除非甲床受损，否则咬指甲（咬甲癖）通常不会引起任何持久或严重问题。尽管如此，仍有一些可能的并发症：

指甲纹理、形状或两者的变化（营养不良）

感染（细菌、真菌和/或病毒），其通常由小面积指甲创伤和损伤引起

牙科疾病

如果长期咬指甲破坏甲单元，甲基质通常会发炎，则可能出现营养不良。指甲可出现水平起伏、凹陷和隆起区域，长期咬指甲可导致指甲永久性缩短。角质层几乎总是受损，从而破坏指甲的防水“密封”，导致指甲变薄和剥脱，并增加感染风险。最终，瘢痕可累及角质层和基质，导致营养不良且不可逆。

细菌感染常由葡萄球菌和链球菌引起，但也可由铜绿假单胞菌引起。甲周围（如甲沟炎）或指尖（称为指头脓炎）可出现脓包（脓肿）。如果不及时手术引流，它们可导致永久性甲脱落。即使手术引流，也可能发生永久性甲改变。

真菌感染（通常是酵母菌念珠菌感染）非常常见，也可发生于频繁美甲的人中。真菌性甲感染通常会导致甲皱襞肿胀和轻度甲营养不良，有时甲板与甲床部分分离或完全性甲板脱落（甲松离）。角质层、甲和周围皮肤慢性损伤导致慢性炎症，这是感染侵入甲的途径。如果患者停止咬指甲，直接在指甲上涂抹抗真菌药物（外用），且通常与外用皮质类固醇联用通常是有效的治疗方法。

病毒感染通常包括人乳头状瘤病毒，它会导致疣。甲周围小面积损伤是病毒进入甲的途径。这些感染很难根除，并且很容易在手指之间以及手指至口腔和嘴唇之间传播。疣可能很难看和令人痛苦。

牙齿并发症可能包括牙齿变形或位置改变。牙龈疾病和感染风险也增加。

对于许多人来说，咬指甲是轻度的，只需接受医生关于可能并发症（人们通常不知道）的咨询，即可以鼓励他们尝试停止咬指甲。有些人会因为咬指甲而感到羞耻。改掉习惯的方法可能包括涂抹恶臭的非处方指甲油，或者做耐久的美甲，这会阻碍人咬指甲，如浸粉美甲。少数情况下，严重或强迫性咬指甲可能是心理健康疾病或焦虑障碍的体征，患者应接受心理健康医生的评估。