手指甲和脚趾甲会因受伤而受到损害。
即使手指或脚趾很小的外伤也会导致指甲/趾甲改变。
严重的甲床（甲板下的软组织，将指甲和手指相连）损伤，特别是挤压伤，往往会导致永久指甲畸形。为了降低形成永久性甲变形的危险，需要尽快修复伤处（移除患甲）。
（另见甲疾病概述。）
甲损伤很常见。由这些损伤引起的疾病包括
活动相关趾甲损伤
急性趾甲损伤在运动员中很常见，通常由甲板反复撞击鞋子引起。这种损伤可导致真菌感染和甲板畸形，包括逆生甲。
咬指甲
除非甲床受损，否则咬指甲（咬甲癖）通常不会引起任何持久或严重问题。尽管如此，仍有一些可能的并发症：
指甲纹理、形状或两者的变化（营养不良）
感染（细菌、真菌和/或病毒），其通常由小面积指甲创伤和损伤引起
牙科疾病
如果长期咬指甲破坏甲单元，甲基质通常会发炎，则可能出现营养不良。指甲可出现水平起伏、凹陷和隆起区域，长期咬指甲可导致指甲永久性缩短。角质层几乎总是受损，从而破坏指甲的防水“密封”，导致指甲变薄和剥脱，并增加感染风险。最终，瘢痕可累及角质层和基质，导致营养不良且不可逆。
细菌感染常由葡萄球菌和链球菌引起，但也可由铜绿假单胞菌引起。甲周围（如甲沟炎）或指尖（称为指头脓炎）可出现脓包（脓肿）。如果不及时手术引流，它们可导致永久性甲脱落。即使手术引流，也可能发生永久性甲改变。
真菌感染（通常是酵母菌念珠菌感染）非常常见，也可发生于频繁美甲的人中。真菌性甲感染通常会导致甲皱襞肿胀和轻度甲营养不良，有时甲板与甲床部分分离或完全性甲板脱落（甲松离）。角质层、甲和周围皮肤慢性损伤导致慢性炎症，这是感染侵入甲的途径。如果患者停止咬指甲，直接在指甲上涂抹抗真菌药物（外用），且通常与外用皮质类固醇联用通常是有效的治疗方法。
病毒感染通常包括人乳头状瘤病毒，它会导致疣。甲周围小面积损伤是病毒进入甲的途径。这些感染很难根除，并且很容易在手指之间以及手指至口腔和嘴唇之间传播。疣可能很难看和令人痛苦。
牙齿并发症可能包括牙齿变形或位置改变。牙龈疾病和感染风险也增加。
对于许多人来说，咬指甲是轻度的，只需接受医生关于可能并发症（人们通常不知道）的咨询，即可以鼓励他们尝试停止咬指甲。有些人会因为咬指甲而感到羞耻。改掉习惯的方法可能包括涂抹恶臭的非处方指甲油，或者做耐久的美甲，这会阻碍人咬指甲，如浸粉美甲。少数情况下，严重或强迫性咬指甲可能是心理健康疾病或焦虑障碍的体征，患者应接受心理健康医生的评估。
甲弯曲
甲弯曲是一种营养不良，常发生在大拇趾，表现为甲增厚和极度扭曲，像钩子一样（羊角指甲）。甲弯曲可损伤周围的足趾，这是由于甲的一侧生长比另一边快所致。这种病包括甲床损伤，这种损伤多因反复受伤（如不合适的鞋）所致，但还可见于银屑病等疾病。甲弯曲在老年人中常见。
应该坚持修甲，并可在趾间垫羊毛垫以防周围足趾受损。避免鞋、袜子和足趾的挤压。
剔甲癖
有这种病的人会拔甲或撕甲。最常见的表现为习惯性地破坏甲，经常用周围手指拔或摩擦甲角质层（位于甲基的皮肤）。这种表现最常见于拇指，甲板中央常为搓衣板样外观。剔甲癖可导致甲下出血和甲感染，甚至甲板的完全脱失。
甲下血肿
是由受伤后（如用锤子直接作用）血液快速聚集在甲下而形成（甲下血肿）。表现为全部或部分甲下的紫黑色点，有剧痛。
医生通过在甲板（指甲的坚硬部分）上穿孔以释放血液和缓解疼痛。医生通常用针或热的金属线（电装置）烧灼成小洞。这个手术相对无痛，仅需几秒钟。
由于血液使甲板与甲床分离，除非血肿很小，通常几周后甲会脱落。在残甲下会有新甲再生，当全部长出后取代旧甲。
甲下肿瘤会引起类似的紫黑斑。然而，这样的点出现的速度缓慢，不会在受伤后的几分钟内出现，并且不随时间与指甲一起向外生长（肿瘤保持在指甲下的相同点）。但是，任何小的血肿都要仔细观察，确定它们随着甲往外生长。
白点
甲可能会形成一个白色小斑点，通常由轻微甲损伤引起。斑点从受伤部位开始，随甲向外生长。甲上的白点通常不需要担心。