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乳蓟是一类紫色花植物。它的汁液和种子含有活性成分水飞蓟素，这是一类有效的抗氧化剂，也是常与乳蓟互换使用的术语。 自由基是正常细胞产生的具有很高的化学活性的产物。
（另请参见膳食补充剂概述。）
乳蓟声称的益处
乳蓟的益处证据
设计良好的科学研究没有支持乳蓟使人们在改善肝脏疾病或减少因肝毒性引起的死亡方面获益的证据。
一些研究发现，乳蓟可降低空腹血糖和 HbA1C，但尚不清楚是否建议患糖尿病或胰岛素敏感性差（糖尿病前期）的人服用。
乳蓟可减少糖尿病相关的并发症，如脂肪肝和蛋白尿。乳蓟也可降低胆固醇水平。它通常与其他补充剂联合使用，如小檗碱。
乳蓟的副作用
乳蓟与药物的相互作用
乳蓟可能会增强降血糖水平的药物（降糖药）的作用，并且可能会干扰用于治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染的药物（例如茚地那韦或沙奎那韦）。
乳蓟可能会增强华法林的作用，有时会导致出血。
乳蓟可能会增加具有某些化学相似性的药物（如某些化疗药物、钙通道阻滞剂和某些抗生素）在血液中的水平。
乳蓟的使用建议
没有明确证据支持关于乳蓟对肝病、糖尿病、糖尿病前期以及任何其他疾病患者的益处的声明。
乳蓟可降低 2 型糖尿病患者的血糖水平；因此，糖尿病患者在服用乳蓟前应咨询医生。孕妇和患有激素敏感疾病的女性在服用乳蓟之前应咨询医生。
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美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：乳蓟