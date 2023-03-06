中毒性休克综合征是一组迅速进展的严重症状的总和，其中包括发热、皮疹、危险的低血压和多器官功能衰竭。通常是由革兰氏阳性金黄色葡萄球菌或 A 组链球菌产生的毒素导致。
使用高吸水性棉条或患金黄色葡萄球菌或 A 组链球菌导致的感染会增加中毒性休克综合征的风险。
该综合征可能是致命的，尤其是当由链球菌引起的。
医生通过体格检查和培养和鉴定细菌来诊断中毒性休克综合征。
治疗包括感染部位清创、切除感染组织和使用抗生素。
经常更换卫生棉条，而不是使用高吸水棉条可以帮助降低此综合征的风险。
（另见细菌概述。）
中毒性休克综合征的病因
中毒性休克综合征由两种细菌产生的毒素导致：
当金黄色葡萄球菌感染人体组织（例如伤口）或仅仅是在阴道内的卫生棉条（尤其是高吸收型）上滋生时，即可引发此综合征。高吸水性树脂卫生棉条会增加患这种综合征的风险的原因未明。阴道隔膜在阴道内保留 24 小时以上，也轻度增加患这种综合征的风险。
A 组链球菌引起的中毒性休克综合征通常发生于皮肤或皮下组织感染者。约半数患有此综合征的患者有血流感染（菌血症），大约一半的患者患有坏死性筋膜炎（尤其是严重的链球菌感染）。
中毒性休克综合征也可能发生在下列情况下：
当手术切口感染时，即使感染很轻微
当婴儿分娩后子宫被感染时
鼻部手术后用绷带包扎鼻部时
另外，健康人尤其是皮肤组织受到A组链球菌感染组织时
中毒性休克综合征的症状
中毒性休克综合征的症状和预后取决于致病菌是葡萄球菌还是链球菌。
不管是哪种致病菌，症状都是突然出现，并在几天内迅速加重。血压下降至极低水平，多个脏器（如肾、肝、心、肺）出现功能障碍或停止工作（称作器官衰竭）。患者可能会高热，咽喉肿痛，眼睛发红，腹泻，肌肉酸痛。有些出现谵妄。遍布全身的晒伤样皮疹，包括手掌和脚掌。皮肤有时会脱落。液体积聚在组织中，引起浮肿（水肿）。通常可出现凝血功能障碍，更容易导致严重的出血。
在链球菌性中毒性休克综合征中，受感染的伤口（如果有）会出现疼痛。伤口周围组织可出现坏疽。这种综合征更容易引起发热、全身不适（不舒服）和感染部位剧烈疼痛。由呼吸衰竭导致的呼吸困难（急性呼吸窘迫综合征）常常出现。即使治疗，仍有20～60%的患者死亡。
葡萄球菌性中毒性休克综合征通常轻一些。死亡率低于3%。皮肤脱落，尤其是在手掌和脚掌，相对更常见。皮肤通常在症状开始后3至7天开始脱皮。通常需要完整地复苏治疗过程，患者才能存活。
当感染源是葡萄球菌感染的卫生棉条时，如果妇女继续使用棉条，中毒性休克综合征通常会复发，通常在第一次发生后4个月内会复发。有时，该综合征复发不止一次。每次发作程度较轻。为了减少复发的风险，患该综合征的妇女不应再使用卫生棉条或阴道隔膜。
中毒性休克综合征的诊断
医师的评估
取血液和感染组织的样本培养
通常是根据症状、体格检查和血常规结果来做出中毒性休克综合征的诊断。
也可将血液和感染组织的样本送往实验室做细菌培养。
为确定感染部位，可做磁共振成像(MRI)或计算机断层成像(CT) 检查。
定期复查血液，以监测器官功能的恢复情况。
中毒性休克综合征的治疗
静脉补液
通常需要使用升压药
感染部位（阴道或伤口）清创并切除感染组织
抗生素
如果怀疑中毒性休克综合征，应住院治疗，通常在重症监护室 (ICU) 治疗。
静脉注射盐水和常用药物来提升血压至正常水平。很多患者需要辅助呼吸，通常使用呼吸机。立即取出阴道内的卫生棉条、阴道隔及其它异物。
严重的患者，可给予静脉注射抗生素和免疫球蛋白（可中和毒素）。免疫球蛋白包含从免疫系统正常的人的血液中获得的抗体。在确定细菌之前，立即开始抗生素治疗。一旦确定细菌，应根据需要调整抗生素。
含有的细菌的区域，如外科伤口和阴道，可给予水冲洗（灌溉）。
如果伤口感染，可能需要手术进一步清理和切除受感染的组织，或有时合并肢体坏疽时需要手术截肢。
中毒性休克综合征的预防
使用卫生棉条的妇女，可以采取下列措施以防止感染：
不使用高吸水棉条
使用少吸水棉条
交替使用的棉条和卫生巾
每4〜8小时更换卫生棉条
发生葡萄球菌中毒性休克综合征的女性最好不要使用卫生棉条和宫颈帽、宫颈塞或阴道隔。