阴道出血通常发生在月经期间（经期）。月经期间的出血实际上是来自子宫（如果没有受精卵着床，子宫内壁脱落时）。
异常阴道出血可能来自阴道本身，或血液可能来自女性生殖道的其他部位（外阴、宫颈、子宫、输卵管或卵巢）。有时出血似乎来自阴道（在内衣、卫生纸或厕所水中可见血液），但出血来自附近的其他器官系统，如尿道或消化道。此处讨论未怀孕女性在生殖期（第一次月经和绝经期之间）的阴道异常出血，以及绝经后女性的阴道异常出血。（在孕早期或孕晚期、以及在儿童中也会出现阴道出血。）
异常阴道流血包括以下情况的阴道出血
青春期前
经期之间（经期间出血）
怀孕期间
绝经后（最后一次月经后 12 个月或更长时间）
以下情况下会视为月经期异常：
来潮频率太高（间隔少于 24 天）或频率太低（间隔超过 34 天）
持续时间超过 8 天
失血过多（失血超过约 3 盎司）
不定期发生
无论原因为何，阴道出血时间过长或出血过多都会导致缺铁性贫血，有时还会导致危险性低血压（休克）。
女性内生殖器解剖结构
女性外生殖器解剖结构
阴道出血的病因
阴道出血可能是由于
此外，看似阴道的出血可能源于泌尿道或胃肠道。
常见原因
不常见原因
生殖道癌症或癌前病变可引起阴道出血。出血可能是宫颈癌的征象，宫颈癌通常会导致阴道性交后出血，相比其他妇科癌症，其更可能发生在 50 岁之前。出血也可能是癌前疾病的征象，如子宫内膜增厚（子宫内膜增生）或子宫内壁的癌症（子宫内膜癌），这更常见于绝经后女性。其他生殖器官的癌症，包括外阴癌、阴道癌或卵巢癌，也可能引起出血。
某些激素紊乱（如甲状腺功能减退症）可能导致月经周期异常。
月经过多可能是出血紊乱的最初征兆。
较少见的是，身体创伤（例如，性侵犯或因性或其他原因而将物体插入阴道）可导致阴道出血。
非妊娠女性阴道出血的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
在生育年龄
激素失衡（排卵功能障碍）
通常月经不规律
有时比起正常月经周期出血持续时间更长且出血量更大
检查是为了排除其他可能原因，包括血检和常进行的阴道超声（将超声设备插入阴道）
肌瘤（子宫肌层中的肿块）
常无症状
发生巨瘤时，会疼痛、有压力感，或者在盆腔区域有下坠感
经阴道超声
有时，子宫声学造影（将液体注入子宫后进行超声）
MRI，如果超声不能确诊
心率过缓
体重增加
畏寒
皮肤干燥粗糙
面容憔悴，表情木讷
呆滞
验血以测量甲状腺激素水平
妊娠滋养细胞疾病（胎盘中与妊娠相关的异常组织的生长）
严重恶心和呕吐
相比正常妊娠，腹部变大速度较快
妊娠试验
经阴道超声
月经不规律或无月经
多余体毛（多毛症）和/或痤疮
有时，肥胖症
有时，腋下、颈部和皮肤褶中，深色增厚的皮肤
血液检查以测量激素水平，例如硫酸脱氢表雄酮 (DHEAS) 和睾酮
经阴道超声
宫颈息肉或子宫息肉
有时，无症状
有时息肉可能导致月经间期的出血或性交后出血。
有时，经阴道超声、子宫声学造影或宫腔镜检查（经阴道插入内视镜以观察子宫）
有时，在显微镜下评估息肉以检查癌症（切除息肉后）
未确诊的怀孕所导致的并发症
尖锐或痉挛性盆腔疼痛或下背部疼痛
有时通过阴道组织传递（常发生于流产时）
如果异位妊娠破裂，则持续性重度盆腔疼痛，有时头晕、昏厥或危险的低血压休克
妊娠试验
经阴道超声
有时由于怀疑是异位妊娠，需要进行腹腔镜检查（将细内视镜插入腹部）或剖腹手术（腹部大切口，以便医生直接观察器官）
通常在服用口服避孕药或其他激素类避孕药后的最初几个月里，在月经间期出现点滴状出血或出血（突破性出血）
通常无其他症状
有时通过经阴道超声排除其他原因
绝经后
阴道内壁变薄†
阴道干涩
性交时疼痛
显微镜下阴道分泌物样本检测和分析
子宫内壁增厚（子宫内膜增生）或子宫内壁的癌症（子宫内膜癌）
通常无其他症状
有时，新发阴道出血
有时，经阴道超声、子宫声学造影或宫腔镜检查
子宫内壁组织活检
在癌症发展为晚期前通常无其他症状
有时，阴道出血（通常在阴道性交后发生）、或褐色或带血的阴道分泌物
盆腔疼痛逐渐发展
有时体重丢失
宫颈抹片检查
阴道镜检查（在显微镜下检查宫颈，通常进行宫颈活检）
有时，进行盆腔影像学检查，例如超声或 CT 扫描
任何年龄
容易瘀青
刷牙时或之后大量出血
一连串小的或大斑块状紫癜，表明皮下出血
一个完整的血液细胞计数，包括血小板的数量
血检以评估凝血功能
包括性侵犯的损伤
有时候外伤史
有时候阴道有分泌物
有时仅需医生进行体格检查
如果怀疑性虐待：
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 阴道内壁变薄是绝经期泌尿生殖系统综合征的一部分，还包括性交疼痛、尿急和尿路感染。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
阴道出血的评估
医生首先要确定阴道流血的病因是否是一种严重的疾病或危及生命的疾病（例如异位妊娠破裂），以及出血是否过多，是否可能导致休克。
医生检查所有的育龄女性的怀孕情况。
警示体征
对于阴道出血的女性，某些特征应引起关注：
过度出血
意识丧失、虚弱、头晕目眩、皮肤冷汗、呼吸困难和/或脉搏微弱而快速（可能是休克的征象）
经期停止后（绝经后）发生的出血
如果女性发生下列任何情况，则认为阴道出血过多：
每小时浸湿一片以上卫生巾或一根以上卫生棉条，持续 2 小时以上
排出较大的血块或状似组织的东西
何时就医
有上述大多数警示体征的女性应该立即就医，那些血液中有大块血块或组织块、或有提示出血性疾病症状的女性也应该立即就医。出血性疾病的症状包括瘀伤、刷牙时或轻微割伤后的大量出血，小的红紫色点或较大的斑点状皮疹（表明皮肤有出血）。然而，如果唯一的警示体征是绝经期后的阴道出血，那么延迟一周左右就医不会有危害。
没有征兆的妇女在实际生活中应该安排体检，但延迟几天没有影响。
医生会怎么做
医生首先询问女性症状和病史。医生接下来进行体检。病史和体格检查信息通常会提示病因和可能需要做的进一步检查（见表非妊娠女性中阴道出血的部分原因）。
医生会问以下关于流血的问题：
开始：开始出血的时间和任何已知的可能出血原因
模式：间歇性出血或持续性出血；出血时间与月经周期和性活动有关
持续时间：流血持续了多久
体积：点滴出血、轻度出血、月经量正常或较大；每 1 至 2 小时浸湿一片卫生巾或一根棉条，排出血块，以及/或者感觉昏晕提示大量出血
与其他症状的关系：存在盆腔或腹部疼痛或压迫感、发热、泌尿系统或肠道症状
他们还询问女性的月经史：
月经初次来潮的年龄
持续多久
量有多大
每次月经之间的间隔有多长
是否规律
医生会询问任何既往异常出血、可能引起出血的疾病（如近期流产）和药物使用情况，包括避孕药、其他激素或可导致过度出血的其他药物，如抗凝剂和非甾体抗炎药 (NSAID)。医生还询问性生活史，包括可能的性侵犯或家庭暴力史，以及任何其他症状，如头晕目眩、腹痛、刷牙或轻微割伤后出血过多。
体格检查包括盆腔检查。在检查过程中，医生可以识别所有年龄段女性的宫颈、子宫、阴道、外阴或尿道疾病。
如果阴道内没有血液，可以进行直肠检查，以确定出血是否来自消化道。
检查
如果患者时育龄妇女，则医生会：
尿液或者血液妊娠测试
如果尿检为阴性，但是医生依然怀疑怀孕，可以做血检。包括测定胎盘产生的一种激素（称为人绒毛膜促性腺激素，hCG）的水平。在怀孕早期（五周以内），血液检查比尿检更加准确。
通常进行的测试包括
验血以测量甲状腺激素水平
如果出血量很大或持续时间很长，则进行完整的血细胞计数以检查是否缺铁（贫血）。
其他血检根据医生的怀疑进行。比如，如果怀疑是出血性疾病，则需要评估血液凝固能力。如果怀疑多囊卵巢综合症，则需要通过血检来测定雄性激素水平。
如果女性有子宫内膜癌的风险因素，或者医生怀疑子宫肌瘤、息肉或肿瘤等问题，常使用超声检查生殖器官是否异常。做超声时，通常将手持超声设备插入阴道，但也可能放在腹部。
如果超声检测到子宫内壁增厚（子宫内膜增生），则进行宫腔镜检查或子宫声学造影，寻找子宫内的小型增生。对于宫腔镜检查，内视镜将通过阴道插入子宫。对于宫腔声学造影，在超声过程中将液体注入子宫，以使异常病灶更容易识别。
如果这些检查结果异常，或如果这些检查结果无法确定，在患者满足以下条件的情况下，医生可能会从子宫内壁中采集组织样本进行分析：
45 岁以上的女性。
有生殖道癌症的风险因素（包括子宫内壁的癌症 [子宫内膜癌] 和卵巢癌）的女性。
绝经后女性的子宫内壁（子宫内膜）增厚（超声时可见）或者患子宫癌的风险较高。
可以通过抽吸（通过管子）或刮擦——一种叫做扩张和刮宫（D 和 C）的操作来采集样本。在绝经后女性中，通常通过宫腔镜检查采集样本，因为医生可通过宫腔镜看到子宫内部并找到异常。
其他的检查则根据可能是哪种疾病而定。例如，可以进行宫颈活检以检查宫颈癌。
如果异常出血不是由任何常见原因引起的，则可能与月经周期激素控制的变化有关。
阴道出血的治疗
老年女性精要：阴道流血
虽然绝经后阴道出血（最后一次月经后 12 个月以上发生）较为常见，但依然被定义为异常出血。这样的出血可以是癌症或癌前疾病（如子宫内膜增厚）的先兆。所以，如果出血，大龄妇女应该及时就医，以排除癌症可能或立即治疗。
如果有以下症状，妇女应该及时就医：
任何阴道流血
粉红色或棕色的阴道分泌物，可能含有少量血液
然而，绝经后出血还有许多其他原因。
最常见病因是
子宫或阴道内壁变薄（绝经期泌尿生殖系统综合征）
其他病因包括
使用雌性激素或其他激素治疗，尤其是在停用后
子宫颈或子宫息肉
子宫内膜癌前病变或癌性病变
外阴癌、阴道癌、宫颈癌、子宫癌或卵巢癌
外阴或阴道感染
阴道异物（如阴道栓）导致的意外损伤或擦伤
尿道肉阜
外阴皮肤疾病（例如，扁平苔藓、硬化性苔藓、皮炎）
因为阴道组织可能会变薄或者干燥，所以阴道检查可能会很不舒服。医生可能会使用一个较小的仪器（宫腔镜）来使检查避免不舒服。如果绝经后女性有阴道出血，医生会取子宫内膜样本置于显微镜下检查（活检），以寻找癌细胞。
关键点
在未怀孕的女性中，阴道出血最常见的原因是激素失衡（排卵功能障碍）。
子宫异常出血与阻止卵巢释放卵子的月经周期激素控制的改变有关。
在育龄期间，即使女性没有认为她们怀孕，也可以做孕检。
如果绝经期后出血，那么一个排除癌症的检查是非常必须的。