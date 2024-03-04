乳蓟据称具有保护肝脏免受病毒、有毒物质（例如酒精和死帽蕈中的毒素）和某些对肝脏有毒的药物（例如对乙酰氨基酚）的损害以及其他各种潜在健康益处。因此，人们服用乳蓟来预防和治疗蘑菇中毒和其他肝脏疾病，例如肝硬化和丙型肝炎。

乳蓟还可能导致 2 型糖尿病患者的血糖和血红蛋白 A1c (HbA1C) 轻微至中度下降。