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小知识
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妊娠期高血压

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 3月 2024
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高血压是指动脉血压过高。动脉是将血液从心脏输送到身体的血管。过高的血压会压迫心脏，损害血管和其他器官。未经治疗的高血压会导致心脏问题、肾脏问题或卒中。

什么是妊娠期高血压？

怀孕期间女性的血压通常较低。血压仅有一点高都可能是孕妇和婴儿出现问题的迹象。

妊娠期高血压有三种类型：

  • 慢性高血压：怀孕前已经有高血压

  • 妊娠期高血压：妊娠 20 周后开始且通常在婴儿出生几周后消失的高血压

  • 先兆子痫：妊娠后期高血压伴随尿液中蛋白质含量异常

妊娠期高血压的症状是什么？

高血压通常不会引起症状。根据孕妇的感觉，可能无法判断血压是否升高。

但是，如果有先兆子痫，孕妇可能有：

  • 头痛

  • 手和足浮肿

未经治疗的高血压会如何影响孕妇和婴儿？

妊娠期高血压可能会对孕妇和婴儿造成严重问题。

孕妇的问题包括：

婴儿的问题包括：

先兆子痫可导致子痫。发生子痫时，孕妇会出现癫痫发作（身体不受控制地移动和抽动），有时还会出现血液和肝脏问题。这些问题会威胁到孕妇和胎儿的生命。

医生如何判断我是否患有妊娠期高血压？

医生在每次就诊时都会测量血压（使用血压袖带）。

另外，医生会检测尿液是否有蛋白质，看看孕妇是否患有先兆子痫。

医生如何治疗妊娠期高血压？

医生将会：

  • 使用降血压药

  • 教导孕妇在家中测量自己的血压

  • 做检查，查看肾脏和肝脏的功能状况

  • 做超声检查，查看婴儿的发育情况

  • 如果患有严重的先兆子痫，请尽早分娩

如果血压处于比较高至非常高的范围内，医生会让孕妇卧床休息，并可能让孕妇提早（在 37 至 39 周）分娩。

如果血压非常高（180/110 或更高），医生可能会在怀孕的最后几个月内让孕妇住院接受治疗。

虽然怀孕期间产生的高血压可能会在婴儿出生后立即消失，但是产妇可能会在以后出现慢性高血压。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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