怀孕期间感到胃部不适和呕吐是很常见的现象。这是由体内的妊娠激素引起的。尽管有“晨吐”这个名字，但孕妇可能会在一天中的任何时候感到恶心和呕吐。一些孕妇呕吐的次数太多，时间太长，以至于需要药物或静脉输液（直接注入静脉）。

要减轻晨吐，请尝试以下方法：