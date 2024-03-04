医生将会：

使用降血压药

教导孕妇在家中测量自己的血压

做检查，查看肾脏和肝脏的功能状况

做超声检查，查看婴儿的发育情况

如果患有严重的先兆子痫，请尽早分娩

如果血压处于比较高至非常高的范围内，医生会让孕妇卧床休息，并可能让孕妇提早（在 37 至 39 周）分娩。

如果血压非常高（180/110 或更高），医生可能会在怀孕的最后几个月内让孕妇住院接受治疗。

虽然怀孕期间产生的高血压可能会在婴儿出生后立即消失，但是产妇可能会在以后出现慢性高血压。