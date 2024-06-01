生殖道癌症或癌前病变可引起阴道出血。出血可能是宫颈癌的征象，宫颈癌通常会导致阴道性交后出血，相比其他妇科癌症，其更可能发生在 50 岁之前。出血也可能是癌前疾病的征象，如子宫内膜增厚（子宫内膜增生）或子宫内壁的癌症（子宫内膜癌），这更常见于绝经后女性。其他生殖器官的癌症，包括外阴癌、阴道癌或卵巢癌，也可能引起出血。

某些激素紊乱（如甲状腺功能减退症）可能导致月经周期异常。

月经过多可能是出血紊乱的最初征兆。

较少见的是，身体创伤（例如，性侵犯或因性或其他原因而将物体插入阴道）可导致阴道出血。