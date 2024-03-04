鱼油来源于油性鱼（如鲭鱼、鲱鱼、金枪鱼和鲑鱼）的组织。鱼油补充剂含有直接提取或浓缩并制成胶囊的油。
鱼油中的活性成分是 ω3 脂肪酸（二十碳五烯酸 [EPA] 和二十二碳六烯酸 [DHA]）。一些植物性食物，如亚麻籽、奇亚籽、核桃和菜籽油含有α-亚麻酸，身体可以将其转化为DHA和EPA。此外，可以天然产生大量这些油的酵母菌株已经过基因工程改造。
西方饮食中ω3多不饱和脂肪酸一般含量很低。
（另请参见膳食补充剂概述。）
鱼油声称的益处
鱼油的益处证据
既往证据表明，鱼油可能减少冠状动脉疾病患者因心律异常引起的心脏病发作和死亡。鱼油似乎也降低血液中甘油三酯的水平，而后者是冠状动脉疾病的危险因素。较高剂量的鱼油还可降低冠状动脉疾病和心力衰竭的风险，但不降低血压。新近的研究表明，服用鱼油 1 至 7 年降低了甘油三酯水平，但对心脏病发作和因异常心律导致的死亡或冠状动脉疾病患者的中风可能没有太大效果。2019 年美国心脏协会科学会议论述了使用非处方（无需处方）鱼油补充剂的局限性，并建议只有经美国食品药品监督管理局批准的处方药才能用于治疗甘油三酯水平较高的患者。
尚未获得支持类风湿关节炎患者获益的科学证据。
控制动脉粥样硬化风险因素（如高血压）、定期摄入更多富含ω3脂肪酸的食物和深绿色叶蔬菜，可能有助于延缓年龄相关性黄斑变性的进展。但是，摄入 Ω-3 脂肪酸补充剂不能减缓此病进展。
最近在动物中进行的一些研究表明，Ω-3 脂肪酸可以阻止癌症的生长或减缓其生长。然而，这些发现尚未在人体中重复。
一些证据表明，鱼油作为补充剂或存在于食物中有助于缓解干眼症状，但证据不一致。
观察性证据表明，服用鱼油补充剂的个体抑郁程度较轻。但是，任何此类作用都没有得到明确证实，并且作用可能不大。
鱼油的副作用
可能会出现鱼腥味呃逆、痤疮加重、恶心、腹泻。少量研究表明服用过多鱼油可引起出血，但另外一些研究未发现两者之间的相关性。服用非常高剂量的鱼油可能会增加心房颤动（一种心律异常）的风险。
尽管一些鱼包含了过量的水银，但实验室测验鱼油补充剂时没有发现与之相一致的过量的水银。即使是这样，基于有文件记载的副作用，孕妇、哺乳期妇女不应该服用提取自鱼的ω-3多不饱和脂肪酸补充剂，并应该限制食用鱼的种类及数量，因为鱼中有潜在的含有水银的风险。
鱼油与药物的相互作用
服用抗高血压（降血压）药物的人应谨慎服用鱼油，因为其降低血压的程度可能会超过预期。
鱼油可能会增强华法林的抗凝作用，因此，使用华法林的人应咨询医生是否可服用鱼油。
鱼油的使用建议
鱼油可降低心律失常引起的心脏病发作率和死亡率，并降低冠状动脉疾病的风险因素，即甘油三酯血液水平。为了最大限度地提高这些获益的机会，应使用处方制剂。鱼油可能有助于缓解干眼症，但证据不一致。鱼油相对安全，但使用治疗高血压的药物或抗凝药华法林的患者在服用鱼油补充剂时应非常谨慎。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：关于 ω3 脂肪酸的 7 件事要了解