什么是阴道流血？
阴道流血是指从阴道（产道）流出血液。
阴道流血是正常情况吗？
有时候是，有时候不是。月经期间的阴道流血是正常的。月经周期通常每 21 至 35 天（或在青少年中最长 45 天）开始一次。月经期间的出血通常持续 3～7 天。女孩通常在 10 至 16 岁之间出现其第一次月经。
新生女婴出生后可能会有一点点阴道流血，至多持续两周，这一点也是正常的。如果新生儿阴道流血持续超过 2 周，则应该就医。
什么时候的阴道流血是异常的？
下列情况下，出血被认为是异常的：
月经初潮之前
经期之间
怀孕时
月经停止（绝经）后
如果月经出现以下情况，月经出血也可能被认为是异常的：
持续 7 天以上
出血非常多（1 小时用 1 或 2 个以上卫生棉条或卫生垫）
月经周期过短（间隔少于 21 天）
月经周期过长（间隔超过 90 天）
异常阴道流血严重吗？
什么会导致异常阴道流血？
应何时就医？
如果有阴道流血和任何下列这些警示体征，请立即就医：
昏厥、乏力、头晕、皮肤发凉和出汗、呼吸困难，或心脏跳动较弱或非常快
孕期流血
月经期间出血太多——在一小时内使用超过 1 个卫生垫或卫生棉条，并持续几个小时
排出大血块或组织块
如果有出血性疾病迹象，也应该立即就医：
容易出现瘀伤
刷牙或出现小切口时，流血过多
皮肤上有细小的紫红点或更大的斑点
如果没有任何警示体征但有异常出血，包括在月经初潮前（青春期前）或停止后（绝经后）有阴道出血，则应在一周内就医。
如果新生女婴流血超过 2 周，应该就医。
就医期间的流程如何？
医生会询问有关阴道流血、其他症状以及平常月经的问题。
医生通常会进行盆腔检查。在盆腔检查期间，医生会查看阴道和子宫颈（子宫下部）内部。为了看到阴道里面，医生会用一种称为窥器的小器械来保持阴道张开。
他们可能会做尿妊娠试验、血液检查，也可能是超声检查（使用声波创建盆腔区域内部的动态图像）。
医生如何治疗异常阴道流血？
医生会治疗流血的病因。例如，如果患有肿瘤或其他异常生长物，医生可以做手术将其切除。
如果出血导致血液中的铁含量太少，可能需要服用含铁药丸。
如果您一次失血过多且处于休克状态，医生会给您静脉 (IV) 输液或输血（直接输入静脉的液体或血液）。这将有助于提高血压。