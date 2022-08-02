妊娠可以使母体发生许多变化。有些变化，例如肚子变大，是常见现象，也是意料之中的。其他身体变化可能表明存在健康问题。妊娠时期的大部分身体变化都会在分娩后消失。
什么样的身体变化需要引起关注？
妊娠早期时身体会发生什么变化？
怀孕初期，可能会出现：
极度疲劳
情绪波动
尿频和尿急
乳房肿胀、触痛
阴道分泌物增多
孕吐
怀孕期间感到胃部不适和呕吐是很常见的现象。这是由体内的妊娠激素引起的。尽管有“晨吐”这个名字，但孕妇可能会在一天中的任何时候感到恶心和呕吐。一些孕妇呕吐的次数太多，时间太长，以至于需要药物或静脉输液（直接注入静脉）。
要减轻晨吐，请尝试以下方法：
经常少量吃喝
在感觉饥饿之前吃饭
吃清淡的食物，例如米饭或意大利面
将饼干放在床边，以便可以在起床前吃一点
烧心
烧心（胸部灼痛）在怀孕期间很常见。烧心是由胃酸回流到食道（将食物从口腔运送到胃的管道）引起的。
要减轻烧心，请尝试以下方法：
少食
吃完后几个小时内不要躺下
避免咖啡因、烟草、酒精和阿司匹林
服用液体抗酸剂
如果烧心扰乱了睡眠，请尝试以下方法：
睡前几个小时不要吃东西
使用几个枕头抬起头部，或者抬起床头
怀孕后期身体会发生什么变化？
怀孕后期，可能会感觉特别累。可能会有身体上的变化，例如：
气短
鼻子不通气
关节松驰
乳头流出黄色或白色液体
背痛
随着腹部的增大，脊柱会弯曲以平衡体重。
为了减轻背痛和避免受伤：
不要举起重物
俯身时用膝部弯曲，不要用腰部弯曲
尝试保持良好的姿势
穿支撑平底鞋
穿腹带或孕妇腰带
静脉曲张
肿胀会导致腿部静脉曲张。
为了减轻静脉曲张的疼痛：
穿弹力长袜
休息时将腿抬起
采用左侧躺姿
怀孕期间乳房会如何变化？
乳房会变大，可能会感到触痛。
乳头周围的皮肤可能会变黑。
怀孕结束时，一种称为初乳的稀薄、黄色或乳状液体会从乳头中流出。这种液体含有大量抗体和矿物质。它为母乳喂养的婴儿提供第一份食物。
怀孕期间皮肤会怎样变化？
P. MARAZZI 博士／科学图片库
妊娠激素会让皮肤看起来不同。许多这些变化在分娩后会消失或褪色。
孕妇可能会：
前额或脸颊上出现褐色斑点（黑斑病）
乳头周围皮肤变黑
一条黑线顺着腹部延伸
腹部出现妊娠纹
出现小的红色蜘蛛状纹（蜘蛛痣）
出现一种非常痒的皮疹，只发生在怀孕期间，通常在怀孕的中晚期