量太少，可能需要服用含铁药丸。

如果您一次失血过多且处于休克状态，医生会给您静脉 (IV) 输液或输血（直接输入静脉的液体或血液）。这将有助于提高血压。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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