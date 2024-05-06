抗炎药

免疫抑制剂

尚无针对脂膜炎的具体疗法。

医生可能会给予非甾体抗炎药 (NSAID) 来缓解疼痛和炎症。可能有帮助的其他药物包括用于疟疾的药、氨苯砜以及沙利度胺。

对症状越来越严重的人，可能会给予皮质类固醇以及其他抑制免疫系统的药物（免疫抑制剂）或化疗。

同时还需治疗任何病因。