脂膜炎是皮下脂肪层的炎症。
脂膜炎可发生于患有某些感染、损伤和自身免疫性疾病的人。
典型症状包括皮下有触痛的红色或紫色肿块。
根据患者的症状和（通常）活检作出诊断。
目前缺乏特定的治疗方法，但医生会给予减轻症状的药物。
（另请参阅过敏和反应性皮肤病概述。）
脂膜炎的病因尚不清楚，但它可发生于感染、暴露于低温、损伤、系统性红斑狼疮、胰腺疾病、炎症性疾病（如炎症性肠病和结节性多动脉炎）和 α1-抗胰蛋白酶缺乏症的患者中。结节性红斑是一种脂膜炎。
脂膜炎的症状
脂膜炎表现为皮肤下面（皮下层）脂肪层深处有红色或紫色触痛的皮肤肿块（结节）。它们往往较大，直径有几厘米。
肿块最常见于腿部和手臂，较少发生在臀部、躯干和脸部。
脂膜炎
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这张照片显示患有脂膜炎的人的大腿皮肤下方红色皮肤肿块（结节）。
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患者可能会出现全身性炎症症状，如发热、关节和肌痛，以及感觉不适。
脂膜炎的诊断
医师的评估
通常进行皮肤活检
医生基于体检结果进行诊断。
有时，医生切取肿块或其中一小块在显微镜下分析来确诊脂膜炎（活检）。
脂膜炎的治疗
抗炎药
免疫抑制剂
尚无针对脂膜炎的具体疗法。
医生可能会给予非甾体抗炎药 (NSAID) 来缓解疼痛和炎症。可能有帮助的其他药物包括用于疟疾的药、氨苯砜以及沙利度胺。
对症状越来越严重的人，可能会给予皮质类固醇以及其他抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）或化疗。
同时还需治疗任何病因。