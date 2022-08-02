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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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孕期母体变化

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022
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妊娠可以使母体发生许多变化。有些变化，例如肚子变大，是常见现象，也是意料之中的。其他身体变化可能表明存在健康问题。妊娠时期的大部分身体变化都会在分娩后消失。

什么样的身体变化需要引起关注？

怀孕期间可能会出现高血压和高血糖（糖尿病）。这会导致孕妇和胎儿面临危险。某些症状是这些或其他疾病的并发症的警示体征。

如果在怀孕期间出现以下症状，请立即告诉医生

  • 异常的头痛，或者头痛无法消退

  • 头晕目眩

  • 视力问题

  • 下腹疼痛或绞痛

  • 宫缩

  • 阴道流血

  • 从阴道漏出液体（可能是羊水）

  • 手或脚肿胀

  • 尿液比平时少

  • 任何发病或感染

  • 震颤（手或脚颤抖）

  • 癫痫发作

  • 快速心率

  • 胎儿的活动减少

妊娠早期时身体会发生什么变化？

怀孕初期，可能会出现：

  • 极度疲劳

  • 情绪波动

  • 尿频和尿急

  • 乳房肿胀、触痛

  • 阴道分泌物增多

孕吐

怀孕期间感到胃部不适和呕吐是很常见的现象。这是由体内的妊娠激素引起的。尽管有“晨吐”这个名字，但孕妇可能会在一天中的任何时候感到恶心和呕吐。一些孕妇呕吐的次数太多，时间太长，以至于需要药物或静脉输液（直接注入静脉）。

要减轻晨吐，请尝试以下方法：

  • 经常少量吃喝

  • 在感觉饥饿之前吃饭

  • 吃清淡的食物，例如米饭或意大利面

  • 将饼干放在床边，以便可以在起床前吃一点

烧心

烧心（胸部灼痛）在怀孕期间很常见。烧心是由胃酸回流到食道（将食物从口腔运送到胃的管道）引起的。

要减轻烧心，请尝试以下方法：

  • 少食

  • 吃完后几个小时内不要躺下

  • 避免咖啡因、烟草、酒精和阿司匹林

  • 服用液体抗酸剂

如果烧心扰乱了睡眠，请尝试以下方法：

  • 睡前几个小时不要吃东西

  • 使用几个枕头抬起头部，或者抬起床头

怀孕后期身体会发生什么变化？

怀孕后期，可能会感觉特别累。可能会有身体上的变化，例如：

  • 气短

  • 鼻子不通气

  • 关节松驰

  • 乳头流出黄色或白色液体

背痛

随着腹部的增大，脊柱会弯曲以平衡体重。

为了减轻背痛和避免受伤：

  • 不要举起重物

  • 俯身时用膝部弯曲，不要用腰部弯曲

  • 尝试保持良好的姿势

  • 穿支撑平底鞋

  • 穿腹带或孕妇腰带

静脉曲张

肿胀会导致腿部静脉曲张

为了减轻静脉曲张的疼痛：

  • 穿弹力长袜

  • 休息时将腿抬起

  • 采用左侧躺姿

怀孕期间乳房会如何变化？

乳房会变大，可能会感到触痛。

乳头周围的皮肤可能会变黑。

怀孕结束时，一种称为初乳的稀薄、黄色或乳状液体会从乳头中流出。这种液体含有大量抗体和矿物质。它为母乳喂养的婴儿提供第一份食物。

怀孕期间皮肤会怎样变化？

妊娠激素会让皮肤看起来不同。许多这些变化在分娩后会消失或褪色。

孕妇可能会：

  • 前额或脸颊上出现褐色斑点（黑斑病）

  • 乳头周围皮肤变黑

  • 一条黑线顺着腹部延伸

  • 腹部出现妊娠纹

  • 出现小的红色蜘蛛状纹（蜘蛛痣

  • 出现一种非常痒的皮疹，只发生在怀孕期间，通常在怀孕的中晚期

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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