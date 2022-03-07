特发性环境不耐受涉及多种间歇性症状，其似乎由接触低水平的普遍存在于环境中的多种确定的或不确定的物质或有时接触电磁场引起。

症状可能包括心率过快、胸痛、出汗、呼吸短促、疲劳、面部充血、和眩晕。

可执行检查以排除过敏性疾病导致上述症状的可能性。

治疗包括心理疗法、避免接触某些物质或上述两者。

通常将特发性环境不耐受定义为无可检测到的器官功能障碍或相关身体异常者出现因接触任何数量的确定或不确定的化学物质（吸入、触摸或摄入）或接触电磁场而导致的多种症状。

特发性环境不耐受在女性中比男性中多见。此外，40%的慢性疲劳综合征（也称为全身性运动不耐症或肌痛性脑脊髓炎）患者和16%的纤维肌痛患者也会出现特发性环境不耐受。

一个人接触某种物质后并不总是会出现症状，即使该物质的水平高于既往似乎会引起症状的水平。此外，血液检查并不能始终确定人体免疫系统是否激活。因此，一些医生认为特发性环境不耐受具有心理学病因，其可能是一种躯体症状障碍或类似广场恐怖症（害怕出现在公共场合）的焦虑障碍或恐慌发作。另一些则认为该疾病可能是一种过敏反应，因为有些人的免疫系统会发生各种变化（尽管这种情况很少见）。然而，这样的改变在该综合征患者中没有固定不变的模式，病因仍然未知。

症状 有些特发性环境不耐受患者因一次暴露于高水平的各种毒性物质后而开始出现症状。患者可能会将其症状归因于这些物质，但是通常缺乏相关证据。 症状可能包括心动过速、胸痛、出汗、呼吸短促、疲劳、面部充血、眩晕、恶心、窒息、震颤、麻木、咳嗽、声音嘶哑及难于集中注意力。 特发性环境不耐受的常报告的触发因素包括 酒精及药物

咖啡因及食物添加剂

地毯及家具的气味

燃料气味及汽车尾气

喷涂材料

香水及其它有香味的产品

杀虫剂及除草剂

移动通信设备

诊断 如果症状符合以下情况，则怀疑诊断结果为特发性环境不耐受 重复接触该化学物质后症状复发

接触远低于先前耐受的或其他人通常耐受的水平时症状复发

离开刺激性环境后，症状消退

广泛应用不相关的药物可使症状继续发展 如果某人的症状提示存在特发性环境不耐受，则医生应尝试确定引发症状的可能原因（包括其它疾病）。例如，症状可能由建筑相关疾病、过敏性疾病、某些自身免疫性疾病或心理障碍导致。根据患者的症状和体检期间的检查结果，其它检查或评估可能会有所帮助。例如，可进行血液和皮肤点刺试验，以诊断过敏性疾病；或者如果看上去可能存在抑郁或焦虑，则精神病医生评估可能会有所帮助。