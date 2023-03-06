中毒性休克综合征的症状和预后取决于致病菌是葡萄球菌还是链球菌。

不管是哪种致病菌，症状都是突然出现，并在几天内迅速加重。血压下降至极低水平，多个脏器（如肾、肝、心、肺）出现功能障碍或停止工作（称作器官衰竭）。患者可能会高热，咽喉肿痛，眼睛发红，腹泻，肌肉酸痛。有些出现谵妄。遍布全身的晒伤样皮疹，包括手掌和脚掌。皮肤有时会脱落。液体积聚在组织中，引起浮肿（水肿）。通常可出现凝血功能障碍，更容易导致严重的出血。

在链球菌性中毒性休克综合征中，受感染的伤口（如果有）会出现疼痛。伤口周围组织可出现坏疽。这种综合征更容易引起发热、全身不适（不舒服）和感染部位剧烈疼痛。由呼吸衰竭导致的呼吸困难（急性呼吸窘迫综合征）常常出现。即使治疗，仍有20～60%的患者死亡。

葡萄球菌性中毒性休克综合征通常轻一些。死亡率低于3%。皮肤脱落，尤其是在手掌和脚掌，相对更常见。皮肤通常在症状开始后3至7天开始脱皮。通常需要完整地复苏治疗过程，患者才能存活。

当感染源是葡萄球菌感染的卫生棉条时，如果妇女继续使用棉条，中毒性休克综合征通常会复发，通常在第一次发生后4个月内会复发。有时，该综合征复发不止一次。每次发作程度较轻。为了减少复发的风险，患该综合征的妇女不应再使用卫生棉条或阴道隔膜。