高血压是指动脉血压过高。动脉是将血液从心脏输送到身体的血管。过高的血压会压迫心脏，损害血管和其他器官。未经治疗的高血压会导致心脏问题、肾脏问题或卒中。
什么是妊娠期高血压？
怀孕期间女性的血压通常较低。血压仅有一点高都可能是孕妇和婴儿出现问题的迹象。
妊娠期高血压有三种类型：
慢性高血压：怀孕前已经有高血压
妊娠期高血压：妊娠 20 周后开始且通常在婴儿出生几周后消失的高血压
先兆子痫：妊娠后期高血压伴随尿液中蛋白质含量异常
妊娠期高血压的症状是什么？
高血压通常不会引起症状。根据孕妇的感觉，可能无法判断血压是否升高。
但是，如果有先兆子痫，孕妇可能有：
头痛
手和足浮肿
未经治疗的高血压会如何影响孕妇和婴儿？
医生如何判断我是否患有妊娠期高血压？
医生在每次就诊时都会测量血压（使用血压袖带）。
另外，医生会检测尿液是否有蛋白质，看看孕妇是否患有先兆子痫。
医生如何治疗妊娠期高血压？
医生将会：
使用降血压药
教导孕妇在家中测量自己的血压
做检查，查看肾脏和肝脏的功能状况
做超声检查，查看婴儿的发育情况
如果患有严重的先兆子痫，请尽早分娩
如果血压处于比较高至非常高的范围内，医生会让孕妇卧床休息，并可能让孕妇提早（在 37 至 39 周）分娩。
如果血压非常高（180/110 或更高），医生可能会在怀孕的最后几个月内让孕妇住院接受治疗。
虽然怀孕期间产生的高血压可能会在婴儿出生后立即消失，但是产妇可能会在以后出现慢性高血压。